Фиорентина - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 22.10.2022

22 октября. 21:45. Серия А. 11-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер"

Главный арбитр: Паоло Валери

Оставил ли "Интер" позади начало сезона с четырьмя поражениями в восьми турах Серии А? В последних четырёх матчах во всех турнирах тенденция несомненно положительная. Набраны четыре очка у "Барселоны", одержана победа в гостях над непростым "Сассуоло" и весьма уверенная без пропущенных дома - над "Салернитаной". Удастся ли продолжить поход на сложном выезде? И на самом ли деле он такой сложный?

Игра "нерадзурри" все ещё не совсем цельная, с проседаниями, с потерями инициативы. Оборона пропускает. Даже против команды из Салерно неделю назад наблюдались некоторые проблемы. Симоне Индзаги признает, что достаточно других команд лиги сейчас идут лучше. Но уже то, что после триллера в Барселоне удалось провести матч довольно уверенно и, в принципе, спокойно победить, свидетельствует о здоровье команды.

В "Фиорентине" слабое начало сезона уже перетекло в слабое продолжение. В последних девяти турах лиги одержана лишь одна победа, в целом команда на 13-ом месте с десятью очками - темп позапрошлого сезона, когда боролась за выживание. 0:1 в Бергамо от "Аталанты" можно было воспринять положительно, затем состоялись две разгромные победы в Лиге Конференций. Но между ними состоялись 0:4 дома от "Лацио" и 1:1 в Лечче.

В домашнем матче против "Хартс" ультрас в протест против игры команды даже не поддерживали ее весь первый тайм. Молчали.

Винченцо Итальяно остался доволен вторым таймом в Лечче, возвращением после крайне слабого первого. Но этого слишком мало. До перерыва на Чемпионат Мира он требует другой настрой. В частности, против "Интера" желает играть интенсивно и реализовывать моменты. Последнее - наибольшая проблема команды. Индзаги также требует правильный настрой и улучшение игры в гостях, где команда до "Сассуоло" проиграла три матча лиги подряд.

Флорентийцы первые в лиге по владению мячом, миланцы третьи, так что обе будут пытаться доминировать. Обе также в Топ-4 по ударам по воротам, и таких будет немало. Многое будет зависеть от их точности и своевременности.

Кадры

В "Интере" есть дилеммы во всех линиях. Кроме вратарской, поскольку Самир Ханданович травмирован, да и Андре Онана играет очень уверенно. За место на правом фланге борются Дармиан и Думфриз, на левом - Димарко и Гозенс. Бастони приболел, потому в центре обороны может выйти Ачерби. В центре поля травмированы Брозович и Гальярдини, но Асллани может вытеснить Мхитаряна. В атаке же Джеко и Корреа борются за одно место.

Наибольшее внимание - к Лаутаро Мартинесу. Он не забивал за клуб восемь матчей, с 30-го августа, но затем забил в двух подряд - "Барселоне" и "Салернитане". Против последней отличились также опорники Чалханоглу и Барелла, сделавшие второй гол.

У "Фиорентины", скорее всего, не будет готов играть форвард Йович. Впрочем, он забивает катастрофически мало. Как и Кабрал. Изначально третий форвард в иерархии Куаме выглядит гораздо лучше их и должен выйти на поле. Вот только неясно, в центре атаки либо на фланге. Вингеры Гонсалес и Иконе могут оказаться в составе вместе, тем более, что Соттил травмирован.

В центре поля конкурируют Амрабат, Барак, Бонавентура и Мандрагора, Данкан и Мале позади. А в центре обороны должен вернуться Миленкович, без которого гораздо тяжелее.

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Миленкович, Игор, Бираги, Мандрагора, Амрабат, Бонавентура, Иконе, Куаме, Кабрал

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, Ачерби, Дармиан, Мхитарян, Барелла, Чалханоглу, Димарко, Корреа, Лаутаро Мартинес

Статистика

"Интер" и "Фиорентина" встречались в лиге 183 раза. 76 побед у первого, 58 ничьих и 49 поражений. Между 2014-16 годами флорентийцы выиграли четыре очных матча подряд, а в 2017-ом победили дома со счетом 5:4. Однако с тех пор не побеждали миланцев нигде - пять ничьих и пять поражений в лиге, два поражения в Кубке. Три последних домашних матча во всех турнирах они проиграли

В предыдущем сезоне во Флоренции "Интер" пропустил первым, но затем забил три мяча. Последний - на 87-ой минуте. А в Милане в марте был зафиксирован счет 1:1.

"Фиорентина" лишь на 18-ом месте в лиге по забитым мячам - восемь, "Интер" пятый с 18-ю

"Интер" пропускал в девяти последних гостевых матчах лиги. Причем во всех этих матчах в целом забивалось как минимум три мяча. Последним, кто не сумел ему забить, был "Ювентус"

Этот сезон "нерадзурри" в гостях начали победой над "Лечче" на последних минутах, затем проиграли трижды, пропустив в каждом матче по три мяча, а затем победили "Сассуоло"

Прогноз: Фиорентина - Интер 1:3

Индзаги ожидает очень тяжёлый выездной матч. Тем более, что у "Интера" все выездные такие. "Фиорентина" не выигрывала у него с 2017-го года, но, вообще-то, половину из десяти последних матчей лиги не проиграла ему. Ничья вполне возможна. Но все-таки команда Индзаги сейчас на подъёме, ещё и отдохнула почти неделю. А команда Итальяно на дне.