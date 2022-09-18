Скудетто, Акт I? Милан - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 18.09.2022

"Скудетто, Акт I", - такой заголовок сегодня выдал Corriere Dello Sport. Ранняя прямая битва за Скудетто? Такой вопрос был задан Стефано Пиоли на предматчевой пресс-конференции. Наставник "Милана" отвечал, что лига в нынешнем сезоне очень ровная, и потому битв за Скудетто будет много. Тем не менее, матч чемпиона против наиболее яркой и интересной команды лиги особенный. Он точно станет хорошей витриной итальянского футбола, как заявил Лучано Спаллетти.

18 сентября. 21:45. Серия А. Седьмой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Наполи"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

"Наполи" сейчас в ударе. По забитым мячам лучший и в лиге (13), и в Лиге Чемпионов (семь в двух матчах). Играет в красивый футбол, получает множество комплиментов. Прессингует, быстро атакует, умеет и держать удар. В ЛЧ ему не помешали даже смазанные пенальти в каждом из туров. То есть он обладает не только яркостью, но и характером. А именно недостатка характера Спаллетти после потери летом зубров Инсинье, Мертенса, Кулибали, Руиса боялся в первую очередь.

Правда, если рассмотреть лишь последние четыре тура лиги, вопросы возникают. "Фиорентину" не удалось переиграть при весьма унылой игре в атаке (0:0), новичка лиги "Лечче" (1:1) не удалось пробить дома, против "Лацио" понадобился камбек (2:1), а "Специю" (1:0) удалось победить лишь благодаря голу на 89-ой минуте. О яркости и лёгкости здесь точно речи нет. Удастся ли вернуть их в сегодняшнем Топ-матче?

О яркости "Милана" речи нет с самого начала сезона. Да вообще-то, даже с весны. Теперь и железной обороны предыдущего сезона нет, поскольку в восьми матчах нового пропущены восемь мячей. Тем не менее, результаты есть. "Россонери" также в этом сезоне не проигрывали. Их чемпионский характер точно никуда не исчез, позволив набрать те же 14 очков в лиге. Неделю тому в гостях против "Сампдории" удалось выстоять, играя почти тайм вдесятером и забить победный гол.

Яркий футбол чемпион продемонстрировал точно когда было наиболее нужно - в Миланском дерби. Он играл интенсивно, яростно прессинговал, как результат - полностью доминировал большую часть матча. И заслуженно победил со счетом 3:2.

Сегодня от обеих команд ожидают продемонстрировать свои лучшие образцы прессинга и стремительных атак. Оба тренера не случайно называют их похожими. С другой стороны, Спаллетти побаивается скорости соперника, его умения пользоваться свободным пространством. Отмечает чемпионский характер "Милана", заявляя, что тот несколько опережает "Наполи" в развитии. Пиоли же не только говорит о крайней важности интенсивности, но и ожидает множество единоборств и тактическую битву.

Скорее всего, игра будет более осторожной, чем ожидаешь от этих команд.

Статистика

Четыре последних очных матча неизменно выигрывали гостевые команды. Три последних - со счетом 1:0, в том числе и "Милан" в Неаполе в 2022-ом году. До этого же в лиге были зафиксированы три ничьи подряд. "Милан" и вовсе не побеждал дома "Наполи" в последних семи матчах лиги - три ничьи и четыре поражения.

"Милан" не побеждал "Наполи" на всех полях дважды подряд с 2011-го года и не проигрывал ему дома трижды подряд с 1979-го. Сегодня одна из серий может состояться

В пяти из семи последних очных матчей лиги на всех полях забивалось не более двух мячей. В том числе в четырех - не более одного. Ещё два матча завершились с результатами 3:1 и 2:2

"Милан" не проигрывал дома в 14-ти последних матчах во всех турнирах - десять побед и четыре ничьи. Пропустив в этих матчах лишь шесть мячей. С 19-го декабря 2021-го года он проиграл дома лишь один матч - "Специи" в лиге. А 19-го декабря проигрывал "Наполи". Серия побед "россонери" дома во всех турнирах составляет семь матчей

"Наполи" в шести последних гостевых матчах во всех турнирах пять раз выиграл и однажды сыграл вничью. Пропустив в них три мяча. Проиграл он в гостях с 24-го ноября 2021-го года лишь однажды

Серия побед "Милана" в лиге (6) - его лучшая с 2014-го года

"Милан" забивал во втором тайме в семи домашних матчах подряд

"Милан" и "Наполи" возглавляют лигу по очкам, набранным в лиге после того, как уступали в счёте - 7:6

Кадры

Рафаэль Леау был удален в Генуе и пропускает матч. Без него "Милан" теряет львиную долю своего атакующего потенциала. Даже при том, что начал сезон вальяжно, лениво, португалец выдал три гола и три ассиста. Пиоли соблюдает секретность в ответах на вопросы о его замене, об изменении игры в его отсутствие, но ясно, что нужно что-то менять. Возможно, левый защитник Эрнандес получит гораздо больше свободы, как было в 2021-ом году.

На левом фланге атаки расположится либо Мессиас, либо Салемакерс. То же и на правом. А больше дилемм в стартовом составе и нет. От 32-миллионного приобретения Шарля Де Кетеларе ждут первого гола. Оливье Жиру вынужден играть постоянно из-за травм других (Златан, Ребич, Ориги), но он кажется железным. И он точно игрок больших матчей. В том числе забил победный гол в Неаполе в марте. В 2022-ом году он также забивал "Роме" и по три гола - "Интеру" и "Лацио".

У "Наполи" отсутствует его главный форвард Осимхен. Но Симеоне и Распадори уже доказали, что способны заменить его, забивал голы. Вот и единственная дилемма. Лосано или Политано - вряд ли реальная дилемма, поскольку первый только после болезни, а второй отлично отыграл против "Рейнджерс". Петр Зелински в Глазго не реализовал пенальти, тем не менее, начал сезон с трех голов и четырёх ассистов во всех турнирах. Сенсация сезона Хвича Кварацхелия заработал 4+2.

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Мессиас, Де Кетеларе, Салемакерс, Жиру

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински, Политано, Распадори, Кварацхелия

Прогноз: Милан - Наполи 1:1

Обе команды умеют быть и яркими, и осторожными. Причём "Милан" в этом сезоне гораздо чаще осторожен, а "Наполи" в лиге в последних турах не впечатляет. Кроме того, сильная домашняя команда принимает сильную гостевую. Ничья перед перерывом на матчи сборных будет весьма приемлемым результатом. Проигрывать точно никто не хочет. И обилия голов вряд ли стоит ожидать. Разве что кто-либо забьёт ранний. Тогда может произойти что угодно.