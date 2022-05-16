Ювентус - Лацио: Анонс и прогноз матча Серии А на 16.05.2022

"Лацио" пребывает на весьма перспективной позиции в плане сохранения места в Лиге Европы. Он точно завершит 37-ой тур пятым, в двух оставшихся для обеспечивания места в ЛЕ нужны три очка. В случае победы сегодня обеспечит опережение "Ромы" по итогам сезона. Правда, о последнем Маурицио Сарри раздраженно призвал не думать, избавиться от такого "провинциального мышления", думать об общей картине. Но мотивация все равно будет высокой. Тем более - в гостях у его предыдущей команды.

16 мая. 21:45. Серия А. 37-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

От ужаса в Римском дерби подопечные Сарри опомнились весьма прилично. Выиграли четыре матча, сыграли вничью с "Торино" и проиграли лишь "Милану" на 91-ой минуте. В двух из этих шести матчей забивали решающие голы в концовке, всего во всех шести забили 14 мячей. Маурицио весьма доволен, заявляет, что, когда не приходится играть трижды в неделю, его команда весьма сильна. У "Сампдории" неделю тому она выиграла весьма уверенно (2:0), и тренеру понравилась ее стабильность.

Впрочем, вряд ли приходится говорить о какой-то шедевральной игре за это время. Матч против "Дории" стал первым в семи последних без пропущенных. Важные голы на последних минутах - еще и признак страданий до этого. Также по-прежнему неясно, как будет проходить трансферное лето клуба. Ожидаются изменения, которые Сарри требует, но президент Клаудио Лотито, как всегда, не хочет финансировать.

В "Ювентусе" же и вовсе сейчас думают практически лишь о Меркато. В среду еще все же думали о футболе. Но поражение в финале Кубка от "Интера" со счетом 2:4 в дополнительное время оставило команду и без трофеев в сезоне впервые с 2010/11, и без особой мотивации. В целом ее форма не впечатляет. Вместе с потерей 1:0 после 86-ой минуты против "Дженоа" речь уже о двух поражениях подряд во всех турнирах, в последних шести матчах лиги "бьянконери" неизменно пропускали, а забили лишь восемь мячей.

Сообщается, что после кубкового финала вице-президент Павел Недвед даже повздорил с главным тренером Массимилиано Аллегри. Которым и болельщики весьма недовольны. Многие не понимают, почему его не собираются увольнять, хотя в лиге точно наберет меньше очков, чем Андреа Пирло, а в других турнирах точно возьмет на два трофея меньше, чем он. Аргументы вроде обеспечивания места в Лиге Чемпионов еще за три тура до финиша и нежелания менять тренера третье лето подряд убеждают далеко не всех.

Сегодняшний матч - последний домашний за "Ювентус" для Джорджо Кьеллини и Пауло Дибалы. Их будут провожать, должно получиться весьма эмоционально. Интересно также, как встретят Сарри. Последнего, кто брал Скудетто с командой, но, как считают, автора начала ее падения. Сам он раздраженно ответил, что ему все равно, как встретят. Значит, будет бурно. Останутся ли после этих встреч и прощаний силы на футбол - неясно.

Следует отметить, что играть против грандов в нынешнем сезоне не умеют обе. "Лацио" проиграл шесть своих последних матчей против других команд Топ-5 Серии А, включая 0:4 от "Милана" в Кубке, и выиграл лишь один из восьми. "Ювентус" во всех внутриитальянских турнирах также выиграл у команд Топ-5 Серии А лишь однажды - четыре ничьи, четыре поражения и победа над этим самым "Лацио" в первом круге благодаря двум пенальти Леонардо Бонуччи.

Кадры

Аллегри сообщил, что Артур и Данило завершили сезон. Закария и МакКенни сегодня также не сыграют. В центре поля остаются Рабио, юный Миретти, долго травмированный Локателли и вингер Бернардески. На других позициях выбор получше. Кьеллини и Дибала должны выйти прощаться с "Алльянц Стадиум" с первых минут. Джорджо - скорее в тандеме со старым другом Лео Бонуччи. Душан Влахович в клубе лишь начинает и попытается все же догнать Чиро Иммобиле в битве бомбардиров. Счет там сейчас - 23:27.

Догнать реально, поскольку сам Чиро под большим вопросом из-за травмы. Его пытаются восстановить, но даже попадание на скамью запасных будет достижением. Первая "фальшивая девятка" Педро также не готов, ведь только что вернулся после травмы. Фелипе Андерсон или глухой запасной Жоване Кабрал? А если первый, кто выйдет на правом фланге? Тот же Кабрал, или кто-то из юношей - Ромеро или Моро? А может, правый защитник Лаццари выдвинется и освободит место Хюсаю?

В центре поля Башич и Катальди поборются с Лейвой. В центре обороны - Патрик с Луисом Фелипе.

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Лука Пеллегрини, Локателли, Миретти, Куадрадо, Бернардески, Влахович, Дибала

"Лацио": Стракоша, Хюсай, Патрик, Ачерби, Марушич, Лейва, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Лаццари, Фелипе Андерсон, Дзакканьи

Прогноз: Ювентус - Лацио 1:1

В 2017-19 годах "Лацио" опередил "Ювентус" по победам в очных матчах. 4:3. В том числе два Суперкубка и в лиге на "Алльянц", что прервало 41-матчевую беспроигрышную серию "Юве" дома. Однако с тех пор результаты "лациале" - вырванная ничья на 95-ой минуте и три поражения. А сегодня им кровь из носу победа не нужна. Да и кому ее добывать без Иммобиле? "Бьянконери" же известны частыми поражениями после исчезновения турнирных задач, но не хотят проигрывать в третий раз подряд.