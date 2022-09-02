Фиорентина - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.09.2022

Противостояние с односторонней ненавистью. "Ювентусу", по большому счету, безразлична "Фиорентина", она для него все лишь очередной соперник. А вот для флорентийцев прием дома туринцев - главный матч года. К нему болельщики особо готовятся. Особенно, когда команда ни на что не претендует. Сейчас, правда, отвлекают Еврокубки. Но в субботу забудут обо всем. Кроме украденного судьями, как они считают, Скудетто-1982, переходов Роберто Баджо, Федерико Кьезы, Душана Влаховича...

3 сентября. 16:00. Серия А. Пятый тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Довери

В целом "Фиорентина" начала сезон не слишком удачно. Задачу пройти в группу Лиги Конференций по итогам двух тяжёлых матчей против "Твенте" (2:1 и 0:0) выполнила, и Винченцо Итальяно признал, что все силы и мысли летом были брошены на этот турнир, говорил об особой миссии. Соответственно, лига осталась в тени. Там новичок "Кремонезе" дома был переигран лишь на 95-ой минуте (3:2), "Эмполи" в дерби и "Наполи" не переиграли (по 0:0), а в Удине в среду уступили - 0:1.

Выходит, в последних четырёх матчах во всех турнирах команда не забивала. Три 0:0 и 0:1. Причем если игрой против "Наполи" Итальяно гордился, то в Удине уже заявил, что в первые 20 минут команда не была самой собой, а далее не хватило смелости и резкости. Несмотря на 74 процента владения мячом, она ничего не создала. Впрочем, пожалуй, матч против "Наполи" интереснее в плане анализа. Там жёсткая битва и настрой на гранда остановили на тот момент лучшую атаку лиги.

"Ювентус" начал неровно. По очкам неплохо (8), по пропущенным - также. Всего один в четырех матчах, причем по делу. Но в плане скорости, баланса, креатива, яркости он все ещё вызывает много вопросов и даже уныние. В плане характера - также. Игра против "Сампдории" (0:0), кроме обороны, была кошмарной. Против "Ромы" упустили выигрышный матч после сильного часа игры. 1:1. А против "Специи" дома (2:0) тянули со вторым голом, позволяя ей комбинировать в атаке чаще, чем сами.

Массимилиано Аллегри, правда, красоту игры не ищет вообще. В последние дни уже несколько раз заявив, что его интересует лишь эффективность, лишь результат. Он видит медленный прогресс, ждет травмированных и не нервничает. Хотя признает, что следует лучше контролировать игру и не сидеть так глубоко.

Ясно, что владеть мячом завтра больше будет "Фиорентина", лучшая команда лиги в этом компоненте. "Ювентус" в нем лишь 11-ый. Но насчёт креатива вопрос открытый. Судя по игре команд, его будет мало.

Что касается последних очных матчей, то в мае во Флоренции хозяева победили со счетом 2:0. Забили Данкан и Гонсалес. Но для гостей тогда матч не имел никакого значения. Дважды подряд "фиалки" не побеждали в лиге этого соперника уже 25 лет. А в марте и апреле "Юве" выиграл оба матча в полуфинале Кубка - 2:0 и 1:0. Причем в обоих "Фиорентина" доминировала, но привозила голы автоголом, грубой ошибкой вратаря. Осенью 2021-го в Турине также играла очень достойно, но пропустила в добавленное время (0:1).

В лиге в последних шести очных матчах и на всех полях, и на "Франки" полное равенство. По две победы у каждой и две ничьи. Причем лишь в одном из шести последних матчей на всех полях и в одном из пяти во Флоренции забивали обе команды.

Кадры

Одной из причин поражения в Удине была ротация. Сейчас Соттил, Иконе, Амрабат, Миленкович, Додо, Бираги и Йович готовы вернуться в "старт". Хотя вопрос насчёт последнего. Взятый из "Реала" бесплатно игрок выглядит крайне слабо и, возможно, Кабрал сохранит свое место. Хотя ведь у обоих лишь по голу с начала сезона. Потому возможен даже выход Куаме, которого Итальяно хвалил.

Вингер Гонсалес по-прежнему под вопросом из-за травмы. Хотя он в заявке. В отличие от Бонавентуры и Данкана.

Состав "Ювентуса" начал пополняться. Ди Мария уже немного отыграл против "Специи". Свежий новичок Милик забил ей, а совсем свежий Паредес уже в заявке. Бонуччи возвращается после травмы. Хотя Аллегри заявил, что может поберечь его к "Пари Сен-Жермен" в Лиге Чемпионов, а Ди Мария готов на 45-60 минут. Новые потери - Щесны, Рабио и ушедший в "Челси" Закария.

Наибольшее внимание - к Влаховичу, перешедшему в январе из "Фиорентины". С тех пор он уже дважды играл на "Франки", не забил, выглядел плохо, и каждое его касание сопровождали оглушительным свистом. Но сейчас он после четырёх голов в четырёх турах, двух забитых штрафных подряд на второй и девятой минутах матчей. Серб готов забивать.

"Фиорентина": Голлини, Додо, Игор, Миленкович, Бираги, Амрабат, Мале, Барак, Иконе, Йович, Соттил

"Ювентус": Перин, Данило, Бремер, Ругани, Сандро, Миретти, Локателли, МакКенни, Куадрадо, Влахович, Ди Мария

Прогноз: Фиорентина - Ювентус 1:1

Статистика абсолютно равная. Ясно, что флорентийцы будут доминировать. Но они могут и претворить свое преимущество в победу, и привезти себе поражение детскими ошибками. Они сильно устали, что признает Итальяно. Но нашли где-то силы на "Наполи" и точно отдадут все силы на "Ювентус". А сам "Юве" будет частично отвлечен мыслями о ПСЖ. Ничья более чем реальна.