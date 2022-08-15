Ювентус - Сассуоло: Анонс и прогноз матча Серии А на 15.08.2022

Все шесть команд из Топ-8 Серии А, игравшие в субботу и воскресенье, победили. "Ювентус" к своему выходу на поле будет также знать результат матча "Наполи". Отставать ему в любом случае нельзя. Сезон 2021/22 он начал со всего двумя очками в первых четырёх турах, сезон 2020/21 - с шестью в четырёх. Оба в итоге завершил четвёртым. Сейчас от него требуют серьёзного прогресса в виде возвращения в борьбу за Скудетто. Так что начинать следует мощно. Даже когда соперник так неудобен.

15 августа. 21:45. Серия А. Первый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Готов ли "Юве" к мощному началу? Вряд ли. Он подписал известных игроков - Поля Погба, Анхеля Ди Марию, лучшего защитника лиги в предыдущем сезоне Бремера, лучшего игрока Лиги Европы Филипа Костича. Правда, первые двое страдают от травм и морально устали, а другие двое никогда не играли в Топ-командах. Массимилиано Аллегри вчера несколько раз заявил: "Не знаю, усилились ли мы. Мы заменили тех, кто ушёл". То есть Пауло Дибалу, Джорджо Кьеллини, Матейса Де Лихта, Альваро Морату, Луку Пеллегрини.

В целом летнее межсезонье не было для неё удачным. Слишком много разговоров, затягивание трансферов на вход и выход. Неудачи в контрольных матчах. Последний "бьянконери" проиграли мадридскому "Атлетико" со счетом 0:4. Так что начинают они сезон в напряженном состоянии. И Аллегри признает, что команда не в лучшей форме, ожидает страдания в отчётном матче, говорит о смене поколений и призывает к скромности. Он понимает настроение болельщиков. Хотя и рассчитывает на их поддержку на переполненном стадионе.

Поддержка понадобится. Ведь играть с "Сассуоло". Первой командой за почти 60 лет, переигравшей за один сезон в гостях "Ювентус", "Милан" и "Интер". "Нероверди" вообще в гостях играют лучше, чем дома. А с "Юве" у них в последнее время всегда равные и напряжённые противостояния. В шести последних в лиге туринцы выиграли лишь трижды (две ничьи и поражение). В сезоне 2021/22 в Турине они пропустили на 95-ой минуте и проиграли, а в гостях, точно как и дома в Кубке Италии, выиграли благодаря забитому на 88-ой.

"Сассуоло" также подходит к матчу в далеко не лучшей форме. Летом он, как всегда, большей частью занимался продажей своих звёзд. Джанлуку Скамакку удалось продать, Джакомо Распадори на пути. Остальные пока что остаются, хотя Давиде Фраттези также думает об уходе. "Нероверди" уже отыграли первый официальный матч в сезоне и сразу же вылетели из Кубка от "Модены" из Серии Б (2:3). Правда, из Кубка они вылетают от Серии Б уже в третий раз с 2018-го года. На игру в Серии А это не влияет.

Неясно, чего можно ожидать от команды Алессио Дионизи. Его предшественник Роберто Де Дзерби после первого сезона с 11-ым местом дважды занимал восьмое. От преемника после 11-го места в мае ожидают тот же скачок. И уж точно ожидают сохранить мощные результаты против грандов. Но начинает сезон "Сассуоло" всегда слабовато.

Кадры

"Ювентус" настолько неукомплектован и страдает от потерь (Погба, Кьеза, Щесны, Кин, а Рабио и Артур на пути прочь), что сегодня на скамье запасных в полузащите и атаке может не остаться ни один игрок взрослой команды. А если не совсем здоровый Уэстон Маккенни останется - значит, на поле выйдет кто-то из молодёжи. Аллегри даже спросили о переходе на игру с тремя центральными защитниками. Он ответил, что не помнит, когда так играл в последний раз. Так что, скорее всего, мы увидим 4-3-3. Возможно, 4-2-3-1.

Куадрадо может сыграть в обороне, полузащите или атаке, неясно, где расположится Ди Мария - под Влаховичем или на фланге. Неясно, готов ли Костич. Место в воротах займёт Перин, пожалуй, лучший второй вратарь лиги.

У "Сассуоло" должен дебютировать преемник Скамакки Пинамонти. Также нужно искать преемника ушедшему центрдефу Кирикешу. Новичок из "Специи" Эрлич? Или запасной Айхан? Фраттези будет играть. Как и новый опорник Торстведт, пришедший из "Генка". Вовремя, поскольку автор победного гола на "Алльянц" почти год назад Максим Лопес травмирован. А вот кто займёт место Распадори на левом фланге? Траоре также травмирован. Новый уругваец Альварес? Или Дефрель?

Прогноз: Ювентус - Сассуоло 2:1

Ранее "Ювентус" неизменно выигрывал у "Сассуоло". Семь матчей подряд. В последнее время тенденция несколько изменилась, но "бьянконери" все равно побеждают чаще. Обычно они владеют мячом меньше, проиграли его со счетом 37:63 в последнем очном матче (ещё и 10:22 по ударам по воротам), но как-то выгрызают победу. Даже должны забить не раз, ведь забивали как минимум дважды в 12-ти из 13-ти последних очных матчей. Хотя забить должны обе, как в последних шести очных.