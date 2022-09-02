Милан - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.09.2022

В годы тотального доминирования "Ювентуса", когда "Милан" и "Интер" даже не могли пробиться в Лигу Чемпионов, Дерби Делла Мадоннина потеряло свою остроту. Потеряло и из-за довольно серьёзного доминирования одной из команд, когда "Интер" в 2016-2020 годах не проиграл восемь подряд в лиге. Но в последние два года миланские соседи поделили между собой Скудетто, равны в очных матчах. Так что их дерби вновь острое, как в золотые времена. Завтра оно состоится.

3 сентября. 19:00. Серия А. Пятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

"Милану" в новом сезоне пришлось устраивать камбек после раннего пропущенного дома от "Удинезе" (4:2). Затем он бледно отыграл в атаке против "Аталанты" (1:1). Там также пришлось отыгрываться. 2:0 над "Болоньей" вроде бы ответил на все вопросы, вернул все нужные игровые аспекты, в том числе оборону и лидеров атаки Леау и Жиру. А выезд к "Сассуоло" в среду начался лучшими 20-ю минутами в сезоне. Но продолжился привезенным пенальти (Маньян отбил) и затем унылой игрой до конца.

"Россонери" сейчас с серией из 20-ти матчей лиги без поражений, с 14-ю "сухими" матчами там в 2022-ом году. Ни у кого в лигах Топ-5 нет лучших показателей. Они вернули жёсткость, умение держать удар и не проигрывать, принесшие им Скудетто весной. Но, как и тогда, атакуют и ускоряются недостаточно хорошо. А против "Сассуоло", как заявил Стефано Пиоли, использовали 63 процента владения мячом неэффективно, разыгрывая слишком поспешно и слишком увлекаясь длинными мячами (39).

"Интер" в целом играл против более слабых соперников. "Специи" и "Кремонезе" дома забил по три мяча. Правда, и там вызывал вопросы. В первом из матчей решил все ударным отрезком в 18 минут, в остальное время создавая мало. Во втором все голы забил в контратаках, по общему числу передач в атакующей трети поля (а это признак частоты позиционных атак) даже уступив. А в гостях выглядел просто слабо. Переиграв лишь в концовке новичка "Лечче" (2:1) и проиграв в концовке "Лацио" (1:3).

Симоне Индзаги признавал, что после "Лацио" атмосфера была напряжённой, неприятной, и победа над "Кремонезе" приобрела критическую важность. Также тренер чуть не потерял Милана Шкриньяра и Робина Гозенса, которых хотели продать, и закрытие трансферного окна сильно обрадовало его.

Что следует ожидать завтра? Пиоли ожидает напряжённую игру со множеством единоборств. И именно победа в них, как он считает, скорее всего, решит судьбу матча. Говорит о решающей силе эпизодов. И о важности сохранять стиль игры команды. Играть агрессивно и компактно. "Каждый сантиметр может стать решающим". Индзаги практически повторяет его слова. Обе команды попытаются доминировать и создавать, но прежде всего будут осторожничать и не позволять играть сопернику.

Кадры

После неудачи ротации во вторник Пиоли несомненно вернётся к сильнейшему составу. Калабрия, Тонали, Калулу, Де Кетеларе вернутся. Вечная дилемма лишь на правом фланге - Мессиас или Салемакерс? Травмированы Крунич, Флоренци, Златан. Вряд ли будет готов Ребич. А вот Ориги возвращается. И может дебютировать Дест, подписанный в четверг на замену Флоренци.

Особое внимание к Жиру, автору победного дубля в предыдущем дерби. Важность тех голов невозможно переоценить, поскольку без них "Интер" убежал бы на расстояние в семь очков на пути к Скудетто. Оливье настроен и сейчас. Рафаэль Леау проснулся против "Болоньи", вновь заснул против "Сассуоло". MVP лиги предыдущего сезона "Интеру" никогда не забивал, хотя отыграл против него уже девять матчей. Де Кетеларе дебютирует в таком дерби. Его сбили ротацией после отличной игры против "Болоньи".

У "Интера" вылетел Лукаку, всегда отлично игравший в дерби. Запасные форварды Джеко и Корреа вместе сделали уже два гола. Забил оба второй и он главный кандидат составить пару Лаутаро Мартинесу. Хотя и страдает от микротравмы. Под вопросом участие Бастони из-за болезни. Димарко готов. Тогда слева выйдет Дармиан. Или Гозенс, которого чуть не отправили в Германию в последний день Меркато.

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Мессиас, Де Кетеларе, Леау, Жиру

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Димарко, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Дармиан, Корреа, Лаутаро Мартинес

Статистика

В Серии А команды встречались 176 раз. Счёт по победам - 67:53 в пользу "Интера" (56 ничьих), разница мячей - 248:226. В официально домашних для "Милана" матчах счёт по победам 34:26 в пользу "Интера" (28 ничьих)

В восьми последних очных матчах в Серии А "Интер" неизменно забивал. Это его лучшая такая серия за 21 год

После пяти побед "Интера" и трёх ничьих в восьми дерби в лиге "Милан" выиграл два из четырёх, проиграв лишь один. Во всех турнирах в предыдущем сезоне счёт по победам 1:1. Обе были добыты в официально домашних для "Интера" матчах. "Дома" у "Милана" в двух матчах были зафиксированы ничьи - 0:0 и 1:1

"Домашнее" дерби в лиге "Милан" не выигрывал более пяти лет, а два дерби подряд в Серии А вне зависимости от статуса хозяина - 11 лет

В последних двух дерби во всех турнирах "Милан" не забивал. Оба в Кубке - 0:0 и 0:3. Если не забьёт завтра - повторит худшую серию за 42 года

В последних 13-ти турах лиги против всех "Интер" ни разу не играл вничью. 11 побед и два поражения. "Милан" в последних 20-ти турах играл вничью семь раз, зато ни разу не проигрывал

Прогноз: Милан - Интер 1:1

Неписаный закон дерби - выигрывает тот, кто перед матчем кажется аутсайдером. Но ныне даже неясно, кто аутсайдер, а кто фаворит. Обе начали сезон с приличным, но не блестящим набором очков (8:9), обе вызывают вопросы по игре. По обороне, по балансу в центре поля, способности создавать в позиционной атаке и вообще сохранять стабильность в течение матча. Можно довольно уверенно предположить, что много голов не будет. А кто победит? Возможно, никто.