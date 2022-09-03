Лацио - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.09.2022

3 сентября. 21:45. Серия А. Пятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Суббота - день грандиозных, исторических матчей в Серии А. Начнётся с "Фиорентина" - "Ювентус", продолжится Миланским дерби. Но как раз последний матч дня обещает наибольшую яркость, наибольшее развлечение. Команды Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти пытаются играть в яркий футбол, атакуют, много создают. Также в матчах "Лацио" - "Наполи" хватает драмы, неожиданных результатов. Ожидаем развлечение и сегодня.

Обе команды продемонстрировали силу в начале сезона, но несколько разочарованы. Особенно - матчами четвертого тура, в которых сыграли вничью 1:1. "Наполи" начал 5:2 и 4:0, купался в лучах славы, в городе уже начали провозглашать возвращение в борьбу за Скудетто. Но затем не сумел выиграть жёсткую битву с "Фиорентиной" в гостях, будучи полностью перекрытым, и не пробил дома новичка лиги "Лечче". Даже проиграл бы, если бы не отбитый Меретом пенальти.

Спаллетти пришлось отбиваться от вопросов о ротации ("невозможно играть без перерыва"), негативном климате (заявляет, что он такого не чувствует, но призывает всех не впадать в крайности), говорит о медленной предсказуемой игре, неправильном движении.

"Лацио" дома устроил камбек против "Болоньи", вначале играя в меньшинстве, впечатляюще переиграл "Интер" двумя красивыми голами в концовке (3:1). Но в гостях добыл лишь 0:0 против "Торино" и 1:1 против "Сампдории", запарывая убойные моменты в обоих матчах. Игру в Генуе он выпустил из-под полного контроля, откатился назад и пропустил заслуженный гол на 92-ой минуте. Вновь вернув разговоры о недостатке взрослости и стабильности, о чем совсем недавно говорил Сарри.

Как сообщают СМИ, тренер заявил своим подопечным, что они должны быть раздражены произошедшим и искать реванш.

Сегодня следует ожидать яркие отрезки, но и нестабильность команд, переход инициативы друг к другу.

Статистика

В пяти последних очных матчах в лиге четырежды победил "Наполи", однажды была зафиксирована ничья. Среди них 5:2 и 4:0 в Неаполе. В 11-ти последних на счету "Наполи" девять побед и две ничьи. Правда, в трех последних в Риме дважды побеждал "Лацио", а однажды, в последнем хронологически матче, "лациале" уступили лишь в добавленное время

"Лацио" - любимый соперник в карьере Джованни Симеоне. В 12-ти матчах против него Чолито забил восемь мячей

Чиро Иммобиле заработал шесть голов и три ассиста в последних десяти матчах против "Наполи". Правда, в целом по карьере его любимая команда (форвард родился недалеко от Неаполя) даже не в десятке его любимых жертв - 7+3

С сезона 2013/14 никто не побеждал на "Стадио Олимпико" чаще, чем "Наполи" - 11 раз. Из них семь раз - "Лацио"

Последние два матча лиги "Наполи" свёл вничью. Трех таких подряд не было с 2014-го года

Кадры

Авторы красивых голов "Интеру" Педро и Луис Альберто тогда вышли на замену и сейчас не ожидаются в стартовом составе. Первый - из-за травмы. Фелипе Андерсон опомнился от микротравмы и вновь опередит его. На других позициях также не ожидаются изменения. Тем более, что правый защитник Хюсай травмирован.

"Наполи" вернёт Лоботку, Зелински, Кварацхелию, Руи, Ррахмани и Лосано в стартовый состав и будет ожидать от них такого же выступления, как и в первых двух турах.

Лацио: Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Марушич, Катальди, С. Милинкович-Савич, Весино, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи, Лоботка, Зелински, Ангисса, Лосано, Осимхен, Кварацхелия

Прогноз: Лацио - Наполи 2:2

Теоретически мы должны вам обещать обилие голов в матче между этими яркими атакующими командами. Но на самом деле в последних восьми очных матчах в лиге были результаты и 1:0, и 2:0 и трижды 2:1. Да и Лацио мало реализует, забил шесть мячей в четырех турах. Все же поставим на четыре гола. Кто победит? Статистика уж слишком искривлена в пользу Наполи. Сарри должен остановить Спаллетти.