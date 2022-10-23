Аталанта - Лацио: Анонс и прогноз матча Серии А на 23.10.2022

Можно сказать, встреча двух сюрпризных команд среди традиционной Топ-8. "Аталанте" предрекали ненамного более удачный сезон, чем предыдущий, когда была восьмой. Но она идёт второй, совсем немного отставая от "Наполи". О "Лацио" в контексте шансов на попадание в Топ-4 говорили далеко не в первую очередь. Но он полностью в борьбе и демонстрирует подходящие для успеха качества. Кто сегодня укрепит свои позиции?

23 октября. 19:00. Серия А. 11-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Уж точно никто не мог предположить, что обе команды возглавят лигу в плане обороны. На двоих они пропустили всего 11 мячей в десяти турах. Правда, здесь тенденция разная. "Лацио" укрепляет оборону и не пропускал в пяти последних матчах лиги вообще. "Аталанта" же как раз начала пропускать - три в двух матчах после трех в восьми. При этом и атакующие тенденции разнятся - вторую начало пробивать в атаке, а первая в предыдущем туре сыграла 0:0.

"Аталанта" в целом играет совершенно не в привычном стиле Джан Пьеро Гасперини. Очень осторожно, медленно, без своего фирменного высокого прессинга, вообще не доминируя. По владению мячом она 18-ая в лиге, по ударам по воротам - 15-ая. При этом почти непробиваема в обороне. Впрочем, в последних двух турах все несколько иначе. Она упустила 2:0 в Удине и сыграла вничью, затем отыграла первый тайм против "Сассуоло" уже в привычном стиле, доминируя.

Один из лидеров команды Тон Коопмейнерс заявил, что против "Сассуоло" команда уже начала играть в свой привычный футбол и в целом ожидает, что после стабилизации обороны к январю вернёт тот футбол полностью. Против "нероверди" она также вернулась к любимой старой привычке - камбеку. Впервые в сезоне пропустила в первом тайме и впервые уступала в счёте. Всего четыре минуты, после чего сравняла, затем быстро забила второй и вновь включила оборону.

"Лацио" уже побеждал в этом сезоне "Интер", затем затормозил. Маурицио Сарри даже угрожал подать в отставку из-за разгрома в Лиге Европы, там в последних трех матчах команда не побеждала. Зато в лиге одержала четыре победы подряд с общим счетом 14:0. В том числе в предыдущем гостевом матче во Флоренции - 4:0. А затем сыграла 0:0 дома с сенсацией сезона "Удинезе". Она также не доминирует, по ударам по воротам 17-ая, по владению мячом - девятая.

Блестящие контратаки и железная оборона - это не Сарризм. Но Сарри доволен. Прежде всего взрослостью и собранностью команды. В том числе и в тяжёлом матче против "Удинезе" сразу же после тяжёлого матча Лиги Европы. "Удинезе" в третьем матче за шесть дней - худший соперник".

Трудно предположить, как сегодня сложится матч. Точно ясно, что обе команды будут опасны в контратаках и не очень сильны в позиционных. Продолжит ли "Аталанта" тенденцию первого тайма против "Сассуоло"? Правда ли её оборона ослабела? Вернет ли "Лацио" свежесть атаки, которой не было против "Удинезе", после отдыха посреди недели?

Кадры

У "Лацио" огромная потеря. Сарри задал риторический вопрос о том, как бы "Пари Сен-Жермен" справлялся без Килиана Мбаппе, а "Барселона" - без Роберта Левандовски, но Чиро Иммобиле для "орлов" ещё важнее. Вообще, трудно найти команду Еврокубкового уровня, которая бы настолько зависела от одного игрока. Впрочем, оправдываться отсутствием Чиро Сарри не собирается, заявляя, что без него команда должна доказать, на самом ли деле она взрослая.

По месту его должен заменить Фелипе Андерсон. То есть "фальшивая девятка".

Также потерян правый защитник Лаццари. Он дисквалифицирован. Хюсай либо Казале заменят его. Последний также претендент на место Патрика в центре обороны. Он играл там против "Удинезе". В центре поля в сложных матчах Сарри предпочитает мощного и трудолюбивого Весино креативному Луису Альберто, а Катальди должен опередить не совсем здорового Маркоса Антонио. В отсутствие Иммобиле роль и без того великолепного Милинковича-Савича возрастает многократно.

В "Аталанте" наконец-то теоретически готовы играть первый вратарь Муссо и первый форвард Сапата, но вряд ли Гасперини будет рисковать. Вернулся центральный защитник Джимсити, и он как раз кандидат на первые 11 вместо одного из молодых - Около или Скальвини. Капитан Толой по-прежнему травмирован. Как и латераль Дзаппакоста. Так что на флангах конкурируют трое - Соппи, Меле и Хатебур.

В центре поля никакой конкуренции нет. А в атаке она сокращается. Пашалич и Лукман забили "Сассуоло" и должны сохранить свои места позади автора ассиста в том матче Муриэля. Эдерсон, Малиновский и Хойлунд значительно уступают им в нынешнем статусе. Руслан в предыдущем матче уступил даже Бога и не играл в итоге вообще. За последние 40 дней украинец отыграл за клуб лишь 43 минуты.

"Аталанта": Спортьелло, Джимсити, Демираль, Скальвини, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Соппи, Пашалич, Лукман, Муриэль

"Лацио": Проведель, Хюсай, Патрик, А. Романьоли, Марушич, Весино, Катальди, С. Милинкович-Савич, Педро, Фелипе Андерсон, Дзакканьи

Статистика

В предыдущем сезоне в первых десяти турах лиги "Лацио" пропустил 17 мячей, а "Аталанта" - 12. Теперь у первых пять пропущенных, у вторых - шесть

Ни одна команда лиг Топ-5 не уступала в счёте в этом сезоне меньше минут, чем "Аталанта" - четыре. Также она вторая в Серии А по минутам с преимуществом в счёте - 397. Первый по этому показателю "Лацио" - 402

Показатели "Лацио" без Чиро Иммобиле во всех турнирах - девять побед, десять ничьих и 14 поражений. В лиге - шесть побед, семь ничьих и семь поражений. С ним средний набор очков - 1.87 за матч, без него - 1.25

"Аталанта" и "Лацио" встречались 108 раз. Счет по победам - 36:30, при 42-ух ничьих. В том числе в последних десяти матчах счёт по победам - 4:1, при пяти ничьих. В предыдущем сезоне оба матча завершились вничью - 0:0 и 2:2. Три подряд в матчах между ними не было с 2001-го года

В пяти первых домашних матчах нынешнего сезона "Аталанта" одержала три победы. В полном предыдущем в лиге дома она одержала четыре

Пять побед, восемь ничьих и четыре поражения - таковы карьерные показатели Сарри против Гасперини. В том числе, с тех пор, как последний возглавил "Аталанту", в показателях полное равенство - три победы, три ничьи и три поражения

Прогноз: Аталанта - Лацио 1:1

Крайне сложно предсказать течение матча и его результат. Как и количество забитых мячей. Обе команды не привыкли пропускать и проигрывать (одно поражение на двоих в лиге, "Лацио" от "Наполи"), и неясно, как себя поведут, если пропустят. Обе сильны в обороне и не сильны в позиционной атаке. Логичнее предположить наиболее популярный результат в матчах между этими командами - ничью, и не слишком много голов.