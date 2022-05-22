Интер - Сампдория: Анонс и прогноз матча Серии А на 22.05.2022

"Борьба за Скудетто вовсе не закончена. Я уже выходил со второго места на первое в последнем туре, так что все возможно". Симоне Индзаги вспомнил о сезоне 1999/2000, когда "Лацио" с молодым форвардом дождался поражения "Ювентуса" от середняка "Перуджи" и перехватил у него Скудетто. А в 2002-ом "лациале" с голом Индзаги переиграли "Интер" в последнем туре и утянули его с первое место даже на третье. Теперь Симоне надеется вернуть тот долг. Для этого нужна помощь "Сассуоло". Но прежде всего - своя победа.

22 мая. 19:00. Серия А. 38-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Сампдория"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Шанс одержать свою победу весьма велик. Кроме поражения в Болонье, которое может стать фатальным, "Интер" выиграл девять матчей из последних десяти во всех турнирах. Забив 26 мячей. В том числе и 4:2 в финале Кубка. Правда, в последних восьми он пропустил десять мячей. В том числе в каждом из шести последних. Но атака компенсирует. А Индзаги уверяет, что команда вполне спокойна, в хорошей форме и сезон в любом случае удался. Пусть и болельщикам Кубка, Суперкубка и 1/8 финала Лиги Чемпионов не хватает.

В предыдущем туре пока ещё чемпион ездил в Кальяри бороться с командой, которая борется против вылета, и победил в весьма солидной и спокойной манере. Счёт 2:0 был достигнут уже в начале второго тайма, а далее команды лишь обменялись голами.

Способна ли "Сампдория" преподнести "Милану" свой подарок и лишить его необходимости брать хотя бы одно очко у "Сассуоло"? Весь сезон, особенно в последние месяцы, она играла крайне натужно. Собираясь лишь на прямые битвы против вылета (и выигрывая их), а в целом просто ожидая математического спасения. Но вот когда дождалась - высвободилась и играючи раздавила "Фиорентину" со счетом 4:1. После чего игроки давали комментарии в стиле "вот на что мы способны, когда раскрепощены".

Владение мячом она никогда не ищет, поэтому постарается сидеть в обороне и ловить на контратаках и стандартных положениях. В обоих она весьма неплохо. Также, возможно, постарается найти ранний гол. Хотя и "Интер" любит ранние голы. И для него логично решить судьбу матча заранее, для того, чтобы оказать дополнительное давление на "Милан".

"Сампдория" считается одним из неудобных соперников для "Интера". Правда, в 2017-20 годах "нерадзурри" смогли одержать шесть побед подряд, а в 2021-ом победили дома со счетом 5:1. В целом они выиграли четыре последних домашних матча. Но в двух из последних трех на всех полях не побеждали. В первом круге они дважды позволили "Дории" отыграться и сыграли 2:2. Нанеся за матч всего восемь ударов по воротам. Учитывая силу оппонента, то выступление было одним из лучших для генуэзцев в сезоне.

Кадры

У "Интера" все в сборе. Кроме запасного Гальярдини. Дилемма лишь одна. В атаке пару Лаутаро Мартинесу может составить Джеко, Корреа либо Санчес. Причем даже предполагают, что последний, ведь первые двое разочаровывают в последнее время. Лаутаро точно не разочаровывает. После дубля в Кальяри он достиг гола каждые 104 минуты в Серии А в нынешнем сезоне. Это чаще, чем когда-либо в каком-либо сезоне за "Интер", чем у Самюэля Это'О, Диего Милито и Ромелу Лукаку.

У "Сампдории" под вопросом арендованный у "Интера" Сенси. Выбыли ещё один опорник Экдаль и правый защитник Конти. Дисквалифицирован ведущий центральный защитник Колли. Форварды Джовинко, Габбьядини и Супряга (Владислав уже в молодёжной сборной и карьеру в этом клубе закончил) вне заявки. При этом на позиции форварда есть дилемма. Лучший бомбардир команды Капуто, у которого 11 голов в сезоне, или 39-летний Квальярелла, который, возможно, покинет клуб, а то и футбол вообще?

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Санчес, Лаутаро Мартинес

"Сампдория": Аудеро, Берешински, А. Феррари, Йошида, Ауджелло, Ринкон, Торсби, Виейра, Кандрева, Сабири, Капуто

Прогноз: Интер - Сампдория 3:1

"Мы знаем, что все будут на нас смотреть и в Милане, и в Реджо-Эмилии. Потому мы не имеем права выставить себя дураками. Не имеем права проигрывать крупно. Против "Фиорентины" мы доказали, на что способны, когда играем без давления", - таковы слова Квальяреллы. Его команда действительно постарается. Скорее всего, заставит оборону "Интера" вновь пропустить. Индзаги уверен, что будет бороться на полную, как и "Сассуоло" против "Милана". Но вряд ли именно на "Сан Сиро" увидят сенсацию.