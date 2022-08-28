Фиорентина - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 28.08.2022

"Интер" и "Рома" уже потеряли очки в третьем туре. Так что сегодня "Наполи" может стать единоличным лидером Серии А. Правда, для этого нужна победа над своим кошмаром. В 2018-ом году неаполитанцы после победы над "Ювентусом" в гостях уже начали праздновать Скудетто, но получили 0:3 во Флоренции. В предыдущем сезоне уже начали праздновать борьбу за Скудетто, но получили 2:3 от флорентийцев дома. Плюс ещё 2:5 от них в Кубке. Исчезнет ли и сейчас эйфория именно после "фиалок"?

28 августа. 21:45. Серия А. Третий тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Наполи"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Эйфория сейчас в Неаполе сумасшедшая. Депрессия начала лета уже забыта. 5:2 и 4:0 в первых двух турах, громкие трансферы Распадори, Ндомбеле, Симеоне зажигают воображение. Как и огромные успехи вовсе не очевидных трансферов - Кварацхелия, Ким. Второго Лучано Спаллетти и журналисты уже называют монстром уровня Калиду Кулибали, а первый заставил забыть о Лоренцо Инсинье. За два первых тура он уже забил с игры больше, чем бывший капитан за весь сезон 2021/22. Причем обеими ногами и головой.

Обычно такие моменты эйфории вокруг "Наполи" - те самые, в которые он начинает терять связь с реальностью и проигрывает. Как той же "Фиорентине" в вышеупомянутых двух случаях. А в последние дни ещё и главная тема разговоров в Неаполе - возможный приход Криштиану Роналду. Вокруг него у всех и вовсе сносит крышу. Очень опасное отвлечение от работы на поле.

Готовы ли флорентийцы? Их главной миссией на лето был выход в групповой турнир Лиги Конференций. О чем говорил Винченцо Итальяно. Миссия была выполнена по итогам двух бурных матчей с "Твенте" (2:1, 0:0). Выезд в Энсхеде в четверг был особенно тяжелым, с враждебной атмосферой, даже стычкой главного тренера соперников со скамьей запасных. Итальяно остался очень доволен "сухим" матчем на такой выезде, но был раздражен запарыванием убойных моментов, говорил о страданиях и сумасшествии.

В лиге занятость в Еврокубках ожидаемо повлияла. Новичка "Кремонезе" дома удалось победить лишь в добавленное время (3:2), а дерби с "Эмполи", почти такое же эмоциональное и тяжелое, как выезд в Нидерланды, завершилось 0:0. Несмотря на то, что соперник играл 32 минуты вдесятером. Создавать что-либо "Фиорентина" начала лишь в самой концовке.

Хватит ли ей сил, физических и эмоциональных, на третий сверхинтенсивный матч за неделю? Хватит ли энергии для применения агрессивного высокого прессинга Итальяно? Получат ли атака и центр поля "Наполи" (опорники Лоботка и Зелински отлично подключались) такую же свободу, как против слабых "Вероны" и "Монцы"? Первый настоящий экзамен для команды Спаллетти, огромный экзамен для команды Итальяно.

Кадры

Наставник "фиалок" будет вынужден прибегнуть к ротации. Йович должен сменить Кабрала. Данкан и Гонсалес травмированы, так что нужны игроки в центре поля и на правом фланге. На флангах ещё и нужны игроки забивающие, а с этим у самого Гонсалеса и Иконе (купленных за почти сорок миллионов вместе) большие проблемы. Когда Итальяно говорит, что такое запарывание моментов не может продолжаться, он говорит о них. Форварды Йович и Кабрал забили по голу в четырёх матчах. Вряд ли достаточно.

В Энсхеде на правом фланге обороны Итальяно доверился Венути. Означает ли это, что не доверяет пришедшему из "Шахтера" Додо в больших матчах? Или же наоборот, берег бразильца под "Наполи"?

Новичок Антонин Барак сразу же попал в заявку. Он способен усилить игру по ходу матча. Кстати, чех уже успел отыграть против "Наполи" в первом туре за "Верону". Вторая попытка будет более удачной?

Спаллетти не должен изменить стартовый состав, хотя скамья запасных позволяет. Ким, открывший счёт своим голам за клуб, возглавит оборону, Лоботка, которого сам тренер сравнил с Андресом Иньестой - центр поля, Осимхен, забивший в двух первых турах, и Кварацхелия - атаку. Хвича может стать вторым игроком моложе 22-ух лет в лигах Топ-5 за последние 14 лет, принявшим участие в пяти голах в своих первых трех матчах. Для этого сегодня нужен гол либо ассист. Первым был Эрлинг Холанд.

"Фиорентина": Голлини, Додо, Игор, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Амрабат, Мандрагора, Иконе, Йович, Соттил

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински, Лосано, Осимхен, Кварацхелия

Прогноз: Фиорентина - Наполи 2:3

В последних 15-ти очных матчах во всех турнирах "Наполи" выиграл семь, четыре свёл вничью и четыре проиграл. Причем после серии из трех побед проиграл два матча подряд. Оба, правда, в Неаполе. А во Флоренции выиграл три подряд. В том числе год назад, когда чудом проиграл первый тайм лишь со счетом 0:1, но во втором вернулся на 2:1. Возможно, его эйфория преувеличена и опасна для него, но усталость "Фиорентины" ещё опаснее для неё.

Хозяева, как всегда, должны начать лучше, давлением. Ведь забивали первыми и в двух матчах в нынешнем сезоне, в которых забивали вообще (причем до 17-ой минуты), и во всех трех матчах против "Наполи" в предыдущем. Но закончат, когда устанут, явно хуже.