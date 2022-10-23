Моуриньо остановит, как в предыдущем сезоне? Рома - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 23.10.2022

Лучано Спаллетти назвал Солнечное дерби одним из красивейших противостояний во всем Европейском футболе. В середине 2010-х, когда "Рома" и "Наполи" боролись за второе место в Серии А, за шанс свершить историю и повалить диктатуру "Ювентуса", матчи между ними были особенно остры. В последние годы они, правда, остроту потеряли. Вначале "Наполи" легко побеждал, в сезоне 2021/22 состоялись две скромные ничьи. Но сейчас дерби может вернуть себе сияние.

23 октября. 21:45. Серия А. 11-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Наполи"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

В сущности, уже в предыдущем сезоне оба дерби отыграли важную роль. "Наполи" начал тогда в лиге восемью победами подряд и впервые потерял очки как раз в гостях против "Ромы". Из-за того 0:0 "Милан" догнал его. Прямо сейчас, после победы в субботу над "Монцей", вновь догнал. А в Неаполе весной хозяева должны были продемонстрировать способность держать удар в борьбе за Скудетто и цепляться за тот же "Милан". Но пропустили в добавленное время и вылетели из борьбы.

В нынешнем сезоне по результатам и разнице мячей в первых десяти турах неаполитанцы чуть похуже, чем тогда. В последних матчах во всех турнирах им тяжелее. После трех отличных - победы над "Миланом" в гостях, практически разгрома "Торино" и 6:1 в гостях над "Аяксом" - последовали матчи против "Кремонезе" в гостях, "Аякса" и "Болоньи" дома, накопившие вопросы. Особенно к обороне, пропустившей по два мяча в двух последних. Есть вопросы и по общему балансу.

Тем не менее, 25 голов в лиге за десять туров, 17 голов в четырех матчах в Лиге Чемпионов, рекордная в истории клуба серия побед во всех турнирах (10), умопомрачительная игра, восхищающая всю Европу - "везувиани" сейчас на вершине.

"Рома" играет далеко не так ярко. По забитым мячам в лиге лишь восьмая, и её XG гораздо выше, по пропущенным четвёртая вместе с самим "Наполи" (9). То есть можно требовать и большего. Лучшей реализации, лучшей обороны. Нельзя сказать, что ее бросает то в жар, то в холод, но колебания присутствуют. Хотя последние три матча Серии А она выиграла. Но в плюс из них лишь камбек против "Интера" в гостях. Матчи против "Лечче" и "Сампдории" лучше поскорее забыть.

В сущности, в последнее время кажется, что ей лучше в гостях, чем дома. И лучше не доминировать, а защищаться. "Аталанте" дома, несмотря на 21:4 по ударам по воротам, она проиграла, проиграла и "Бетису" в Лиге Европы, несмотря на обилие созданных моментов. "Лечче" в Риме еле переиграла, несмотря на численное большинство с 22-ой минуты. А вот "Интер" и "Сампдорию" в гостях, сидя глухо в обороне, переиграла, с четырьмя ударами по воротам вытащила 1:1 в Севилье.

Сегодня она, с одной стороны, играет дома. А с другой, явно будет защищаться. По владению мячом "Наполи" второй, а она 12-ая, так что здесь все ясно. А вот по ударам неаполитанцы лидируют в лиге с большим отрывом, но и римляне в Топ-5. Они очень опасны в контратаках. Обе также опасны при "стандартах" (16 голов в лиге с них в сезоне). Спаллетти даже спросили об изменениях в составе, исходя из такой опасности "Ромы", задействовании более мощных игроков.

Кадры

На этот вопрос Лучано ответил, что будет исходить из своей игры, а не соперника. Так что его состав нетрудно предсказать. Хотя без центрального защитника Ррахмани и опорника Ангиссы вопрос и вправду очень важный и интересный. Ндомбеле набирает форму, Жезус забил "Болонье" (хотя и защищался неидеально).

В атаке есть кое-какие дилеммы. Лосано и Осимхен вышли на замену против "Болоньи" и забили. Но все же Политано и Распадори остаются фаворитами. Хвичу Кварацхелию, разумеется, никто не подвинет. По своим меркам он отыграл против "Болоньи" не так ярко, но все равно выдал ассист к решающему голу. Теперь у него 6+7 во всех турнирах. В 14-ти матчах. Моуриньо на вопрос о том, как его остановить, даже шутливо ответил, что сам собьёт его, если будет пробегать мимо.

У "Ромы" по-прежнему отсутствует Пауло Дибала, и Моуриньо признает, что без него придется несколько перестроить игру. При этом вылет аргентинца на такой матч даже удобен, поскольку вместо него можно выдвинуть вперёд капитана Лоренцо Пеллегрини и тем самым усилить игру в обороне. В центре поля помогут двое из трех - Матич, Камара, Кристанте. Дилемма на правом фланге, где Карсдорп вернулся, но вряд ли готов на все сто.

Проблема реализации прежде всего обращает внимание на форвардов. У Тэмми Абрахама и Андреа Белотти всего по два гола в сезоне во всех турнирах. Причем второй забивал лишь в Лиге Европы, а первый уже сорок дней не забивал нигде. Хотя Моуриньо не считает, что его атака слаба, говоря об обильном креативе, и ожидает, что подопечные вот-вот начнут забивать.

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски, Матич, Кристанте, Спинаццола, Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини, Абрахам

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким, Руи, Лоботка, Ндомбеле, Зелински, Политано, Распадори, Кварацхелия

Статистика

"Рома" не выиграла ни одного домашнего матча из 12-ти последних против соперников, занимавших в том туре место в Топ-4. Семь ничьих и пять поражений

"Рома" выиграла лишь один из восьми последних матчей против "Наполи", проиграв три и сведя вничью четыре. В том числе ничьей завершились последние два. Трех ничьих подряд в Солнечном дерби не было 1995-го года. А до этих двух ничьих "Наполи" выиграл три дерби подряд. То есть он не уступал в последних пяти

В 2016-18 годах в шести Солнечных дерби подряд гостевые команды не проигрывали. Пять побед и одна ничья. Затем проиграли трижды подряд. А затем не проиграли трижды подряд - победа и две ничьи

Команды Лучано Спаллетти встречались с командами Жозе Моуриньо шесть раз. Первые ни разу не побеждали - три ничьи и три поражения

В последних девяти гостевых матчах во всех турнирах "Наполи" добыл восемь побед и ничью

"Наполи" пропускал в шести последних матчах во всех турнирах. "Рома" пропускала в пяти из шести последних

Спаллетти тренировал "Рому" в двух каденциях. В 2005-09 и 2016-17 годах. За то время против "Наполи" он добыл шесть побед и две ничьи и потерпел лишь одно поражение. Против "Ромы" же во главе Топ-клубов "Интера" и "Наполи" его покaзатели - победа и пять ничьих. Показатели Моуриньо против "Наполи" - две победы, три ничьи и поражение

Прогноз: Рома - Наполи 1:1

"Наполи" выглядит неудержимым. Но при рассмотрении вблизи проблемы заметны. Он одержал две большие победы в лиге в гостях - над "Лацио" и "Миланом", но со счетом 2:1, в турбулентных матчах, которые могли повернуться и закончиться иначе. А если кто-то и может остановить его в тактическом плане - это Моуриньо. Как сделал дважды в сезоне 2021/22. Сам Моур признает, что соперник - фаворит, но резонно говорит, что фаворит не всегда побеждает. Ничья реальна.