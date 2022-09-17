Рома - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 18.09.2022

Сезон 2021/22 "Аталанта" и "Рома" начали более резво, чем предыдущие. Однако затем покатились и в итоге не попали даже в Топ-5 Серии А. Бергамцы и вовсе остались без Еврокубков. Сезон 2022/23 обе начали ещё резвее. Но и сейчас появились намёки на торможение. Очный матч должен превратить намёки в тенденцию или же наоборот, стереть их.

18 сентября. 19:00. Серия А. Седьмой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

0:4 в Удине и сразу же поражение в Болгарии в Лиге Европы вызвали весьма неприятные ощущения в "Роме". Правда, удалось вернуться победами в Эмполи (2:1) в лиге и над ХИКом в ЛЕ (3:0). Получилось непросто, качество игры не впечатлило. Оба первых тайма команда провела сонно, и Жозе Моуриньо это признал. "Мы играли первый тайм против ХИКа будто не в большинстве с 15-ой минуты, а 11 против 11-ти". Забивать начали во втором тайме. Тем не менее, победы нужные и важные.

"Аталанта" оступилась в последнем матче. Дома, против новичка лиги "Кремонезе". Пропустив через четыре минуты после того, как забила. Играла "Богиня" слабо, не создавая в атаке (Джан Пьеро Гасперини чуть ли не злорадно напомнил, что говорил о недостатке качества в атаке все лето), выдав лишь 76 процентов точности передач в целом. Она в целом по качеству игры, креативу, скорости ничем не напоминает команду прошлых лет. И потому больше удивлял набор очков до этого, чем такая потеря.

Какой выйдет игра? Обе команды в этом сезоне мало владеют мячом - 14-ая и 15-ая в этом компоненте. Моуриньо заявляет, что ему приходится различными уловками скрывать проблемы команды с выходом из обороны через пас и скоростью перепасовок. Обе страдают в первых таймах. Главный козырь "Аталанты" - оборона. Она пропустила лишь три мяча в шести турах. Главный козырь "Ромы" - стремительные контратаки. Такие ей удаётся весьма часто, и подводит лишь реализация.

Статистика

В первые три сезона каденции Гасперини "Аталанта" играла с "Ромой" примерно на равных. Две победы, одно поражение и три ничьих, в том числе две в сезоне 2018/19 - со счетом 3:3. Затем бергамцы выиграли три матча подряд, после чего свели один вничью. Но в предыдущем сезоне, первом для Моуриньо в "Роме", оба выиграли "волки" - 4:1 в гостях и 1:0 дома

"Рома" не пропускала в семи из десяти последних домашних матчей лиги и во всех этих десяти не проигрывала

В семи из восьми последних матчей лиги с участием "Аталанты" не забивалось более двух мячей

"Аталанта" выиграла пять из шести последних гостевых матчей лиги, не пропустив в трех последних

В последних шести матчах лиги с участием "Аталанты" она забивала первой

В пяти из последних своих девяти матчей лиги "Рома" забивала первой. Все пять она выиграла. В четырех, в которых пропустила первой, не победила ни разу - две ничьи и два поражения

Кадры

Травмированные "Ромы" потихоньку начинают возвращаться, а запасные - набирать игровые минуты и голы. Латерали Карсдорп и Залевски возвращаются, хотя вряд ли в стартовый состав. Николо Дзаньоло вернулся и заработал ассист против ХИКа, Андреа Белотти подменил Абрахама и забил финнам. Дилемма, по сути, одна - отойдёт ли капитан Пеллегрини в центр поля за счёт Матича, освободив место для Дзаньоло? Или же Моуриньо останется с двумя чистыми опорниками?

Кумбулла и Эль-Шаарави травмированы. Но речь о запасных игроках.

У "Аталанты" отсутствуют более важные игроки. Защитники Джимсити и Паломино, лидер атаки (правда, забивший лишь один гол в 2022-ом году) Сапата. Дзаппакоста под большим вопросом. Возможна также замена вратаря - Муссо на Спортьелло.

Почти наверняка выйдет лишь один форвард. Опытный Муриэль или юный Хойлунд, уже забивший за новый клуб? А вот за два места позади него борются пятеро - Лукман, Эдерсон, Малиновский, Пашалич и Бога. Руслан отыграл против "Кремонезе" прежде всего без остроты, но Гасперини ещё ранее заявлял, что гораздо больше подходит для Топ-матчей. Впрочем, СМИ прогнозируют выход Лукмана и Эдерсона.

Особое внимание у хозяев к Пауло Дибале, на счету которого четыре гола и два ассиста в последних шести матчах во всех турнирах, а у гостей - к Коопмейнерсу, с позиции опорника выдавшему 4+1 по схеме "гол+пас" в последних четырёх матчах.

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Матич, Кристанте, Спинаццола, Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Абрахам

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Околи, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Соппи, Эдерсон, Лукман, Хойлунд

Прогноз: Рома - Аталанта 1:1

Дни 3:3 дважды за сезон в очных матчах прошли. Обе команды в этом сезоне не играют ярко, не доминируют. Ожидается осторожная игра. Тот, кто забьёт первым, получит большое преимущество. В предыдущем сезоне Моуриньо дважды тактически переиграл Гасперини, способен и сейчас. Но все же "Аталанта" не пропускала в этом сезоне в гостях точно как "Рома" дома. Похоже на ничью. Гасперини даже пошутил, что на 0:0.