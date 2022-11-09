Интер - Болонья: Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2022

Четвертого октября вроде бы началось возвращение "Интера". Он взял четыре очка у "Барселоны" и выбил ее из Лиги Чемпионов, выдал серию побед в лиге. Вместе вышло шесть побед и ничья в семи матчах во всех турнирах. Ноябрь начался незначимым поражением от "Баварии". Однако затем последовало сверхзначимое поражение в Дерби Италии с таким же счетом 0:2 - и "нерадзурри" оказались отброшенными в сентябрь. Начнут ли они очередной подъем сегодня?

9 ноября. 21:45. Серия А. 14-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Болонья"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

По очкам подопечные Симоне Индзаги не совсем отброшены. Все же октябрьский багаж никуда не исчез. Победа сегодня выведет их на расстояние всего трех очков от соседей из "Милана", то есть от второго места. С другой стороны, прямо сейчас после ничьей "Удинезе" во вторник они восьмые. А в последнем туре перед перерывом ожидает выезд в Бергамо к "Аталанте". Первое место уже очень далеко - в 14-ти очках после победы "Наполи" вчера.

Ощущение возвращения в сентябрь чувствовалось в реакции на поражение в дерби. Очередную неудачу в Топ-матче, очередную неудачу в гостях. Пятое поражение в сезоне в лиге, чего в 13-ти турах не случалось с сезона трех тренеров в 2011/12. Генеральный директор Джузеппе Маротта выступил с тяжелым спичем, в словах которого явственно чувствовались беспокойство из-за состояния команды и угроза статусу Индзаги. А вчера Гендир и тренер провели беседу.

В принципе, по игре в дерби "Интер" поначалу не выглядел безнадежно. В первом тайме доминировал и был обязан забивать. Бывший форвард команды Кристиан Виери заявил, что ей просто не повезло, и Джеко и Лаутаро Мартинес такое обычно реализуют. По ударам по воротам она выиграла весь матч со счетом 14:8, по передачам в атакующей трети поля - 187:105. Однако не забила, пропустила с контратаки во втором тайме и практически развалилась, так и не выйдя из паники.

"Болонья" выдает серию прямо сейчас. Четыре победы подряд в лиге и Кубке, четыре подряд матча лиги с двумя забитыми. Пусть и сложнейшим побежденным был "Торино" дома (2:1). Зато дала настоящий бой "Наполи" в Неаполе, играя быстро и смело и уступив лишь со счетом 2:3. Тьяго Мотте понадобилось три матча на раскачку, а затем команда завелась. Причем интересно, что ярко играла лишь в Неаполе, остальные матчи выигрывая скорее собранностью и мощью.

В семи последних очных матчах "Болонья" победила трижды. Причем все были важны. 1:0 на "Сан Сиро" сбили дыхание команде Лучано Спаллетти и заставили ее из борьбы за Скудетто скатиться к битве за четвертое место. 2:1 там же с камбеком вдесятером (!) окончательно выбили команду Антонио Конте из борьбы за Скудетто, вручив его "Ювентусу". А 2:1 дома в апреле отобрали у команды Симоне Индзаги первое место и в итоге Скудетто в пользу "Милана".

Все эти три победы одерживал Синиша Михайлович. Ныне "Болоньей" руководит Мотта, другой знаковый экс-игрок "Интера".

Кадры

У "Интера" отсутствуют Ромелу Лукаку и Маттео Дармиан. Места в атаке продолжат занимать Джеко и Лаутаро. Марцело Брозович вернулся, но вряд ли Индзаги решится сдвинуть тройку Чалханоглу-Барелла-Мхитарян. В центре обороны Ачерби может сохранить свое место за счет Бастони или Де Фрая.

У "Болоньи" дисквалифицирован Бонифаци. Голы в ворота "Торино" сделали вышедшие на замену - Виньято, Орсолини и Сориано, но вряд ли все получат место в "старте". Возможен даже выход практически четырех опорников, включая Айбишера справа и Домингеса перед Меделем и Схутеном. Атаку же возглавит Марко Арнаутович. За несколько недель травмы он потерял первое место в бомбардирской гонке и желает догнать Осимхена. Ныне у австрийца семь голов.

"Интер": Онана, Шкриньяр, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Сумаро, Камбиазо, Медель, Схутен, Айбишер, Сориано, Виньято, Арнаутович

Прогноз: Интер - Болонья 2:1

Способна ли "Болонья" отыграть как в Неаполе? Насколько она сильна? Два последних матча на "Сан Сиро", вообще-то, проиграла - 1:3 и 1:6. А "Интер" дома гораздо сильнее, чем в гостях. Не пропускал там в пяти из семи последних матчей в Серии А и в четырех последних во всех турнирах (выиграл все четыре матча), забивал как минимум дважды в восьми из десяти последних. Сегодня он, скорее всего пропустит, и стоит ставить на "обе забьют". Но и на его победу.