Милан - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 08.10.2022

Даже обидно за матч "Милан" - "Ювентус". За то, что не имеет собственного названия, клички. Не Классико, не дерби. Просто матч. Противостояние наиболее успешной команды в истории Серии А и наиболее успешной итальянской команды в Еврокубках заслуживает иной участи. Тем не менее, в величии этого матча сомнений нет. Сегодняшний еще и несет в себе повышенную важность. Обе начали сезон невнятно, не понятно, куда идут. Возможно, сегодня станет яснее.

8 октября. 19:00. Серия А. Девятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

В стане чемпиона нарастает тревога. По результатам он начал сезон хорошо. Отстает лишь на три очка от лидера Серии А и на одно - от лидера своей группы Лиги Чемпионов. Забил 20 мячей в 11-ти матчах во всех турнирах. Однако игра хромает. Особенно в обороне, ведь пропустил уже 14 и не выдавал "сухого" матча в последних семи. Цельного впечатления нет, перепады велики, постоянная скорость отсутствует. И также сильно докучают травмы, выбивая лучших игроков.

Последние результаты также не впечатляют. Дома был проигран важнейший матч "Наполи". Тогда еще Стефано Пиоли остался доволен, справедливо говоря о доминировании, креативе, хорошей скорости. В Эмполи в хмуром матче победа была упущена на 92-ой минуте, но восстановлена на 93-ей и 97-ой - 3:1. Тогда Пиоли говорил о характере и о помощи дублеров. Но в среду в гостях против "Челси" состоялся полный провал - 0:3. И здесь уже никаких оправданий нет.

Пиоли попытался смягчить, говоря о развале лишь после второго гола, но один из лидеров команды Сандро Тонали сказал просто - "не игра "Милана".

В "Ювентусе" динамика практически противоположная. Он начал Лигу Чемпионов плохо, с двух поражений. Причем против "Бенфики" дома часто выглядел не достойным своего имени. Пропускал в пяти матчах подряд во всех турнирах. Трижды не выиграл матчи, в которых открыл счет до десятой минуты. После поражения от "Монцы" Массимилиано Аллегри покидал стадион под полицейским эскортом, болельщики требовали его отставки, вооружившись хэштегом #Allegriout в соцсетях.

В последних же матчах наступило улучшение. Аллегри объявил о начале нового сезона, и в октябре команда победила "Болонью" в лиге и хайфский "Маккаби" в Лиге Чемпионов - 3:0 и 3:1. Впервые с апреля 2021-го забила дома в матче лиги три мяча с игры. Качество игры, правда, было невысоким. "Маккаби" трижды попадал в стойки, и Аллегри даже сообщил, что в раздевалке после матча стояла мертвая тишина и никто не праздновал. Но кое-какой прогресс есть.

Что получится сегодня? Обе команды не очень любят владение мячом. Но "Милан" по нему все же пятый, плюс играет дома, а "Ювентус" - 12-й, плюс команда Аллегри. Скорее всего, гости будут закрываться и искать контратаки либо короткие отрезки неожиданного давления. А хозяева будут пытаться давить и действовать быстро. По ударам по воротам они вторые в лиге, то есть на шесть мест выше "Юве". Так что создавать будут. Хотя решат игру эпизоды.

Статистика

"Милан" и "Ювентус" встречались в лиге 206 раз. 61 победа у первого, 65 ничьих и 80 побед у второго. Разница мячей - 274:299. После ее переименования на Серию А состоялись 174 встречи. 51 победа у "Милана", 56 ничьих и 67 - у "Ювентуса". Разница мячей - 224:243. На "Сан Сиро" "Милан" выиграл в Серии А 29 матчей, 24 победы у "Ювентуса", еще 34 матча завершились вничью. Разница мячей - 119:106

В предыдущем десятилетии полное доминирование в этих матчах было у "Ювентуса". В частности, он выиграл шесть подряд в лиге. Но сразу после этой серии "Милан" выиграл два матча из пяти, проиграв лишь один и два сведя вничью. Причем за это время побеждал и дома (4:2, камбек с 0:2), и в гостях (3:0). Оба матча в предыдущем сезоне завершились ничьими - 1:1 и 0:0

