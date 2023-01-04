Коваленко против Малиновского. Специя - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 04.01.2023

Новый Год наших за границей в Серии А начинается их очной встречей. "Специя" Виктора Коваленко примет "Аталанту" Руслана Малиновского. Правда, вряд ли хотя бы один из украинцев окажется в стартовом составе. Октябрь-ноябрь для обоих вышли весьма сложными. Виктор залечивал травму, а Руслан отчаянно боролся то ли с мнением своего тренера, то ли с клубом, желая уйти. Возможно, эта борьба продолжается и сейчас. На замену оба вполне могут выйти.

4 января. 15:30. Серия А. 16-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Аталанта"

Главный арбитр: Антонио Джуа

В "Аталанте" уже перед перерывом было неспокойно, а сам перерыв лишь добавил нервозности. Началось все с событий непосредственно на футбольном поле. Четыре поражения в пяти турах, девять пропущенных в них, падение с первых мест на шестое, где примерно "Богиню" и ожидали видеть перед началом сезона. Железная оборона начала сезона исчезла, атака не появилась. Заявления о том, что из четырех поражений три - от "Лацио", "Наполи" и "Интера" - не помогли.

А затем начал выступать Джан Пьеро Гасперини. Заявил, что его команда вовсе не фаворит на попадание в Еврокубки вообще и выход в Лигу Чемпионов для нее всегда сродни чуду. Что не получил всех желаемых игроков и вместе с тем его состав слишком раздут. Что главная его цель - сохранять бюджетный баланс. Всем этим он, как сообщают, ожидаемо разозлил руководство клуба. Причем как его итальянскую ветвь в лице семьи Перкасси, так и новую американскую.

Перерыв "Аталанта", кроме бурь вокруг Гасперини, провела в контрольных матчах, которых отыграла больше, чем кто-либо другой из Топ-8 Серии А - пять. Причем результаты были неплохи. 2:2 с "Айнтрахтом", 3:0 над "Ниццей" и "Бетисом", 10:1 над "Кремой" из Четвертого дивизиона Италии. Лишь 0:1 от АЗ подпортил картину, и тренер признал, что против голландцев команде не хватало и собранности, и желания. Прессу же такая игра сильно насторожила.

"Специя" чуть не ушла на перерыв в плохом настроении. Пять поражений в шести матчах при одной ничьей способствовали этому. Но затем удалось сыграть вничью с сильным "Удинезе" и переиграть "Верону" с камбеком в матче за шесть очков. Последняя победа ценна еще и из-за того, что состоялась в гостях, где "орлята" до того в этом сезоне проиграли всем (7 матчей). Теперь они 17-ые, но в шести очках над 18-ым местом и могут вздохнуть немного свободнее.

В контрольных матчах "Специя" переиграла "Серветт" (3:0) и "Гронинген" (2:0). Соперники никак не уровня "Аталанты", а "Спарте" из Роттердама она проиграла (1:3). Но в целом вышло неплохо, да еще и травмы, из-за которых приходилось заявлять на матчи лишь 15-16 игроков первого состава, начали ослабевать хватку.

Дома "Специя" на несколько порядков лучше, чем в гостях. Две победы, четыре ничьи и лишь одно поражение. Забила во всех, причем в четырех из семи - более одного мяча. Маленький стадиончик создает отличную атмосферу и добавляет энергии. Грандов она, правда, там еще не встречала, а в гостях всем проиграла. Но с "Ювентусом", "Миланом" и "Наполи" поборолась очень плотно, последним двум проиграла лишь с разницей в один мяч. Должна побороться и сегодня.

С другой стороны, "Аталанта" в гостях перед поражением от "Лечче" добыла пять побед и ничью в шести матчах. Пропустив лишь в одном. За пределами Бергамо она умеет играть.

Кадры

В Специю не поехали первый вратарь Муссо и ведущий центральный защитник Демираль. Ведущий латераль Хатебур поехал, но вряд ли готов к первым 11-ти. Зато другой правый латераль Соппи - лучший ассистент команды с тремя. А Паломино отбился от обвинений в применении допинга и заменит Демираля. Внимание на замену Муссо. Марко Спортьелло, скорее всего, летом покинет команду и перейдет в "Милан" свободным агентом. Не отвлекут ли его переговоры от футбола?

В полузащите не должен выйти в первых 11-ти Марио Пашалич, задержавшийся на Чемпионате Мира. Хотя он лучший в лиге по голам против "Специи" - пять. Не должен и Малиновский. Руслан в контрольных матчах играл со вторым составом (и забил "Креме"), да и слухи о его уходе не утихают. Слова Гасперини о том, что запасные не входят в игру как следует, не помогают, прозвучали в ответ на вопрос о Дуване Сапате и Луисе Муриэле, но, скорее всего, и об украинце.

Итак, тройку хавбеков должны составить Де Роон, Коопмейнерс и Эдерсон, а в атаке - Хойлунд и забивший шесть мячей в восьми последних матчах лиги Лукман.

У "Специи" вылетел первый вратарь Драговски, из-за чего будет вынужден играть ненадежный Зут. Виртуоз Верде также вылетел. Зато остальные вернулись. Даже лидер атаки Нзола, забивший семь мячей из 12-ти командных. В центре поля есть Бастони, Экдаль, Сала, Бурабия, Агудело, Бек, Эллертсон и Коваленко. Виктор пропустил шесть последних туров, но залечил травму и получал игровые минуты в контрольных матчах. Хотя вряд ли его подпустят к стартовому составу.

"Специя" (3-5-2): Зут, Николау, Ампаду, Кивьор, Холм, Экдаль, Бурабия, С. Бастони, Реца, Нзола, Агудело

"Аталанта" (3-5-2): Спортьелло, Толой, Паломино, Скальвини, Соппи, Де Роон, Коопмейнерс, Эдерсон, Меле, Лукман, Хойлунд

Прогноз: Специя - Аталанта 1:2

Раскусили ли "Аталанту" окончательно, научились ли побеждать ее? Это удалось и "Лечче". Или же вернется "Аталанта" начала сезона? С минимумом креатива, но блестящей реализацией и железной обороной? Возможно, причина поражений - календарь, подсунувший грандов, а также усталость. Начинает и сезоны, и года она при Гасперини всегда мощно. Выиграла уже шесть первых матчей нового года подряд с 27-ю забитыми. Скорее всего, выиграет и сейчас.