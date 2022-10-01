Наполи - Торино: Анонс и прогноз матча Серии А на 01.10.2022

Первого концерта медных труб "Наполи" не выдержал. После двух туров с шестью очками и 9:2 по разнице мячей последовали два тура с двумя ничьими и одним забитым. Сейчас "везувиани" считают уже пять побед подряд во всех турнирах и получают комплименты в промышленных масштабах. Впрочем, Лучано Спаллетти резонно заявляет, что ещё никто не выигрывал Скудетто в сентябре и требует сохранять максимальный уровень концентрации и настроя. Удастся ли сегодня против неудобного "Торино"?

1 октября. 16:00. Серия А. Восьмой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Торино"

Главный арбитр: Лука Массими

Неаполитанцы идут первыми в Серии А с 17-ю очками после семи туров. В частности, они одержали две сложнейшие гостевые победы - 2:1 над "Лацио" и "Миланом". Спаллетти согласился со словами Стефано Пиоли о том, что "Милан" много создавал и должен был забивать больше. Победу в такой ситуации Лучано считает ещё более сильным доказательством мощи и взрослости своей команды. Вместе с тем, он считает каждый матч экзаменом и видит необычайную плотность турнирной таблицы. То есть засыпать нельзя.

Засыпать лидеру лиги нельзя ещё и потому, что после тех 9:2 в первых турах в Серии А он играет далеко не так ярко. Выходит, что в последних пяти турах если выигрывал, то с разницей не более одного мяча. Дома играл против новичка "Лечче" и аутсайдера "Специи" и испытывал немалые трудности. Первого не переиграл вообще (1:1), второго - лишь благодаря голу на 89-ой минуте (1:0), против обоих создавал немного и не выглядел динамичным и свежим.

"Торино" несомненно является более серьёзным соперником, чем эти двое. Он играет жёстко, агрессивно, разбивает игру на дуэли. По статистике единоборств, отборов мяча всегда среди лидеров. Сейчас второй в лиге по фолам (а "Наполи" второй по заработанным). "Лацио" дома он не уступил, "Интеру" в своем последнем выезде проиграл со счетом 0:1, пропустив лишь на 89-ой минуте. При этом десятью очками в целом и тремя поражениями в четырех последних матчах недоволен и желает добавить.

Ясно, что "Наполи" сегодня будет доминировать, владеть мячом. Но против плотной обороны создавать будет сложно. Сложно будет и бороться с жестким соперником. Противостояние обещает быть весьма любопытным, хотя вряд ли мы увидим яркую игру. Капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо считает, что наиболее важной будет скорость перепасовок. Ее туринцы попробуют снизить до минимума.

Статистика

"Наполи" выиграл четыре из пяти последних очных матчей, в пятом сыграв вничью. Не пропускал в трех последних и в пяти из семи последних. Он не проигрывал "Торино" в последних 14-ти. Правда, четыре из девяти последних, то есть почти 50 процентов, завершились ничьими

Оба очных матча в предыдущем сезоне завершились победами "Наполи" со счетом 1:0. Причем забивал он не ранее 73-ей минуты

"Наполи" пропускал в трех из четырех последних матчей лиги. "Торино" не забивал в двух последних

Серия матчей лиги без поражений "Наполи" составляет 11. В них одержаны девять побед. "Торино" в своих 11-ти последних матчах лиги проиграл пять раз

Последние пять первых таймов "Наполи" в лиге завершились вничью. При этом последние три матча он выиграл

В предыдущем сезоне 28 из 44-ех мячей "Торино" пропустил во втором тайме. В нынешнем сезоне он пропустил в первом тайме лишь один мяч из семи. Пять из семи пропущены после 79-ой минуты, в том числе два последних - после 88-ой

Кадры

Виктор Осимхен по-прежнему травмирован, но Джованни Симеоне и Джакомо Распадори не прекращают забивать. Последний также забивал в обоих матчах сборной. Он очевидно устал, поэтому, скорее всего, начнет матч на поле первый. Дилемма также на правом фланге, где Лосано и Политано после травм и не факт, что готовы играть много. Элмас или также вызванный в сборную Италии юный Дзербин могут появиться там.

Оборона, скорее всего, останется неизменной, хотя, возможно, получит отдых один из центральных защитников. Ррахмани или официально лучший игрок лиги в сентябре Ким Мин-Чже. Тогда Жезус или Эстигор появятся на поле.

У "Торино" также ожидается мало изменений. Тем более, что Пеллегри, Войвода и Риччи травмированы. Миранчук возвращается, но не факт, что отберет место у эффективных Влашича и Радоньича. Возвращается и Санабрия, и он как раз должен начать матч на поле. Против "Сассуоло" без него и Пеллегри пришлось играть с "фальшивой девяткой", и забить при таком варианте не удалось.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински, Дзербин, Симеоне, Кварацхелия

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Схуурс, Буонджорно, Синго, Линетти, Лукич, Лазаро, Влашич, Радоньич, Санабрия

Прогноз: Наполи - Торино 1:0

"Наполи" в замечательном настроении, Спаллетти заявляет, что игроки вернулись из сборных в хорошей форме и работают сфокусированно. "Торино", разумеется, окажет серьезное сопротивление. Но он постоянно недоигрывает, пропускает в концовке. А неаполитанцы умеют дожимать, забивать в концовке, у них замечательная скамья запасных. Хозяева должны вытащить все три очка.