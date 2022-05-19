Торино - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 20.05.2022

Еще до начала полуфинальных матчей Лиги Конференций все мысли и разговоры вокруг "Ромы" были посвящены возможной победе в турнире и началу нового счастливого пути после нее. В последние дни все вопросы игрокам и тренерам команды лишь об этом. Некоторые, как Тэмми Абрахам, Леонардо Спинаццола, Джанлука Манчини, отбиваются напоминанием о матче против "Торино", даже называют его фундаментально важным, таким же финалом. Но не останутся ли их слова гласом вопиющего в пустыне?

20 мая. 21:45. Серия А. 38-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Рома"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Игровая форма римлян не слишком хороша. "Лестер" в ЛК они прошли с 1:1 и 1:0, преимущественно обороняясь и создавая мало в атаке. В лиге же не побеждали в пяти последних матчах, забив в них лишь три мяча. Часто выглядя так, будто Серия А их не интересует вовсе. В последнем матче они пропустили дома на 50-ой секунде от уже вылетевшей "Венеции" и из 46:4 по ударам по воротам и 16:2 по ударам в створ сумели вытащить лишь ничью 1:1. А после матча подытоживали сезон и благодарили болельщиков.

Вспомнят ли они, что еще вовсе не обеспечили себе место в Еврокубках на следующий сезон? Что без победы над "Торино" вместе с победами "Фиорентины" и "Аталанты" упадут на восьмое, нееврокубковое место? Худшее для команды по итогам сезона с 2004/05? Или же в пятницу в Турине продолжат думать о матче в среду в Тиране?

"Торино" за трофеи не борется. Он уже рад тому, что после сезонов борьбы за выживание прочно сидит в середине турнирной таблицы. Сезон 2021/22 он точно закончит в диапазоне 9-11 мест. Чем в клубе вполне довольны. Довольны и показателями против команд Топ-8 во втором круге. Две недели назад он проиграл дома "Наполи" лишь со счетом 0:1, а до этого добыл 4:0 над "Фиорентиной" и ничьи с "Ювентусом", "Интером", "Миланом", "Лацио" и "Аталантой". Все - абсолютно заслуженные, если не больше.

В последних восьми турах он проиграл лишь однажды. В последних пяти одержал три победы.

Интенсивный футбол Ивана Юрича с высоким прессингом и единоборствами может стать проблемой для "Ромы". Причем интересно, что обе команды не любят владение мячом (туринцы восьмые, римляне - десятые), зато очень любят контратаки. Обе еще и играют с тремя центральными защитниками. Тактическое противостояние должно быть интересным.

Кадры

"Рома" явно собирается поберечь некоторых игроков перед финалом Лиги Конференций. Жозе Моуриньо уже заявил, что шансов выйти на поле у Криса Смоллинга и Генриха Мхитаряна нет. Карсдорп и Дзаньоло вернулись после повреждений, но не факт, что их не решат поберечь. Возможно, поберегут и капитана Лоренцо Пеллегрини. Слева может выйти Леонардо Спинаццола, не игравший в стартовом составе команды год из-за травмы до выхода против "Венеции".

У "Торино" проблемы с защитниками. Лидер обороны Бремер, еще один центральный защитник Буонджорно и один из лучших латералей Синго не сыграют. Латераль Войвода возвращается, но также не в лучшей физической форме. То же можно сказать и о форварде Санабрии. Возможно, на позицию левого латераля придется даже перевести Родригеса, уже давно играющего в центре.

Команды не входят в Топ-10 Серии А по забитым мячам. Во многом из-за проблем лидеров их атак. Абрахам не забивал в семи последних турах лиги. Андреа Белотти забивал в одном из шести последних. Правда, у последнего речь о хет-трике в Эмполи, но в целом между травмами и мыслями об уходе он проводит неудачный сезон. Постарается достойно попрощаться? А Абрахам забил единственный гол в очном матче первого круга.

"Торино": Бериша, Иццо, Зима, Родригес, Айна, Лукич, С. Риччи, Ансальди, Прат, Брекало, Белотти

"Рома": Патрисиу, Манчини, Кумбулла, Ибаньес, Мейтленд-Найлс, Верету, Кристанте, Спинаццола, Оливейра, Афена-Гьян, Абрахам

Прогноз: Торино - Рома 1:1

Юрич требует от своих подопечных отыграть хорошо, показать обычную игру, стараться. Они в хорошем настроении и действительно должны постараться. "Рома" же будет отвлечена на мысли о Лиге Конференций, будет слишком думать о том, что опережает "Фиорентину" и "Аталанту" на одно очко, а они обе в ужасной форме. Очередная ничья "Торо" против гранда реальна. В первом круге он как раз проиграл пятерым грандам со счетом 0:1, в том числе и "Роме", но во втором научился и забивать им.

Почему результативная? Обе команды пропускали в пяти из шести своих последних матчей лиги. Почему 1:1? Ни в одном из пяти последних матчей с участием "Ромы" во всех турнирах не забивалось более двух мячей, при этом сама "Рома" в этих пяти забила лишь три. "Торино" же забил лишь три в четырех своих последних домашних матчах.