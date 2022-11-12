Наполи - Удинезе: Анонс и прогноз матча Серии А на 12.11.2022

12 ноября. 16:00. Серия А. 15-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Удинезе"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

"Ювентус" прибывает". Таким был вчерашний заголовок Gazzetta Dello Sport. Игрок "Интера" Федерико Димарко заявил, что отыграть отставание в 11 очков от первого места реально, поскольку "Ювентус" в прошлом делал это. Сам наставник "Наполи" Лучано Спаллетти отметил, что "большие, титулованные команды вновь наверху, так что борьба за Скудетто будет долгой и тяжелой". Потому и сегодня, в последнем матче перед перерывом на Чемпионат Мира, лучше не оступаться.

В лиге неаполитанцы с десятью победами подряд. Такое им удавалось лишь в сезонах 2016/17 и 2017/18. В обоих они стали лишь вторыми. 11 подряд не было никогда. Как и 13 в первых 15-ти матчах сезона. А "Юве" и "Интер" и вправду вернулись. По крайней мере, первый известен своими спуртами и бесконечными сериями, уже видит себя АнтиНаполи, как говорит Corriere Della Sera. Так что есть чего опасаться, есть к чему стремиться и нет никаких причин успокаиваться.

Сам "Наполи" большинство своих побед в лиге добывает вовсе не просто. Можно сказать, что десять из 14-ти его матчей в Серии А в сезоне были сложными и опасными. В том числе и два последних. Игра в Бергамо была безоговорочно худшей "везувиани" в сезоне во всех турнирах. Тогда они не могли перехватить инициативу и почти весь матч отбивались. Дома против "Эмполи" инициатива была огромной, но опасных моментов почти не было, а голы состоялись с пенальти и в контратаке.

Спаллетти остался доволен боевитостью команды в этих матчах и победами. Тем более, что добыты без сенсации начала сезона Хвичи Кварацхелии. "Это доказывает, что мы настоящая команда, а не просто сборище игроков". Также говорит о заслуженности победы над "Эмполи", о хорошей игре, о физической мощи и характере, которых не хватало в предыдущем сезоне. Хватит ли их на весь сезон? Хватит ли сегодня?

Сегодня они точно понадобятся, поскольку в соперниках "Удинезе" бывшего подопечного Спаллетти (Лучано успешно тренировал фриуланцев и именно с ними добился прорыва в карьере) Андреа Соттила. Команда, которая в нынешнем сезоне уже переигрывала "Рому" (4:0) и "Интер" (3:1), отыгралась с 0:2 против "Аталанты", не уступила "Лацио". Она прежде всего ставит на интенсивность, скорость, высокий прессинг, выносливость, единоборства. Против нее нужно играть на максимуме.

Правда, в последнее время подопечные Соттила не побеждают вовсе. Пять ничьих и поражение в последних шести матчах лиги плюс вылет из Кубка от "Монцы". Лишь три забитых мяча в пяти последних матчах. В последних трех не переиграны новички лиги "Кремонезе" и "Лечче", а также не более сильная, чем они "Специя". Возникают сильные подозрения, что "Удинезе" начала сезона потерян, и он скатывается в середняки.

Спаллетти ожидает сложную игру, собирается настроить подопечных соответственно. "Мы должны играть как всегда, ничего не менять, всегда быть собой. Играть с качеством и улыбкой, оставаться на их половине поля, потому что так мы любим играть". Нынешний "Удинезе" также любит оставаться на половине поля соперника. Вопрос, достаточно ли силен в последние недели для такого.

Очные матчи

"Наполи" и "Удинезе" встречались во всех турнирах 90 раз. 40 побед у первого, 19 у второго, 31 ничья. Разница мячей - 147:116. В последних 13-ти очных матчах на всех полях "Наполи" добыл 12 побед и одну ничью. В том числе 4:0 и 5:1 в 2021-ом году. Единственный матч в 2022-ом завершился со счетом 2:1. Он состоялся в марте в Неаполе. Тогда в первом тайме счёт открыли гости - Деулофеу, в во втором Осимхен забил дважды.

Дома "Наполи" в матчах против "Удинезе" добыл девять побед подряд.

В восьми из девяти последних матчей против "Удинезе" во всех турнирах на всех полях "Наполи" забивал как минимум два мяча. В целом - 27. Хотя и пропускал в семи из них.

Кадры

"Наполи" лидирует в лиге по голам вышедших на замену - девять. В том числе и оба в предыдущем туре, от Зелински и Лосано. Поляк и мексиканец - игроки стартового состава и должны вернуться туда за счет Политано и Ндомбеле. Дилемма на месте Кварацхелии. В Бергамо там играл Элмас и забил, против "Эмполи" - Распадори и был единственным, кто что-либо создавал в первый час игры. Также конкурируют Эстигор и Жезус в центре обороны.

У "Удинезе" вылетели Бекао, Удоджи, Макенго и Мазина. Первые двое - одни из лидеров команды. На флангах в схеме 3-5-2 могут появиться неопытные новички Эхизибе и Эбосс. Первый может заменить одного из лидеров Перейру, который в таком случае укрепит центр поля. В атаке типичная "девятка" Бету конкурирует с мобильным Саксессом. Деулофеу, дирижер атаки, чуть не пришедший летом в "Наполи", будет играть в любом случае.

Прогноз: Наполи - Удинезе 2:1

Даже во время своего непростого периода "Удинезе" почти не проигрывает. После поражения в первом туре лиги от "Милана" всего одно в 13-ти. В своей лучшей форме он более чем способен изнурить "Наполи" и отобрать у него очки. Тем более, что тот в матчах лиги обычно вовсе не блистает. Но всё же это последний матч перед перерывом, и неаполитанцы, чувствуя угрозу, должны выложиться на полную. А у фриуланцев потери в обороне и в интенсивности игры.