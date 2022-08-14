Моуриньо уже атакует. Салернитана - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 14.08.2022

Победителем межсезонья в Серии А почти единогласно была объявлена "Рома". Болельщики "джаллоросси" начали лето в эйфории после победы в Лиге Конференций, а после подписаний Пауло Дибалы, Жоржиньо Вейналдума, Неманьи Матича, Зеки Челика и Миле Свилара слово Скудетто вокруг команды уже прозвучало чаще, чем за предыдущие 20 лет вместе взятые. Но не случайно Арриго Сакки заявил: "Рома", как всегда, празднует слишком рано". Пора переходить в режим работы. Сегодня, в Салерно.

14 августа. 21:45. Серия А. Первый тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Рома"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Жозе Моуриньо уже начал работать. На предматчевой пресс-конференции он пошёл в атаку. Заявив, что его клуб выложил за трансферы лишь семь миллионов евро, то есть меньше, чем 17 команд лиги, что нужны ещё для спокойного сезона. "Мы фавориты на Скудетто, только если в этом сезоне раздают 18 таких трофеев". Говорил о командах, способных потратить 100 миллионов за лето (хотя таких в Серии А нет). Напомнил, что даже та же "Салернитана" "потратила сорок миллионов".

Команда из Салерно в первом летнем Меркато нового владельца Данило Йерволино и вправду потратилась очень прилично. Подписала 17 игроков, из них десять купила без всяких трюков с арендами. В предыдущем сезоне она избежала вылета чудом, одним из наибольших в истории лиги. На этот раз специалист по чудесам Давиде Никола хочет обеспечить место в Серии А раньше, без потребности в сверхъестественном. В принципе, при правильной работе "гранатовые" способны даже пробиться в середняки.

Начался сезон для них слабо. Поражением в Кубке дома от "Пармы" и вылетом (0:2). Ясно, что при стольких новичках формирование состава и постановка игры займёт время. Но строить есть из чего.

Если вернуться к пресс-конференции Моуриньо, но к ее словам непосредственно о футболе, то португалец ожидает улучшения игры во второй сезон тренера. Желает научить команду "убивать матчи", желает, чтобы умела и обороняться, и даже прежде всего доминировать и держать мяч. Последнего часто не хватало в предыдущем сезоне. Похвалил Николу: "Он совершил нечто эпическое в предыдущем сезоне". Ожидает тяжёлую эмоциональную игру на тяжёлом поле против сильного соперника.

В предыдущем сезоне в Салерно "Рома" отыграла один из своих лучших матчей, победив со счётом 4:0. Но то было самое начало сезона, когда "Салернитана" была разваленной. В апреле, когда она была на пути у чуду спасения, в Риме вела в счёте до 81-ой минуты и должны была забивать больше одного. Лишь поздние голы Карлеса Переса и Криса Смоллинга принесли "Роме" победу.

Кадры

Моуриньо говорил, что постарается перевести "Рому" на игру с четырьмя защитниками, но это будет происходить постепенно. Сегодня она будет играть с пятью. На правом фланге старожил Карсдорп, скорее всего, пока что опережает новичка Челика, на левом Залевски немного травмирован, поэтому скорее выйдет Спинаццола. За позицию последнего опорника борются Матич и Кристанте, а рядом с ними сыграет капитан Лоренцо Пеллегрини, автор дубля в Салерно год назад. Вейналдуму пока что места нет.

У Николы большинство новичков ещё не готовы. Особенно речь о наиболее статусных - купленном у "Аталанты" Ловато и перешедшем из "Сампдории" Антонио Кандреве. Особое внимание к арендованному у "Интера" защитнику Пироле и у "Ювентуса" опорнику Кастаносу. Атаку возглавят Франк Рибери (да, он ещё здесь) и Эмилиано Бонаццоли. А сменить их может Эрик Ботхейм, в двух матчах против "Ромы" за "Буде/Глимт" год назад в Лиге Конференций набравший три гола и три ассиста.

"Салернитана": Сепе, Пирола, Бронн, Фасио, Весели, Брадарич, Л. Кулибали, Кастанос, Кехрида, Бонаццоли, Рибери

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Матич, Лоренцо Пеллегрини, Спинаццола, Дзаньоло, Дибала, Абрахам

Прогноз: Салернитана - Рома 1:3

Результаты "Салернитаны" в последних трех матчах против команд Топ-8 - 1:2 в Риме, 2:1 над "Фиорентиной" и 1:1 против "Аталанты". Также в 2022-ом году она отобрала очки у "Милана". Она способна удивить. Но, похоже, Николе ещё только предстоит собрать команду. Фундамент "Ромы" прочнее, её энтузиазм огромен, ну и качество игроков, разумеется, гораздо лучше.