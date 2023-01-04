Финал уже в первом матче года? Интер - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 04.01.2023

Финал уже в первом матче нового года? По крайней мере, таким Gazzetta Dello Sport считает отчетный матч для "Интера". Из-за 11-ти очков отставания это, возможно, последний шанс для него начать погоню за "Наполи". Кстати, миланские игроки признавались, что и в 13-ом туре предыдущего сезона боялись, что Скудетто уже ушло. 3:2 над "Наполи" тогда позволил им начать погоню и в итоге обогнать. Повторится ли сценарий сейчас?

4 января. 21:45. Серия А. 16-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Наполи"

Главный арбитр: Симоне Соцца

"Наполи" уходил на перерыв с рекордом клуба из 11-ти побед подряд в лиге (и второй командой в ее истории с 13-ю в первых 15-ти турах), с 37-ю забитыми мячами в 15-ти турах, великолепным настроением, ощущением близости чего-то исторического. Лучано Спаллетти говорил о "стратосферической" части сезона. Сегодняшний соперник Симоне Индзаги говорит о лучшей команде в Европе, и с ним очень многие соглашаются.

В декабре же добавился ещё один фактор - Аргентина выиграла Чемпионат Мира впервые с 1986-го года. В 1987-ом Чемпионат Италии впервые выиграл "Наполи". И теперь самый аргентинский город Европы хочет повторить последовательность и верит в Судьбу, в то, что это уже написано свыше. Правда, сейчас Диего Марадона за него не играет. Зато играет "Стадио Марадона".

Правда, перерыв, похоже, пришел вовремя. Поскольку в последних шести турах лиги были одержаны лишь две победы с разницей более одного мяча. Да и одну из них, над "Эмполи", приходилось выгрызать. Приходилось и остальные четыре. А в последних товарищеских матчах "везувиани" проигрывали и много пропускали (2:3 от "Вильярреала", 1:4 от "Лилля"). Спаллетти признает отсутствие свежести в ногах и организованности.

"Интер" установил антирекорд клуба. Пять поражений в 15-ти первых турах сезона. Причем четыре из них - от Топ-команд. Правда, затем удалось победить "Аталанту", да еще и в гостях, но она сама проигрывает всем Топам. Вопросы к Индзаги об умении играть против сильных соперников в этом сезоне, о его обороне, пропустившей 22 мяча в целом, все накапливаются. Особенно у болельщиков, не верящих в него.

В октябре-ноябре ситуацию удалось поправить шестью победами и 20-ю забитыми в семи матчах (при 0:2 от "Ювентуса"), и Топ-4 теперь на расстоянии лишь дополнительных показателей. Товарищеские матчи также удались - четыре победы в пяти, в том числе 1:1 с "Бетисом" и 4:0 над "Зальцбургом". Но один неудачный результат может все перечеркнуть.

Индзаги гордо заявляет, что ни одна его команда не испытывала проблем в атаке. По забитым он отстает от "Наполи" лишь на три. Любит доминировать. Играет дома. С другой стороны, у лидера лиги по забитым, владению мячом и ударам по воротам доминировать получается чаще и лучше, а его оборона почти в два раза лучше (12 пропущенных). Качели, яростная битва, высокие скорости, ярчайшая игра от обеих - все это мы вправе ожидать.

Слишком много разговоров вызвал Симоне Соцца. Арбитр родился в Милане и живёт в Ломбардии. Более того - в 15-ом туре вынес спорное победное для "Милана" решение в самой концовке его матча против "Фиорентины". Большинство экспертов в ответ на вопрос на эту тему предлагают всему итальянскому футболу повзрослеть. Но есть и иные голоса - "униженных и оскорбленных" из Неаполя. Рассматривать работу Соццы будут пристально.

Противостояние острое, болельщики команд в ссоре и их встречи часто неприятны и иногда даже трагичны. Будем надеяться, что сегодня мы увидим лишь футбол.