Авторы восьми из 16-ти последних голов в этих матчах точно не сыграют сегодня. Либо травмированы, либо покинули клубы

"Милан" не проиграл в 23-ех из 24-ех своих последних матчей Серии А. Правда, проиграл последний домашний

В четырех последних матчах лиги с участием "Милана" были забиты более двух мячей. Но в четырех последних в гостях с участием "Ювентуса" были забиты менее двух

"Ювентус" не побеждал в пяти предыдущих гостевых матчах лиги. Причем за это время не встречался с командами Топ-6 предыдущего сезона. Дважды "Фиорентина", "Сампдория", "Монца" и "Дженоа"

Лишь дважды в истории "Милан" и "Ювентус" сыграли вничью в лиге трижды подряд. В последний раз это случилось в 1973-ем году

Два домашних матча лиги подряд "Милан" проигрывал в последний раз в 2019-ом году. Тогда его тренером был Марко Джампаоло

Лишь однажды за последние сорок лет, в 1993-ем, "Ювентус" не выиграл четыре первых гостевых матча лиги в сезоне. Сегодня это может случиться

Кадры

"Милан" и "Ювентус" - два безоговорочных лидера Серии А по числу травм. У "россонери" по-прежнему не могут играть первый вратарь Маньян, первый правый защитник и капитан Калабрия, второй правый защитник Флоренци, оба главных правых вингера - Салемакерс и Мессиас. Справа в обороне сейчас играет Дест и выглядит просто ужасно, справа в атаке Крунич также слаб. Травмирован также центральный защитник Кьер.

Из хороших новостей для Пиоли лишь возвращение крайне важного левого защитника Тео Эрнандеса.

Возможны изменения в атаке, где Оливье Жиру страшно устал. Анте Ребич, любящий играть против "Ювентуса" (четыре гола), может заменить его, правого вингера, либо даже Де Кетеларе. На позиции "десятки" Шарль показывает одни из лучших результатов в лиге по креативу, в частности, обостряющим пасам. Но ещё ни разу не забивал и отдал лишь один ассист. Его может заменить хорват либо Диас. Возможно, Пиоли даже решит добавить опорника в лице Побеги.

В "Ювентусе" травмированные как раз возвращаются. Погба, Кьеза, Жорже, Де Шильо - вот и весь лазарет. Милик отдыхал большую часть матча против "Маккаби" из-за повреждения, но сегодня выйдет сразу же. Его тандем с Влаховичем выглядит все интереснее. Костич поможет им либо в схеме 3-5-2, либо 4-3-3, либо 4-4-2 (Аллегри меняет схемы постоянно), выход на поле Куадрадо зависит от схемы.

Есть приличный выбор в центре поля. Рабио забил дважды "Маккаби" после того, как не забивал за клуб в последних 50-ти матчах. Паредес и МакКенни набирают форму. Миретти и Локателли конкурируют с ними.

Главная потеря - Анхеля Ди Марии. Аргентинец против "Маккаби" отыграл блестяще, выдав три ассиста и получив все заголовки прессы и хвалебные статьи. Но сегодня он пропустит второй матч лиги подряд из-за удара локтем соперника в Монце.

"Милан": Татарушану, Дест, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Ребич, Побега, Леау, Жиру

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Бремер, Куадрадо, МакКенни, Паредес, Рабио, Костич, Влахович, Милик

Прогноз: Милан - Ювентус 2:2

Тенденция "Милана" - вниз, "Ювентуса" - вверх. И по игре, и по настроению, и по травмам. Впрочем, в больших матчах, в дерби, чаще побеждает как раз тот, кто подходит к нему хуже и кажется аутсайдером. "Россонери" обязаны попытаться реабилитироваться за "Челси". Может произойти все, что угодно. В последних очных матчах уже было все - камбек, гостевые победы обеих, унылые ничьи. Обе команды много пропускают, так что может быть и веселая ничья.