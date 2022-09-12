Эмполи - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 12.09.2022

Сезон 2021/22 "Рома" начала с шести побед подряд во всех турнирах. Вокруг команды уже впали в эйфорию, уже начали говорить о возвращении магии Жозе Моуриньо. Однако затем начались поражения, очень быстро убравшие всю эйфорию и в лиге отбросившие команду от борьбы за Топ-4. В сезоне 2022/23 после начала с десятью очками в четырех матчах она проиграла уже дважды подряд. В том числе и 0:4 в Удине. В Эмполи её задача - во что бы то ни стало остановить лавину.

12 сентября. 21:45. Серия А. Шестой тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Рома"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Провал в Удине получился оглушительным. Оборона после одного пропущенного в первых четырех матчах сезона пропустила четыре в одном, центр поля выглядел беспомощно, позволяя сопернику делать все, что хотел. По интенсивности, жесткости, характеру, да и тактически римляне были разгромлены. Даже Моуриньо признал, что были в руках фриуланцев из-за раннего пропущенного и утешался лишь тем, что лучше проиграть однажды с таким счетом, чем четыре раза со счетом 0:1.

В Разграде в Лиге Европы римляне выглядели стройнее, создавали. Нанесли в два раза больше ударов по воротам, чем "Лудогорец". Но и там проиграли - 1:2. Сравняв счет на 86-ой минуте и пропустив решающий гол на 88-ой. Капитан Лоренцо Пеллегрини говорил о множестве шансов забить. Моуриньо - о несправедливом результате: "Кажется, что сейчас всё против нас". Хотя Жозе вовсе не считает, что команда играла отлично и наиболее справедливой считает ничью.

Ничья - наиболее популярный результат в матчах "Эмполи". Таких набралось четыре подряд. Причем в трех последних забиты первые четыре мяча в сезоне. Правда, в целом с начала сезона команда играла лишь против одного серьёзного соперника, выдержав вдесятером 0:0 против "Фиорентины". Да и "фиалки" выглядят слабо. С Паоло Дзанетти "Эмполи" перестраивается, уходит от специфического футбола Аурелио Андреаццоли, новый наставник требует времени. Выживание - предел мечтаний.

Какой выйдет игра? В последних двух матчах "Рома" владела мячом больше, чем соперники. Чего не было в первых четырех. То есть, ключ к её успеху - отказ от мяча? Логично, учитывая персону тренера. "Эмполи" как раз мяч любит, по владению им выше "Ромы", а именно восьмой. Он постарается дома играть смело, по крайне мере, отрезками. И тогда главной задачей хозяев будет не пропускать контратаки гостей, по которым те одни из лучших в лиге.

Кадры

"Рома" страдает от травм. Вейналдум вылетел надолго, Кумбулла, Залевски и Эль-Шаарави также не в распоряжении Моуриньо. Абрахам и Карсдорп вернулись, но второй вряд ли готов к "старту". Пауло Дибала, Пеллегрини и тройка центральных защитников играют без отдыха. Возможен выход в опорной зоне вместо Матича или Кристанте Камара, даже ещё не совсем готового. В атаке может начать Белотти, а не Абрахам.

У "Эмполи" из важных потерь лишь форвард Дестро. Хотя тандем арендованных у Топ-клубов Ламмерс ("Аталанта")-Сатриано ("Интер") выглядит живее его. Оба уже забивали. Забивал и левый защитник Паризи. Он и правый Стоянович очень важны для игры тосканцев. Они играют без перерыва. Не устали ли?

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Исмаили, Луперто, Паризи, Бандинелли, Хаас, Грасси, Пьяца, Ламмерс, Сатриано

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Матич, Кристанте, Спинаццола, Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Абрахам

Статистика

"Рома" выиграла пять последних очных матчей на всех полях. Забив в каждом как минимум по два мяча. Хотя сразу перед этим сыграла в Эмполи со счетом 0:0. В предыдущем сезоне на "Кастеллани" она вела со счетом 4:0 уже на 37-ой минуте. Итоговый счет того матча - 4:2, а очный матч в Риме в сезоне 2021/22 завершился со счетом 2:0.

Лишь в одном из шести матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне "Рома" забила более одного мяча. Произошло это в домашнем матче против "Монцы" - 3:0. Интересно, что в этом матче она установила худший процент владения мячом в сезоне - 39

В трех матчах в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых "Рома" забивала первой, она не только победила, но и не пропускала. А вот в трех, в которых пропустила первой, не побеждала ни разу - 1:1 с "Ювентусом" и два поражения

"Эмполи" не забивал в двух первых матчах сезона, но забивал в трех последующих, и в общей сложности - четыре мяча

В 2022-ом году на счету "Эмполи" лишь две победы в лиге. Над "Наполи" и "Аталантой"

Прогноз: Эмполи - Рома 1:2

Дзанетти заявляет, что не собирается строить баррикады, не хочет быть зрителями, желает играть в свою игру. Его команда попытается. Но это как раз может быть выгодно для "Ромы". Не случайно Паоло также говорит о контратаках и "ловушках" соперника. Очень многое зависит от того, кто забьёт первым. Ставим на то, что это будет "Рома". Хотя и есть ощущение, что она также пропустит.