Одно очко до Скудетто. Сассуоло - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 22.05.2022

26 раз в истории Серии А чемпиона пришлось определять в последнем туре. В 17-ти из них лидер лиги на тот момент удержал свою позицию. "Милан" надеется стать 18-ым. Для этого нужна ничья в матче против "Сассуоло", который уже завершил сезон и сейчас на десятом месте. Правда, играть в Реджо-Эмилии. Но, как сообщают, 18 тысяч из 24-ех на стадионе будут болеть за "Милан". Отпразднуют ли они первое Скудетто с 2011-го года?

22 мая. 19:00. Серия А. 38-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Милан"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Стефано Пиоли постоянно уверяет, что команда спокойна, внимательна, собранна, приземлена, спит по ночам и хорошо выспится и перед матчем. Даже называет своих игроков "в хорошем смысле странными". Он не менял рутину тренировок, питания, даже музыку в раздевалке, не пытался создать какую-то особую атмосферу. И это работало. Сложный календарь концовки сезона молодая команда прошла с достоинством. Добавляя с каждым матчем.

Победу над "Лацио" пришлось вырывать на 91-ой минуте, победу над "Фиорентиной" - на 82-ой. Против "Вероны" пришлось устраивать камбек, но в итоге удалось победить с разницей в два мяча. С такой же, и уже без камбека, удалось победить "Аталанту" (2:0). После всего одной победы с разницей в два мяча за предыдущие 15 матчей две подряд - хороший признак. Как и оборона, пропустившая лишь девять мячей во втором круге. Меньше в лигах Топ-5 пропустил лишь "Ливерпуль".

Нельзя сказать, что играет команда особенно ярко. Она начинает матчи осторожно, выжидает. Иногда засыпает. В двух их вышеупомянутых пропустила первой. Пиоли чётко очертил тактику против "Аталанты" - вначале обезопасить оборону, а затем искать свободное пространство. Во вторых таймах его команда существенно добавляет и находит свои голы. А главное - не проигрывает. Не проиграла уже в 15-ти последних матчах лиги.

Способен ли "Сассуоло" помешать ей взять Скудетто? В последнюю неделю его игроков и тренера забрасывали вопросами об этом, спрашивали, найдут ли мотивацию играть. Разумеется, те отвечали, что, как профессионалы, будут играть до последнего и постараются добыть наилучший результат. Уже даже раздражаясь от от такого повышенного внимания. А в "Милане" обиделись, что таких вопросов не задают "Сампдории", которая играет с "Интером".

В игровом плане "нероверди" более чем способны. Они специализируются как раз на Топ-командах. В нынешнем сезоне уже переиграли "Милан", "Интер" и "Ювентус" в гостях, "Лацио", "Фиорентину" и "Аталанту" дома. Их стремительные агрессивные техничные атаки всегда опасны. Правда, в 34-ом туре проиграли "Юве" дома на 89-ой минуте, затем влетели "Наполи" в гостях со счетом 1:6. Казалось, уже не хотят играть. Но в 37-ом победили впервые за пять - 3:1 в Болонье.

Сегодня они попытаются доминировать, часто атаковать и пробивать по воротам. "Милан" это понимает и постарается перекрыть оборону, лишив соперника скорости, а также найти дыры в его обороне. Последнее удаётся всем. "Сассуоло" пропускал в 15-ти последних матчах дома и 11-ти последних на всех полях. С другой стороны, последним, от кого не пропустил, был "Интер". А забил он в десяти из тех 11-ти, в целом за эти туры 21 мяч. Больше, чем "Милан" за то же время.

Очные матчи

"Сассуоло" впервые появился в Серии А в 2014-ом году. В первых шести матчах против "Милана" он выиграл четырежды, потерпев два поражения. Легендарная победа со счетом 4:3 отправила в отставку Массимилиано Аллегри - последнего тренера на данный момент, приносившего "Милану" Скудетто. После этого "россонери" выиграли семь матчей из девяти при двух ничьих. 2:1 в июле 2020-го оставила на посту Стефано Пиоли и свернула проект Ральфа Рангника. Но последние два матча выиграл "Сассуоло".

Последние пять очных встреч в Реджо-Эмилии выиграл "Милан". Результаты - 1:0, 2:0, 4:1, 2:1, 2:1.

Кадры

Пиоли вряд ли изменит состав, выигравший два предыдущих матча. Значит, Раде Крунич продолжит на позиции "десятки", а Алексис Салемакерс - на правом фланге атаки. Меньше яркости в атаке, зато больше солидности. Исмаэль Беннасер вновь начнёт в запасе. Оборона остаётся неизменной. Как и Мик Маньян, признанный лучшим игроком лиги в апреле и лучшим вратарём сезона. В последних десяти матчах он пропустил лишь дважды.

Атаку возглавит Рафаэль Леау, в пяти последних матчах не уходивший с поля без гола или ассиста (3+3). Поможет ему на левом фланге Тео Эрнандес, прорвавшийся на 95 метров против "Аталанты" и забивший. Этот гол сравнили с игрой Диего Марадоны и Лионеля Месси.

Особое внимание - к скамье запасных. Она всегда помогала команде в последних матчах. Сейчас даже шли разговоры о выходе Анте Ребича с первых минут, поскольку Оливье Жиру не забивает и сильно устал. Но хорват нужнее во втором тайме. Как и мобильные Мессиас и Диас. Ну и есть ещё Златан. Много он не способен отыграть, но в своём, возможно, последнем матче в карьере, да ещё и таком историческом, будет рвать и метать каждую секунду, которую получит.

У "Сассуоло" также все в сборе. Опорники Лопес и Фраттези, игроки атаки Распадори и Траоре, за которыми охотятся гранды. За Скамаккой и особенно за Доменико Берарди охотится сам "Милан". Последний, болельщик "Интера", в 16-ти матчах против "россонери" забил десять голов, добавив к ним четыре ассиста. В том числе и гол в первом круге. Забивал тогда и Скамакка.

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Д. Феррари, Кирикеш, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези, Берарди, Траоре, Распадори, Скамакка

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Кесси, Салемакерс, Крунич, Леау, Жиру

Прогноз: Сассуоло - Милан 2:2

В гостях "Сассуоло" играет лучше, чем дома. Особенно - против грандов. А "Милан" в гостях - лучшая команда лиги, причём не первый год. Также он - лучшая команда лиги в мае с 13-ю победами и двумя ничьими в 15-ти последних матчах в этом месяце. Разумеется, "нероверди" способны выиграть у кого угодно в какой угодно момент. И нельзя забывать о молодости "россонери". Но все же они доказали свое спокойствие в последних турах.