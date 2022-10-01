Аталанта - Фиорентина: Анонс и прогноз матча Серии А на 02.10.2022

Противостояние "Фиорентины" и "Аталанты" стало в последние годы одним из наиболее острых, напряженных в Серии А. Даже грязных. С жесткой игрой, жалобами на судейство, взаимными обвинениями. Во Флоренции весьма болезненно реагировали на тот факт, что Бергамо заменил их среди "семи сестер" лиги. В сезоне 2021/22 вроде бы статус-кво был восстановлен - флорентийцы переиграли бергамцев трижды, обошли их и в лиге, и в Кубке. Новый сезон обещает еще большую остроту.

2 октября. 19:00. Серия А. Восьмой тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

"Аталанта" начала новый сезон ураганно. Пять побед и две ничьи в семи матчах. По очкам она делит первое место с "Наполи", уступая ему лишь по разнице мячей. Правда, играет в совершенно нетипичный для себя футбол - без высокого прессинга, гораздо медленнее, не рискуя. По влалению мячом и ударам по воротам лишь 16-ая в лиге. Впрочем, результат оправдывает средства. Прежде всего обращает на себя внимание лучшая оборона лиги, пропустившая лишь три мяча.

В седьмом туре она уступила "Роме" в гостях по ударам по воротам со счетом 4:21, но выдержала и победила со счетом 1:0.

У "Фиорентины" почти все наоборот. Она первая в лиге по владению мячом, пятая по ударам по воротам. Но в турнирной таблице лишь десятая. Винченцо Итальяно уже устал говорить об ужасной реализации, неудачной работе в обоих штрафных площадках. После двух побед на старте сезона во всех турнирах она не побеждала в восьми матчах подряд. Ничьих было больше (5:3), в том числе весьма солидные с "Наполи" и "Ювентусом". Но в целом ясно, что игру на два фронта команда не выдерживает.

Перед перерывом "фиалки" потерпели тяжелое поражение в Лиге Конференций от "Истанбул Башакшехир" (0:3) и на матч лиги против "Вероны" выходили с ощущениями чрезвычайной ситуации, под требования тренера бороться и проявить характер. Это удалось сделать. Удалось победить со счетом 2:0 благодаря голам в начале и концовке матча. Но говорить о том, что команда нашла свой путь, пока что не приходится.

Итальяно и Джан Пьеро Гасперини любят атакующий интенсивный футбол с высоким прессингом. Но в этом сезоне в такой не играют. "Фиорентина" выглядит уставшей, лишенной идей и, похоже, просто не може. А "Аталанта" скорее просто не хочет и решила пойти другим путем.

Следует вновь напомнить, что матчи между этими командами всегда полны споров, скандалов. В том числе вокруг судейства и поведения игроков. Гасперини выразил надежду, что отчетный матч пройдет без скандалов вокруг ВАР. Надеемся и мы.

Кадры

"Фиорентина" испытывает немалые кадровые проблемы. Додо, Амрабат, Кастровилли вылетели, Миленкович и Голлини под большим вопросом. Второй в любом случае не выйдет с первых минут, поскольку защищает ворота гораздо хуже Терраччьяно. Форварды Йович и Кабрал страшно разочаровывают, и Куаме гораздо ближе к первым 11-ти, хотя и он не впечатляет.

Возможно, виден свет в конце туннеля вингеров, также страшно разочаровывавших. Иконе и Гонсалес забили "Вероне", Соттил возвращается после повреждения.

У "Аталанты" также немало проблем. Вылетел первый вратарь Муссо, защитники Паломино, Джимсити и Дзаппакоста. Демираль под вопросом. Был под вопросом лучший бомбардир команды опорник Коопмейнерс из-за травмы в сборной, но он в порядке. Не в порядке ведущий форвард Сапата и его главный дублер Муриэль.

Руслан Малиновский в Риме появился на поле лишь на 88-ой минуте, но сейчас его шансы появиться на первой выше. Муриэль, Сапата, плохая форма Бога и Пашалича, неровная игра Лукмана оставляют наиболее вероятным вариантом украинца и Эдерсона позади Хойлунда. Таково мнение большинства СМИ. Следует напомнить, что речь об одном из любимых соперников для Руслана - два гола и два ассиста против "фиалок" в шести матчах.

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Толой, Околи, Скальвини, Соппи, Де Роон, Коопмейнерс, Малиновский, Эдерсон, Хойлунд

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Игор, Кварта, Бираги, Мандрагора, Данкан, Бонавентура, Иконе, Куаме, Соттил

Статистика

Победа над "Вероной" прервала серию "Фиорентины" из восьми матчей без побед во всех турнирах. Во время которых забила три мяча

В последних девяти домашних матчах "Аталанта" побеждала лишь однажды при пяти ничьих и трех поражениях. "Фиорентина" в последних девяти гостевых потерпела семь поражений и дважды сыграла вничью. Забив в последних пяти лишь один мяч

"Фиорентина" побеждала "Аталанту" 61 раз в матчах Серии А. Никого в истории она не побеждала чаще. В том числе выиграла оба матча в предыдущем сезоне - 2:1 в гостях и 1:0 дома. Также в предыдущем сезоне "фиалки" выбили "оробичи" из Кубка, победив их в Бергамо со счетом 3:2

В последних 12-ти очных встречах в Бергамо во всех турнирах шесть побед у "Фиорентины", три - у "Аталанты", также зафиксированы три ничьи

В восьми из последних девяти матчей Серии А с участием "Аталанты" забивалось менее трех мячей. Как и в пяти из шести последних матчей лиги с участием "Фиорентины"

Прогноз: Аталанта - Фиорентина 1:1

"Аталанта" в гораздо лучших форме и настроении. Она не играет в Еврокубках и может сосредоточиться на лиге. Результат чего отлично виден в турнирной таблице. Но не на поле, особенно не дома. А "Фиорентина" начинает бороться и уже доказала в этом сезоне способность не проигрывать грандам. Способна не проиграть и на "Гевисс".