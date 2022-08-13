Милан - Удинезе: Анонс и прогноз матча Серии А на 13.08.2022

Сегодня начинается новый сезон в Серии А. Начинает его по традиции чемпион и по традиции дома. Перед как минимум 70-ю тысячами, а то и заполненным "Сан Сиро", "Милан" начнет защиту титула. Праздник для "россонери". Правда, праздник этот быстро перейдет в будни. Поскольку стартовый состав чемпиона будет состоять исключительно из игроков, находившихся здесь в предыдущем сезоне и, в частности, ни разу не переигравших "Удинезе".

13 августа. 19:30. Серия А. Первый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Удинезе"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Трансляция - MEGOGO

Празднования Скудетто "Милана" довольно быстро поутихли. Его будни уже начались. Объявление о переходе клуба к новому владельцу, причем с датой перехода в сентябре, тягомотина с продлением контрактов Паоло Мальдини и Фредерика Массары до последних часов действия их предыдущих, задержки с трансферами, малые суммы на них и минимальный процент их успеха лишали сна болельщиков команды. Не факт, что она готова к сезону.

Тем не менее, Стефано Пиоли уверен в том, что его команда сильна, сохранила дух предыдущего сезона, видит улучшения. Очень доволен летней работой и как раз считает, что команда готова. Прочность ее фундамента и вправду впечатляет и в концовке сезона 2021/22 не раз доказала себя. Особенно в обороне, ведь пропустила лишь два мяча в последних 11-ти турах лиги.

"Удинезе" также чувствует себя неплохо. В предыдущем сезоне установил клубный рекорд последних девяти лет по набранным очкам - 47. Летом потерял лишь таланта Нахуэля Молину, зато заработал на нем 20 миллионов евро и еще и заполучил игрока того же амплуа Нехуэна Переса. Он, правда, сменил тренера, взяв бывшего игрока команды Андреа Соттила. А тренерский опыт специалиста в Серии А нулевой. Но в целом вполне может надеяться на спокойный сезон.

Следует отметить, что "Удинезе" уже официально начал сезон. Неделю тому в Кубке Италии дома он переиграл "ФеральпиСало" из Серии С. Деулофеу открыл счёт с пенальти, Саксесс удвоил преимущество, а в итоге на табло горело 2:1.

В сезоне 2021/22 "Милан" ни разу не сумел переиграть лишь двоих соперников. Оба - зебры. Речь о "Ювентусе" и "Удинезе". С фриуланцами он дважды сыграл вничью 1:1, причем в гостях сумел отыграться лишь на 92-ой минуте. Перед этим выиграл два очных матча в не менее драматичной манере, также в концовке - 2:1 и 3:2. А перед этим, в первом туре сезона 2019/20, проиграл в Удине со счетом 0:1. Снежный ком после того поражения и привел на пост Пиоли.

В последний раз "россонери" переигрывали "бьянконери" с разницей более одного мяча в 2014-ом году. С тех пор по победам счет 5:4 в пользу "Милана" при шести ничьих. В том числе три последних очных матча завершились со счетом 1:1. Исторически "Удинезе" играл вничью против этого соперника больше, чем против кого-либо другого в Серии А.

Пиоли говорит, что против физически мощного соперника нужно будет бороться, играть собранно и двигать мяч быстро. Не факт, что уже в первом туре получится.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Кадры

"Милану" прогнозируют стартовый состав без новичков. Которых и без того немного. Пиоли заявляет, что новые игроки - атакующие полузащитники Де Кетеларе и Адли и форвард Ориги - еще не набрали нужный ритм. Не набрал его и Оливье Жиру, поскольку был травмирован. Разумеется, травмирован и Златан. Так что место в атаке с первых минут должен получить Анте Ребич. Хорват желает реабилитироваться за слабый сезон.

Точно не сыграет травмированный Сандро Тонали. Одного из лидеров команды заменит любимец Пиоли Раде Крунич. Почти наверняка на позиции "десятки" выйдет Браим Диас. Предыдущий сезон испанца вышел неудачным, но начал его он как раз блестяще. В частности, победным голом против "Сампдории" в первом туре.

Разумеется, наибольшее внимание к Рафаэлю Леау. Лучший игрок лиги предыдущего сезона завершил его с тремя голами и шестью ассистами в шести последних турах и желает продолжить.

"Удинезе" также должен выставить состав без новичков. Перес перейдёт в центр обороны. Левого латераля в схеме 3-5-2 сыграет Дестини Удоджи, чудом ещё не перешедший в "Ювентус" или "Тоттенхэм". В центре поля двое будут прикрывать, а Роберто Перейра - дирижировать контратаками. Убегать же в них будут мобильные форварды Саксесс и Деулофеу, а не мощный Бету, который ещё не готов. Деулофеу - бывший игрок "Милана" и, возможно, будущий игрок "Наполи". Он очень опасен.

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Крунич, Мессиас, Диас, Леау, Ребич

"Удинезе": Сильвестри, Перес, Бекао, Нуйтинк, Соппи, Уолас, Макенго, Перейра, Удоджи, Деулофеу, Саксесс

Прогноз: Милан - Удинезе 1:1

"Удинезе" очень неудобен для "Милана", что доказал и предыдущий сезон. В позиционной атаке против "автобуса" и быстрых контратак "россонери" не очень хороши. Тем более - с составом предыдущего сезона. И тем более - дома, где играли хуже, чем в гостях Правда, новички выйдут на замену и способны решить в концовке матча. А концовка постоянно помогала "Милану" в апреле-мае. Но его потеря очков более чем реальна.