Интер - Торино: Анонс и прогноз матча Серии А на 10.09.2022

"Интер" выглядит гораздо слабее сильных команд. Доказано "Лацио" и за последнюю неделю - "Миланом" и "Баварией". У аутсайдеров он берет очки и забивает, хотя и играет неровно. Каков он против крепких середняков? Завтра "нерадзурри" в разгар кризиса примут "Торино", который даже опережает их в турнирной таблице. Сложный матч против крайне неудобного соперника в крайне неприятный момент.

10 сентября. 19:00. Серия А. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Торино"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

На данный момент у вице-чемпиона три поражения в четырех последних матчах и состояние несомненного кризиса. СМИ и соцсети бушуют, в последних хэштег #Inzaghiout весьма популярен. Тренера критикуют за все - тактику, выбор стартового состава и замен, физическую неготовность его команды, ее заторможенность и даже нежелание бороться. Выход с первых минут против "Баварии" явных запасных Онаны, Гозенса, Д'Амброзио, Мхитаряна даже восприняли как отказ от борьбы в Лиге Чемпионов.

В четверг собралось экстренное совещание руководства клуба с тренерским штабом и игроками. На котором, как сообщают СМИ, игроков призывали в том числе прекратить с раздраженными жестами в адрес друг друга. А после которого Генеральный директор Джузеппе Маротта в интервью признал кризис, давление, призвал игроков уважать футболку, а весь клуб - искать здоровый реализм. Говорил об абсолютной вере в Индзаги, защищал его. Все такие слова - признаки глубокого кризиса.

Матчи "Торино" также разделены. Он выиграл у "Палермо" из Серии Б со счетом 3:0, победил также трех новичков Серии А, правда, всех - с разницей в один мяч. Против "Аталанты" и "Лацио" из Топ-8 предыдущего сезона доминировал, но не создавал. От последнего ему повезло не пропустить (0:0), первой он проиграл (1:3). Тем не менее, в целом "Торо" вполне доволен началом сезона. Особенно - после бурного лета с хайлайтом в виде драки тренера Ивана Юрича со спортивным директором Давиде Ваньяти.

Команда Юрича играет жестко, интенсивно, высоко прессингует, разбивает игру на единоборства. Так она играла и против "Интера" в предыдущем сезоне. В обоих матчах доминируя. Впрочем, в итоге набрала лишь одно очко, упустив дома победу на 93-ей минуте (1:1) и уступив в гостях со счетом 0:1. Будет она играть жестко и завтра. Хотя и команда Индзаги будет стараться доминировать и реабилитироваться за последние неудачи. Должно быть очень интересно.

Следует отметить, что сам Юрич не будет присутствовать на матче из-за пневмонии. Хорват пропустил из-за болезни также матч против "Лечче". Тогда удалось победить со счетом 1:0. Но "Интер" - команда другого калибра. А "Торино" сильно зависит от руководства своего экспрессивного тренера со скамьи запасных.

Кадры

Эксперименты в "Интере" должны закончиться. Вернется первый состав. Разумеется, кроме травмированного Ромелу Лукаку. Также под вопросом лидер обороны Милан Шкриньяр, столкнувшийся в среду со своим же партнером по команде Марцело Брозовичем. Его заменит Димарко либо Д'Амброзио, если понадобится. Дилеммы на левом фланге - Димарко, Дармиан, Гозенс. И в атаке - Джеко или Корреа.

В ворота вместо Онаны, отлично отыгравшего против "Баварии", должен вернуться капитан Ханданович. Индзаги уже сообщил об этом.

У "Торино" по-прежнему травмированы Миранчук и Риччи. Но на позициях атакующих полузащитников и опорников есть люди. Влашич забивал в последних трех матчах, Радоньич вписался в команду не менее гладко. Правый латераль Синго вернулся. Хотя вряд ли он готов для стартового состава. В центре обороны дилемма - Зима, который только что вернулся, Схуурс, начавший каденцию в клубе бледно, или Буонджорно. В центре атаки Санабрия чуть опережает Пеллегри.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Буонджорно, Родригес, Лазаро, Линетти, Лукич, Войвода, Радоньич, Влашич, Санабрия

Очные матчи

Как уже говорилось выше, в очных матчах предыдущего сезона "Интер" добыл 1:0 и 1:1. В целом в шести последних на его счету пять побед и ничья с общей разницей мячей 14:5. Правда, в пяти очных до этого "нерадзурри" не побеждали - два поражения и три ничьи. А из последних 19-ти очных матчей они выиграли лишь восемь при семи ничьих и четырех поражениях.

Прогноз: Интер - Торино 2:1

"Интер" будет бороться, пытаться реабилитироваться. Он дома, где выиграл в лиге шесть последних матчей, и довольно уверенно. "Торино" еще и без Юрича, да и вообще наивен в матчах против грандов. Борьба точно будет, сюрприз здесь более чем возможен. Но логичнее ставить на победу фаворита.