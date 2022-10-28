Наполи - Сассуоло: Анонс и прогноз матча Серии А на 28.10.2022

После 14-го тура в сезоне 2021/22 "Наполи" лидировал в Серии А с преимуществом в три очка над "Миланом". Но в 15-ом упустил 2:0 над "Сассуоло", пропустив на 89-ой минуте и сыграв лишь вничью, затем проиграл дважды подряд и потерял первое место. На него он вернулся лишь в 27-ом туре, но сразу же слетел и завершил сезон третьим. В Неаполе ни в коем случае не хотят повторения такого сценария. Тем более - еще ранее, в 12-ом туре. Против того же "Сассуоло".

29 октября. 16:00. Серия А. 12-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

В среду неаполитанцы продолжили свой поход в Лиге Чемпионов. Доведя число забитых мячей до двадцати в пяти турах, число побед в них - до пяти. Причем дома против "Рейнджерс" не понадобилось даже особо выкладываться. Удалось забить три безответных мяча даже при отсутствии в стартовом составе Ангиссы, Зелински, Осимхена и Кварацхелии. Эта победа стала 12-ой подряд во всех турнирах, то есть единоличным рекордом клуба. Пребывающего сейчас на вершине эйфории.

Впрочем, в лиге кое-какие вопросы просматриваются. Против "Кремонезе" игра не шла до 75-ой минуты, матч против "Болоньи" дома получился весьма сложным и был выигран лишь со счетом 3:2. Выезд в Рим к "Роме" был ожидаемо сложным, и там игра не шла минуты до 60-ой, да даже после нее создавать получалось мало. Победу принес удар Осимхена с острого угла, который уже сравнили со знаменитым голом Марко Ван Бастена в финале Чемпионата Европы-1988.

"Сассуоло" от таких серий далек. Он начал сезон и вовсе слабо, лишь с одной победой и четырьмя забитыми в шести матчах. Потери по разным причинам авторов 48-ми из 64-ех голов, забитых им в предыдущем сезоне, ожидаемо сказывались. Однако последние пять туров вышли в целом позитивными. Три победы - тяжелая в добавленное время над "Торино", 5:0 над "Салернитаной" и камбек против "Вероны", 1:2 против "Интера" и "Аталанты" с приличной игрой в этих матчах.

"Наполи" почти всегда тяжело против этого соперника, поскольку "нероверди" всегда, даже в гостях, пытаются владеть мячом, доминировать. Их наставник Алессио Дионизи в ответ на вопрос о любителях дриблинга в "Наполи" заявил, что и у него всегда есть такие. В этом сезоне, правда, "Сассуоло" гораздо более осторожен. По владению мячом лишь 11-ый. По пропущенным ударам - пятый, что по сравнению с привычными 12-14 местами в этом компоненте серьезный прогресс.

Статистика

"Наполи" встречался с "Сассуоло" в Серии А 18 раз. Победив девять раз, семь матчей сведя вничью и два проиграв. В Неаполе показатели - шесть побед, две ничьи и поражение. В последних 12-ти матчах на всех полях он одержал пять побед, однажды проиграл и шесть матчей сыграл вничью. При этом из последних четырех матчей выиграл лишь один. Правда, со счетом 6:1 в апреле. До этого результаты очных матчей таковы - 2:2, 3:3 (оба в гостях) и 0:2 (дома)

В пяти из последних шести очных матчей "Наполи" забивал как минимум два мяча. В шестом не забил ни разу

12 побед "Наполи" подряд во всех турнирах - новый рекорд клуба. Предыдущий (11) был установлен в 1986-ом году и простирался на два сезона

Шесть тренеров в нынешнем туре достигнут рубежа в 50 матчей в Серии А во главе своих нынешних клубов. По набранным очкам ныне первый Лучано Спаллетти - 108, на три больше, чем у Симоне Индзаги в "Интере". Маурицио Сарри, Жозе Моуриньо, Винченцо Итальяно и Иван Юрич гораздо дальше

С начала сезона "Наполи" забил 46 мячей в 16-ти матчах во всех турнирах. 20 - в Лиге Чемпионов и 26 - в Серии А. Авторами этих голов стали 16 разных игроков

"Наполи" и "Пари Сен-Жермен" - единственные команды в лигах Топ-5, идущие без поражений

В пяти из семи последних своих матчей в Серии А "Наполи" сыграл первый тайм вничью, но в итоге победил

"Наполи" - третья итальянская команда, выигравшая пять первых матчей группового турнира Лиги Чемпионов, после "Милана" в 1992-ом году и "Ювентуса" в 2004-ом

Кадры

Спаллетти очень удачно провел ротацию в среду и завтра должен вернуть на поле Зелински, Осимхена и Кварацхелию. Второй забивал победные голы в двух последних матчах лиги, третий с начала сезона во всех турнирах с шестью голами и семью ассистами. Автор дубля в среду Симеоне и автор ассиста тогда Распадори уйдут в запас. На правом фланге всегда борются за место Политано и Лосано. В центре поля, возможно, Ангисса уже выздоровел и сдвинет Ндомбеле.

Травмированы ведущий центральный защитник Ррахмани (которого, впрочем, отлично заменяют Жезус и Эстигор) и второй вратарь Сиригу.

У "Сассуоло" травмированы правый защитник Мулдур, правый вингер Берарди, форвард Дефрель, и все это не новости. Новость предыдущего тура - возвращение одного из лучших игроков атаки Траоре. Хамед сделал ассист против "Вероны" и будет бороться за место на одном из флангов против Лорьенте (забивал "Вероне") и 18-летнего Д'Андреа (ассист против "Аталанты").

Дилемма в центре поля, где вернулся Обьянг, и уже с ассистом. Торстведт или Лопес окажется на скамье запасных. Точно там не окажется лидер опорной зоны Фраттези, забивший в двух из трех последних матчей.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким, Руи, Лоботка, Ндомбеле, Зелински, Лосано, Осимхен, Кварацхелия

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич, Д. Феррари, Кирьякопулос, Обьянг, Торстведт, Фраттези, Лорьенте, Пинамонти, Траоре

Прогноз: Наполи - Сассуоло 2:1

Дионизи признает, что может стать очередной жертвой "Наполи", против которого "почти невозможно играть". Но хочет осложнить сопернику жизнь. Он способен, как осложнил "Аталанте" и "Интеру". Хочет реабилитацию за 1:6 в апреле. Учитывая прогресс в его обороне и некоторые проблемы "Наполи" в лиге, разгрома не должно быть, и гости должны забить. Вместе с тем, ставить сегодня против "Наполи" нецелесообразно.