Салернитана - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 04.01.2023

Серия А возвращается после 51-дневного перерыва, и открывает новую часть сезона чемпион ранним матчем. "Милан", на выезде в этом сезоне не впечатляющий, ожидает выезд в шумную Кампанью на шумный "Стадио Ареки". "Салернитана" в предыдущем сезоне чудом спаслась от вылета, но в нынешнем чувствует себя гораздо лучше, уже отбирала очки у грандов. Стефано Пиоли несколько раз говорил о подводных камнях, и он прав. В портовом Салерно таких хватает.

4 января. 13:30. Серия А. 16-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Милан"

Главный арбитр: Франческо Фурно

"Милан" идёт вторым, но отстаёт от "Наполи" на восемь очков, а настроение вокруг хуже места. На перерыв он уходил после серии совершенно бледных матчей в лиге, играя крайне натужно, тяжело, не всегда организованно. Ему перерыв был очень нужен. Но он принёс лишь больше беспокойства. 1:4 от "Ливерпуля" и 0:3 от ПСВ в контрольных матчах (последний - 30-го декабря), новые травмы. Стефано Пиоли докучают вопросами о них и о недостатке голода и настроя команды.

В последних четырёх матчах перед перерывом "россонери" дважды вытащили тяжёлые победы дома в концовках матчей против "Специи" и "Фиорентины" (2:1), а также дважды не победили в гостях (1:2 от "Торино" и 0:0 против "Кремонезе"). В гостях они в целом в этом сезоне играют слабовато, что является полным контрастом по сравнению с предыдущим. В Серии А на выезде выиграли лишь три матча из семи, да и те драматично - либо в концовке, либо вдесятером.

Чемпионский характер тащит корабль, но, кроме него, буксиров мало.

"Салернитана" и вовсе в октябре собиралась увольнять главного тренера Давиде Николу, спасителя предыдущего сезона. Тогда классная победа в гостях над "Лацио" (3:1) и будничная дома над "Сампдорией" сохранили ему пост. Правда, затем состоялись ничья с "Кремонезе" и два поражения. 12-ое место - очень неплохо для команды такого калибра, но после сильного летнего Меркато боссы ожидают большего. Поэтому давление присутствует.

В товарищеских матчах "гранатовые" также отыграли слабо, получив 0:3 от "Фенербахче" и 1:3 от "Аланьяспора".

"Салернитана" среди аутсайдеров по владению мячом и ударам по воротам, но любит действовать интенсивно, поэтому её матчи интересно смотреть. Дома при поддержке болельщиков она ожидаемо смелее. Но в гостях эффективнее в контратаках. Что доказали 3:1 над "Лацио" и 2:2 в Турине с "Ювентусом", где должна была победить. Дома же в этом сезоне играла лишь против одного гранда. Проиграла "Роме" (0:1), но играла на равных и даже лучше по владению мячом.

Кадры

Первый вратарь "Милана" Маньян так и не вернулся. Команда уже подписала колумбийца Васкеса из парагвайской лиги, но завтра его точно не будет. Пиоли объявил, что будет стоять Татарушану. Он и Миранте выглядели не очень надежно в контрольных матчах, но Чиприан все же уже немало играл в этом сезоне. Отсутствуют также Ориги, Златан, Флоренци (ничего нового), Кьер, Крунич, Балло-Туре, Мессиас и Ребич (совсем свежие вылеты, хотя у хорвата это очередной рецидив).

Из хороших новостей для Пиоли физическая форма финалистов Чемпионата Мира Тео Эрнандеса и Оливье Жиру. Хотя 36-летнего и немного травмировавшегося в финале форварда собрались менять на Де Кетеларе, игравшего на этой позиции в "Брюгге", но не в "Милане". Также наконец-то вернулся капитан Калабрия. Рафаэль Леау получал мало игрового времени на ЧМ, но успел забить дважды и очень голоден. Хотя его может отвлекать сага вокруг продления контракта.

У "Салернитаны" дисквалифицирован Кандрева, травмированы Мадзокки (игрок сборной Италии), Дьомбер, Маджоре, Сепе. Последнего уже успели заменить. 37-летний Гильермо Очоа пришёл прямо сейчас свободным агентом из мексиканской "Америки". В атаке же потерь нет, и бывший игрок "Милана" Пьонтек и недавний полуфиналист Лиги Чемпионов с "Вильярреалом" Диа должны возглавить её. Последний уже с шестью голами в сезоне (как и у Леау) и обожает убегать в контратаки.

"Салернитана" (3-5-2): Очоа, Бронн, Данилюк, Фасио, Самбия, М. Кулибали, Бохинен, Вильена, Брадарич, Диа, Пьонтек

"Милан" (4-2-3-1): Татарушану, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру

Статистика

"Милан" и "Салернитана" встречались шесть раз. Во всех матчах "россонери" забивали как минимум два мяча. Правда, в последнем, в феврале 2022-го на "Ареки" "гранатовые" также забили два и не проиграли. В целом они проиграли четыре, свели вничью один, а в 1948-ом году добыли свою единственную победу

"Милан" не выиграл два последних своих гостевых матча лиги. Три таких подряд он не выигрывал с апреля 2019-го года

"Салернитана" проиграла лишь один из шести своих последних домашних матчей лиги, добавив три победы и две ничьи. Во всех шести она забивала и в четырёх из них - более одного мяча. "Милан" выиграл в гостях три из последних шести (две ничьи и поражение), дважды не забив и трижды забив более одного мяча

"Милан" забил свои последние 12 голов в лиге с игры и лидирует по голам с игры в целом - 26

В 2022-ом году Рафаэль Леау забил за клуб в лиге лишь один гол в гостях

Никто в лиге не забил больше голов, чем Булайе Диа после выходов на замену и в последние 15 минут матчей - три

Прогноз: Салернитана - Милан 1:1

Хозяева потеряли двух главных латералей - Мадзокки и Кандреву, против грандов вроде бы лучше играют в гостях на контратаках. Но дома в целом хороши, а против грандов на "Ареки" почти не играли. Они любят быструю игру. Чемпион ранее такую также очень любил, но растерял её. Восстановился ли во время перерыва? Поправил ли игру в гостях? Насколько свежи Жиру и Тео? Вернет ли стабильность оборона без Маньяна, но с Калабрией? Ничья реальна.