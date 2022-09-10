Сампдория - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.09.2022

"Милан" начал сезон 2022/23 хорошо. Без поражений, с 11-ю очками в пяти матчах лиги и стратегически важной ничьей в Зальцбурге в Лиге Чемпионов. А главное - впечатляющей победой в Дерби Делла Мадоннина. Впрочем, замечательным начало вряд ли можно назвать. В немалых отрезках матчей чемпион выглядел бледно, в четырех из шести пропускал. В трех гостевых и вовсе не побеждал. Сумеет ли он открыть счет гостевым победам против кризисной, но приличной против грандов "Сампдории"?

10 сентября. 21:45. Серия А. Шестой тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Милан"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Итоговый счет дерби - всего лишь 3:2, но по игре большую часть матча не было сомнений в преимуществе "россонери". Они удивили соперника интенсивностью и полностью переиграли его. Тем не менее, и тогда были напряженные минуты с сейвами Майка Маньяна. А до этого ротационным составом была добыта лишь 0:0 против "Сассуоло". После е этого чемпион Италии выступил не лучшим образом в Лиге Чемпионов. Уже он часто уступал в интенсивности и начал давить лишь в последние 20-25 минут.

На вчерашней пресс-конференции Стефано Пиоли задали несколько не сказать что неприятных, но вызывающих беспокойство вопросов. Об обороне, сдавшей по сравнению с весной, о проблемах при стандартных положениях, о четырех матчах, в которых его команда пропустила первой. Несмотря на такие проблемы, паниковать алленаторе отнюдь не собирается, но признает, что есть над чем работать. Признает и проблемы с удержанием счета, и потому требует от игроков всегда играть интенсивно и никогда не сдавать назад.

В "Сампдории" настроение на несколько порядков хуже. Она начала сезон плохо, набрав лишь два очка в пяти матчах. В том числе влетев "Салернитане" (0:4) и позволив камбек "Вероне". Уже начались разговоры об отставке Марко Джампаоло, и на вопросы на эту, да и вообще любую тему, наставник реагирует резко. Говорит, что ему не нужна поддержка руководства, что разница во мнениях создает неспокойную атмосферу. Заявляет, что команда в любом случае должна была бороться за выживание в лиге.

Кое-какой позитив генуэзцы все же чувствуют. От матчей против грандов. Таких сыграно три, и все - дома. "Ювентус" (0:0) хозяева "Феррарис" переиграли по игре и дважды попадали в каркас ворот. Дважды попадали в каркас лидера лиги "Аталанты" и не заслужили проиграть ей (0:2). Вернулись после слабого первого тайма против "Лацио" и отыгрались на 92-ой минуте (1:1). Они будут пытаться владеть мячом, доминировать, перекрывать центр поля, и просто "Милану" точно не будет.

Статистика

Оба очных матча в предыдущем сезоне выиграл "Милан" с одинаковым счетом 1:0. Оба - благодаря ранним голам. В Генуе на девятой минуте забил Браим Диас, в Милане на восьмой - Рафаэль Леау

В целом в последних пяти очных матчах "Милан" добыл четыре победы и ничью. В том числе три победы подряд в Генуе. Однако сразу перед этим выиграл лишь два матча из шести на всех полях, три проиграв и один сведя вничью. В целом в 13-ти последних очных матчах он лишь однажды побеждал с разницей более одного мяча. У "Сампдории" за это время таких побед столько же

Ни против кого Стефано Пиоли в тренерской карьере не играл чаще вничью, как против "Сампдории" - девять. Также на его счету против этого соперника шесть побед и пять поражений

"Сампдория" с начала сезона чаще всех в Серии А уступала в счете - в течение 261-ой минуты и пропустила больше всех в первом тайме - шесть мячей. Также с начала 2022-го года она вместе с "Монпелье" - антирекордсмен по поражениям в лигах Топ-5 - по 16

Если "Сампдория" проиграет сегодня - установит антирекорд клуба по набранным очкам в первых шести турах Серии А

"Милан" не проигрывает уже в 21-ом матче лиги подряд. Это лучшая текущая серия в лигах Топ-5

Кадры

Пиоли вновь прибегнет к ротации. Ожидается выход центрального защитника Кьера вместо Томори или Калулу, Побеги вместо Беннасера, Мессиаса вместо автора гола в Зальцбурге Салемакерса, дебютный выход в стартовом составе за клуб Дивока Ориги вместо Жиру. Возможна также замена капитана правого защитника Калабрии на Деста и "десятки" Де Кетеларе на Диаса. Особое внимание, разумеется, к Леау, герою дерби и автору ассиста в Зальцбурге. Найдет ли он наконец стабильность?

У "Сампдории" вариантов гораздо меньше, да и потребности в ротации нет. Все три ведущих центральных защитника - Алекс Феррари, Мурильо и Колли - пропускали тренировки на неделе, но не в заявке лишь последний. Квальярелла оправился от повреждения, но вряд ли выйдет с первых минут. Автор трех голов Капуто точно выйдет. А с ним рядом может появиться либо форвард Габбьядини, либо кто-то из атакующих полузащитников - Верре, Лерис, Джуричич.

Прогноз: Сампдория - Милан 1:1

"Сампдория" - очень неудобный соперник дома для грандов и для "Милана" - в частности. Тем более - когда "россонери" прибегают к ротации, устали из-за двух матчей в неделю, думают о Лиге Чемпионов и еще не научились побеждать в гостях. "Блучеркьяти" еще и должны побороться за своего тренера. Сюрприз в этом матче очень даже возможен.