Последние пять матчей команд

Кадры

Перерыв позволил "Наполи" вернуть Хвичу Кварацхелию. После трех матчей лиги вне игры из-за травмы сенсация сезона, автор шести голов и пяти ассистов, готов играть. И для его прикрытия Индзаги не хватит одного игрока. Плюс Виктор Осимхен, лучший бомбардир лиги (9). На Чемпионат Мира ездили пятеро игроков, но лишь Зелински и Ким задержались до 1/8 финала. Которая для них состоялась 30-31 день назад.

Дилемма в центре обороны, где Ррахмани вернулся, но не совсем готов. Жезус готов прикрыть, как и в октябре-ноябре. Руи и Оливера борются за место на левом фланге обороны, а Политано и Лосано - правом фланге атаки. Ангисса еще не совсем здоров, поэтому может быть вытеснен Ндомбеле. А в запасе в атаке ожидают Распадори и Симеоне.

Ожидалось, что перерыв позволит "Интеру" вернуть Марцело Брозовича. Хорват играл на Мундиале в полную нагрузку. И не выдержал. Вновь его заменит Мхитарян, что отодвинет Чалханоглу на позицию "реджисты". А Барелла будет связывать их между собой и центр поля с другими линиями. В принципе, перед самим перерывом это работало. Также Николо будет искать шестой гол в сезоне, то есть личный рекорд.

Лаутаро Мартинес задержался на ЧМ до самого финала, выиграл его, устал и поэтому должен уступить место дуэту Джеко-Лукаку. Впервые в карьере этот дуэт мощных форвардов сыграет вместе с первых минут. Эдин забил три мяча перед перерывом и два - в контрольных матчах и в свои 36 делает все, что может. А вот Ромелу не играл в стартовом составе за клуб с августа, а в сборной запорол убойные моменты.

Возможно, справа, против Кварацхелии, выйдет более успешный в обороне Дармиан, а не Думфриз, еще и игравший в 1/4 финала Чемпионата Мира. Также в защите ворот следует обратить внимание на голкипера. Андре Онана перессорился со всеми в сборной Камеруна, был изгнан из Катара и заявил, что завершает там карьеру. Успел ли он успокоиться и переключиться на клубную? Переключится ли Шкриньяр с саги о своем контракте?

Стефан Де Фрай не сыграет из-за травмы.

"Интер" (3-5-2): Онана, Шкриньяр, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лукаку

"Наполи" (4-3-3): Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким, Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия

Статистика

"Интер" и "Наполи" встречались во всех турнирах 171 раз. Счет по победам - 78:51 при 42-ух ничьих. В Милане счет 50:9 (!!) при 17-ти ничьих. Никто на своем стадионе не забивал "Наполи" больше, чем 143 гола "Интера"

Последние три очных матча в Неаполе во всех турнирах завершились вничью. А в Милане трижды подряд побеждал "Интер" (четырежды, если считать лишь лигу). В предыдущем сезоне в очном матче на "Сан Сиро" забивали Чалханоглу, Перишич, Лаутаро, Зелински и Мертенс, на "Стадио Марадона" - Инсинье и Джеко. Хакан и Лоренцо делали это с пенальти

В шести из семи последних очных матчах во всех турнирах забивалось менее трех мячей

"Интер" лидирует в лиге по голам, забитым в первые 15 минут матчей - шесть. "Наполи" - по голам, забитым в последние 15 минут - десять

"Наполи" выиграл свои последние 11 матчей лиги, "Интер" - шесть из семи

"Наполи" забил как минимум два мяча в восьми из девяти своих последних матчей лиги. "Интер" забил как минимум два в шести из семи последних

Прогноз: Интер - Наполи 2:2

"Интеру" победа нужна больше. Значит, он более мотивирован, но и нервничает. Тем более, что совсем не уверен в своей силе в Топ-матчах. С другой стороны, он дома, где у "Наполи" часто выигрывает. И играет финал. То, что Индзаги умеет, ведь выиграл последних пять кубковых. Еще и вся Италия за ним, хочет, чтобы он остановил лидера и сохранил интригу в борьбе за Скудетто. Должна выйти настоящая битва. Возможно, ничейная.