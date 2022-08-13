Лечче - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 13.08.2022

Сезон 2019/20 "Интер" начал матчем против "Лечче". Тогда он победил со счетом 4:0. Несомненно, такой результат устроит "нерадзурри" и сегодня. Впрочем, тогда во втором круге в Лечче они сыграли лишь со счетом 1:1, а сезон завершили на втором месте. Показатели, которые не устроят их ни в коем случае в сезоне 2022/23. Так что подопечные Симоне Индзаги должны сделать все для того, чтобы увезти с кончика итальянского сапога все три очка.

13 августа. 21:45. Серия А. Первый тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Интер"

Главный арбитр: Алессандро Пронтера

Межсезонье вице-чемпиона получилось неоднозначным. С одной стороны, он быстро усилился, в том числе задешево вернув Ромелу Лукаку. Воссоединение дуэта ЛуЛа вызывает у болельщиков энтузиазм и ожидания цунами голов. Лидера обороны Милана Шкриньяра в итоге не продали, и Индзаги заявил, что никого из звезд больше не продадут. С другой стороны, после долгой погони все же были упущены Пауло Дибала и Бремер, а с ними состав команды выглядел бы просто страшным для всех соперников.

Контрольные матчи также вызвали беспокойство. Особенно - в плане обороны. Она пропустила по два мяча от "Лиона" и "Монако" и четыре - от "Вильярреала".

Тем не менее, к сезону "Интер" подходит с аппетитом, вдохновением и амбициями. Индзаги доволен тем, что контрольные матчи были сыграны, поскольку и хотел проверки сильными соперниками. Он требует от игроков стремиться к максимуму и предупреждает соперников, что его команда будет в борьбе за Скудетто весь сезон.

Для "Лечче" Скудетто станет 17-ое место, которое позволит спастись от вылета. Новичок Серии А и победитель Серии Б (кстати, второй худший победитель по очкам за 18 лет) хочет прекратить быть командой-лифтом. Впрочем, продолжение такой роли ему и предрекают. Он уже начал сезон плохо, вылетев из Кубка дома от "Читтаделлы". Марко Барони - один из первых кандидатов на увольнение. Его "Фрозиноне" и "Беневенто" в 2016-17 годах вылетели из Серии А практически без борьбы, и "Лечче" угрожает та же участь.

Статистика очных матчей полностью в пользу "Интера". В последних 12-ти он добыл восемь побед и три ничьи, забил 24 мяча. Правда, как уже указывалось выше, последний завершился со счетом 1:1. А предпоследний на "Виа Дель Маре" - со счетом 1:0 в пользу хозяев (2012-й год). Перед этим в Лечче счет также был 1:1. В сущности, из семи последних домашних очных матчей "джаллоросси" проиграли лишь два.

Кадры

У "Интера" отсутствует лишь Данило Д'Амброзио. Под вопросом были также Брозович и Гозенс, но Индзаги заявил, что они готовы играть даже в стартовом составе. Внимание на последнего, которому придется замещать ушедшего одного из лидеров команды Ивана Перишича. Внимание, также, разумеется, и на Лукаку. В предыдущую каденцию в клубе он забил в Серии А 47 голов в 72-ух матчах. Начав ее голом против "Лечче" в том 4:0. Внимание также на оборону, которая обязана добавить.

У "Лечче" отсутствуют Туя, Самек, Бьоркенгрен, Аскильдсен и Дермаку. Впрочем, лишь последнего, центрального защитника, можно назвать важным игроком. Внимание на арендованного у "Ювентуса" защитника Фработту и у "Милана" - форварда Коломбо. Ну и на взятого у "Сампдории" вратаря Фальконе. У него будет очень много работы.

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Блин, Четин, Галло, Хельгасон, Хьюлманд, Бистрович, Стрефецца, Ди Мариано, Коломбо

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Гозенс, Лукаку, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Лечче - Интер 1:3

Статистика очных матчей в Лечче должна насторожить "Интер". Как и оборона. Она вполне может пропустить. Но атака настроена забивать с первых минут сезона. Вряд ли аутсайдер устоит перед ЛуЛа. Лучшая ставка - на обилие голов.