Милан - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 15.05.2022

"Этот "Милан" родился во время кошмарного, унизительного поражения от "Аталанты" со счетом 0:5. Оно стало для меня одним из худших в карьере, но и одним из важнейших. Я смог понять много вещей, " - так заявил сегодня Стефано Пиоли. После того развала его команда лишь прогрессирует и уже второй сезон подряд обойдет "Аталанту" в Серии А. Правда, после того 5:0 бергамцы успели добыть 3:0 на "Сан Сиро", начавший отдалять миланцев от Скудетто-2021. Неужели способны завтра отдалить и от Скудетто-2022?

15 мая. 19:00. Серия А. 37-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Наиболее опасным из последних трех матчей сезона для "Милана" эксперты считали выезд в Верону. Он и вправду начался пропущенным. Но в итоге завершился камбеком, даже более, чем двумя забитыми мячами впервые за 15 матчей. Лучшей игрой за эти 15. 14-ым подряд в лиге без поражений. "Россонери" лишний раз подтвердили статус лучшей гостевой команды лиги и по набранным очкам, и по забитым мячам. Они добавили себе огромную порцию уверенности в преддверии последних двух туров. В которых хватит и четырёх очков.

Таким образом, главное внимание вновь перенеслось на матч против "Аталанты". Дома, где по забитым мячам "Милан" всего лишь 11-ый. Где выиграл лишь половину из последних восьми матчей лиги, забил в восьми семь мячей. Ему в целом играть тяжело. Матч в Вероне был исключением на фоне вырванных в концовке побед над "Лацио" и "Фиорентиной", 1:0 над "Кальяри" и "Эмполи", ничьих с "Удинезе", "Торино", "Болоньей". Его запас прочности велик лишь в обороне, где пропустил лишь два мяча в последних девяти матчах.

Именно поэтому праздновать Скудетто "россонери" ещё очень рано. Наоборот - нужно готовиться к тяжелой битве. Пиоли отлично понимает это. Заявил, что его команда играет матчи плей-офф ещё с "Лацио", то есть уже три. Что "Аталанта" заставит выдать свою лучшую игру, что она лучшая гостевая команда лиги после самого "Милана". У неё также контраст между домом и гостями велик. Также сообщил, что в течение недели сохранял ту же рутину тренировок, питания, даже ту же музыку. Лишь чаще разговаривая с игроками.

Насколько "Аталанта" способна помешать "Милану" и помочь "Интеру"? Во-первых, помогать она должна прежде всего самой себе. Восьмое место угрожает следующим сезоном без Еврокубков. При этом по очкам она не отстает от шестого и седьмого, то есть борьба в самом разгаре. А Еврокубки требуют новые американские акционеры. Даже поговаривают, что без них Джан Пьеро Гасперини уволят. С другой стороны, говорят, что он сам уйдёт в любом случае. А летняя кадровая революция уже началась. Пока - в кабинетах директоров.

Форма "Аталанты" плоха. Две победы в последних семи матчах, пропущенные во всех, три поражения подряд впервые за шесть лет с Гасперини, часто разобранная и апатичная игра. Команда просто не выглядит сильной и мотивированной. Совсем не похожа на предыдущие сезоны. Играет слишком медленно, пропускает очень много атак. Четыре последних матча командам из Топ-9 Серии А она проиграла, не побеждала таких с декабря. Конец эры неминуем, даже если Гасперини останется, и мысли о нем превалируют над мыслями о Еврокубках.

Правда, в последних четырёх турах она не проиграла, забила 11 мячей, боролась. В двух вытащила ничью после 77-ой минуты, в Специи неделю тому - победу после 73-ей. Технический директор "Милана" Паоло Мальдини просмотрел этот матч и заявляет, что она более чем жива. Нет сомнений, что "Богиня" способна устроить команде Мальдини головомойку. Как уже не раз делала. В сущности, она не проигрывала этому сопернику в гостях в семи последних матчах. Три победы и четыре ничьи. Последним был тот самый 3:0 в январе 2021-го.

Кадры

В последние недели медики радуют Пиоли. Почти все его игроки в сборе. Стартовый состав нет особой нужды менять. Как всегда, дилеммы на позиции "десятки" и правого вингера. Беннасер на этот раз должен сдвинуть Крунича, игравшего в Вероне, а вот Салемакерс - наоборот, остаться за счёт Мессиаса. Главным образом в атаке по-прежнему полагаются на автора двух блестящих ассистов в Вероне Леау и автора двух блестящих подключений и голов там Тонали. Первый ведь ещё и принес победу над "Фиорентиной", а второй - над "Лацио".

Кроме этих двоих, особое внимание к скамье запасных. Златан ассистировал против "Лацио" и запредельно настроен, хотя и более 20-ти минут играть не может. Ребич всегда выходит и оживляет игру. Флоренци долго отсутствовал, но сделал все, чтобы вернуться в Вероне, вышел на замену и забил. Мессиас отдал ему ассист. Крунич очень хорошо поработал в том матче. Внимание и к первому форварду Жиру. В 2022-ом году он забил в лиге мало - пять мячей. Зато кому?! "Роме", "Лацио", "Наполи", дубль "Интеру". Сейчас вновь Топ-матч.

У "Аталанты" потерь также немного. Защитники Толой и Пеццелла. Как всегда, Иличич. Второй вратарь Спортьелло вернулся. Вот только слишком много игроков далеко не в лучшей форме, как физической, так и игровой. Поэтому возможны варианты. Говорят даже о возможности перехода на игру с двумя центральными защитниками. Неясно, решит ли Гасперини бросить в бой вернувшегося форварда Сапату или же полузащитника. Пашалич забивал в четырех последних матчах, Бога и более оборонительный Коопмейнерс также здесь.

Руслан Малиновский ассистировал в двух последних. Первые его результативные действия в лиге за три месяца. Неудивительно, поскольку за последние два лишь дважды появлялся в стартовом составе в матче Серии А. Появился в "старте" в Специи, но выиграла команда лишь после его ухода.

Возглавит атаку Муриэль, забивший четыре мяча в четырёх последних матчах. "Милану" в форме "Аталанты" он забивал лишь однажды. Как раз в том 5:0. Так что будет мотивирован.

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Кесси, Салемакерс, Леау, Жиру

"Аталанта": Муссо, Паломино, Демираль, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Сапата, Муриэль

Прогноз: Милан - Аталанта 2:2

Последние два очных матча "Милан" как раз выиграл (2:0 и 3:2). Причем тактически - в один ворота. Первая из этих побед состоялась в 38-ом туре предыдущего сезона в прямой битве за второе место. Вот только обе были добыты в Бергамо. А в Милане хозяева не побеждали с 2014-го года. На всех полях в 13-ти последних побеждали "Аталанту" лишь трижды. Так что лидеру лиги будет очень сложно. Скорее всего, он и пропустит больше, чем обычно. Перенеся решение вопроса Скудетто на последний тур.