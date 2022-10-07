Сассуоло - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 08.10.2022

Девятый тур сезона 2020/21 стал переломным для "Интера". Гостевая победа над "Сассуоло" со счетом 3:0 изменила курс движения команды после невнятного начала сезона и привела ее к единственному Скудетто за последние 12 лет. Ныне начало сезона в Серии А не невнятное, а крайне слабое. И ныне в девятом туре вновь ожидает выезд к "Сассуоло". Повторится ли та история?

8 октября. 16:00. Серия А. Девятый тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Интер"

Главный арбитр: Симоне Соцца

"Нерадзурри" потерпели уже четыре поражения в лиге - больше, чем за весь тот чемпионский сезон. Тем самым по проигранным матчам сравнявшись со своим худшим началом сезона в истории. В частности, проиграли три из четырех последних. Причем во всех этих трех неудачных матчах вели со счетом 1:0. В целом лишь пять команд в первых восьми турах пропустили больше мячей, чем их 13.

Уже были и экстренные заседания, и хэштег #Inzaghiout, и разговоры Gazzetta Dello Sport о депрессии, и сообщения о недовольстве интервью Симоне Индзаги (в том числе его заявлениями, что команда играет очень хорошо), и даже об ультиматуме немедленно улучшить ситуацию.

В принципе, ультиматум, если он был, сработал. Победа над "Барселоной" в Лиге Чемпионов (1:0) может стать весьма важной для возрождения команды. Автор гола Хакан Чалханоглу надеется, что станет поворотным пунктом, а Индзаги - что это только начало. Во вторник команда и вправду выглядела как никогда сплоченной, организованной, мотивированной, злой. Но сумеет ли она перенести такую игру на лигу? На матч, зажатый между двумя против "Барсы"?

"Сассуоло" также начал сезон слабо по своим стандартам. Одержал лишь одну победу в первых шести турах, забил лишь четыре мяча. Его искрометная игра исчезла напрочь, сменившись даже унылой. Потеря всей яркой линии атаки по разным причинам - Скамакки и Распадори (ушли), Берарди и Траоре (травмы) казалась фатальной. 0:0 дома с "Миланом" оставался единственным хайлайтом.

Впрочем, в последних двух турах "нероверди" победили. Вначале забили крепкому "Торино" в гостях в добавленное время, ну а затем в одном матче забили "Салернитане" дома столько же, сколько в предыдущих семи турах - пять мячей. Вновь не пропустив. На данный момент они идут восьмыми, даже опережая "Интер" и верят не только в свой запас прочности в обороне и боевитости, но и в возвращение яркости.

Какой получится игра? В нынешнем сезоне "Сассуоло" по владению мячом лишь 13-ый. И завтра захочет отдать его сопернику и искать контратаки. Хотя и "Интер" между матчами против "Барселоны" не будет форсировать события. Возможно, попробует забить в раннем штурме и затем удерживать счет. Хотя в лиге в последнее время у него такое совершенно не получалось.

Статистика

"Интер" и "Сассуоло" встречались 18 раз. Вначале трижды подряд победили первые, затем в девяти матчах вторые победили семь раз, однажды сыграли вничью и лишь однажды проиграли, затем вновь началась серия первых - четыре победы и ничья, ну а последний матч, в Милане, в феврале, выиграли "нероверди" со счетом 2:0. Итог - по восемь побед у каждой команды и две ничьи

В последних трех очных встречах в Реджо-Эмилии побеждал "Интер". В предыдущем сезоне он совершил камбек и победил со счетом 2:1, до этого - с результатами 3:0 и 4:3

В 16-ти из 17-ти последних матчей Серии А и Кубка Италии с участием "Интера" забивалось более двух мячей.

"Интер" пропускал в пяти из шести последних матчей лиги, в общей сложности 12 мячей. "Сассуоло" не пропускал в четырех из последних пяти

"Интер" проиграл три своих последних гостевых матча лиги, пропустив в каждом по три мяча. Такой серии у него не было с марта 2017-го года

Кадры

Вице-чемпион испытывает немалые проблемы в атаке. Лукаку и Корреа травмированы, Лаутаро Мартинес играл против "Барселоны" с травмой. Тогда даже пришлось выпустить на поле 18-летнего Карбони из Примаверы. На завтра будет вызван еще один юный игрок. Неясно, то ли Карбони выйдет вместе с Джеко, то ли Лаутаро сцепит зубы, то ли вперед пойдет кто-то из полузащитников - Чалханоглу, Мхитарян.

Ротация в центре поля в любом случае ожидается. Асллани должен вернуться в стартовый состав. Слева также Димарко может уступить место Гозенсу, а справа Дармиан - Думфризу. В центре обороны экс-игрок "Сассуоло" Ачерби может подменить вернувшего былой уровень против "Барселоны" Де Фрая либо много играющего Шкриньяра. Возможно, вратарь Лиги Чемпионов Онана наконец-то останется в лиге вместо Хандановича.

Лидер центра поля Марцело Брозович до сих пор травмирован.

В "Сассуоло" нет причин менять состав. Хотя, возможно, Алессио Дионизи пожелает укрепить оборону и выставит защитника Кирьякопулоса на левый фланг атаки. Что уже не раз случалось в сезоне. Тогда новичок Лорьенте, уже забивший гол и отдавший два ассиста (в том числе 1+1 неделю тому), переместится на правый фланг и выбьет Сейде из состава. Или же грек заменит Рожерио в обороне.

Проданный "Интером" летом центрфорвард Пинамонти выдавал весьма обиженные интервью, считает, что не получил достаточно шансов и постарается многое доказать. Как и трансферная цель "Интера" Фраттези.

Берарди и Траоре выбыли надолго.

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич, Д. Феррари, Рожерио, Фраттези, Лопес, Торстведт, Лорьенте, Пинамонти, Кирьякопулос



"Интер": Онана, Шкриньяр, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Асллани, Барелла, Чалханоглу, Гозенс, Джеко, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Сассуоло - Интер 1:2

Типичный классический подводный камень. Неудобный соперник, зажатый между двумя матчами против "Барселоны". Против которого нужно доминировать, а в этом "Интер" неудачен, пропуская контратаки и стандартные положения. Как против "Ромы" неделю тому, когда пропустил первый почти сразу же после забитого, а второй - во время своих атак. Но все же кажется, что на волне победы во вторник он вымучит еще одну.