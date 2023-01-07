Ювентус - Удинезе: Анонс и прогноз матча Серии А на 07.01.2023

И в 2009-ом, и в 2010-ом, и в 2011-ом годах "Удинезе" побеждал "Ювентус" в лиге. Причём в последнем случае - в Турине. Тогда фриуланцы могли претендовать на звание главных "бьянконери", главных "зебр" Италии, поскольку попадали в зону Лиги Чемпионов, в то время, как пьемонтцы дважды были седьмыми. Ныне "зебретте" далековаты от Лиги Чемпионов, но вполне могут вернуться в Еврокубки впервые за десять лет. Впрочем, у больших зебр свои цели.

7 января. 19:00. Серия А. 17-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Удинезе"

Главный арбитр: Маттео Маркетти

"Удинезе" до сих пор может считаться сенсацией сезона. Он идёт восьмым, то есть сразу за традиционной Топ-7. Отставая от "Аталанты" всего на три очка. Его показатели против грандов очень хороши. В 15-ом туре он проиграл в Неаполе со счетом 2:3, до этого не проиграл в гостях "Лацио" (0:0) и дома "Аталанте" (2:2). Начал же сезон 2:4 в Милане от чемпиона, 3:1 над "Интером" и 4:0 над "Ромой" дома. Гроза грандов? Очень похоже. Точно умеет им забивать.

Правда, между августом-сентябрем и продолжением сезона разница велика. Удинцы растеряли свои бешеную скорость и высокий прессинг. За которые их даже называли не итальянской, а немецкой или английской командой, а Андреа Соттила объявили новой звездой тренерского цеха Италии. Ныне соперники научились играть против них, отдают им мяч и предлагают тыкаться в стену. В последних восьми матчах они не побеждали - шесть ничьих и два поражения.

У "Ювентуса" динамика и стиль игры противоположны. От обороны, медленно, осторожно. Схожесть лишь в нежелании владеть мячом. Ну и в схеме с тремя центральными защитниками. Что же касается результатов, то туринцы повторили свое худшее за последние 60 лет начало сезона (2015/16, когда, кстати, проиграли дома "Удинезе"), но в последних семи матчах побеждали и не пропускали. В частности, последние четыре дома выиграли с общим счётом 12:0.

Критики в адрес команды ещё очень много. В гостях она играет плохо, выиграла четыре матча подряд со счётом 1:0, в том числе в среду в Кремоне благодаря голу Милика со штрафного на 91-ой минуте. До этого гола "Кремонезе" ещё и дважды попадал в стойки. Дома лучше, но также раскачивается медленно и часто засыпает. В целом она никак не заслужила набрать 34 очка в 16-ти турах. Но таков старый, типичный "Ювентус". Он набирает свои очки.

По пропущенным команда Массимилиано Аллегри лучшая в лиге с семью и опережает вторую в этом на шесть, а "Удинезе" - на 11.

"Ювентус" и "Удинезе" равны по забитым мячам (25), почти равны по ударам по воротам (13.9:13.5 в пользу второго) и владению мячом (50.2:49.9 в пользу первого, причём обе не в Топ-8). Поэтому следует ожидать равную и в целом довольно скучную игру. Преимущество "Юве" в своём поле (сегодня ожидается аншлаг, а ведь в октябре трибуны были полупустыми), в уверенности в себе после серии отличных результатов, особенно в обороне.

Кадры

Аллегри объявил, что не будет рисковать Бремером из-за его травмы в Кремоне. Бонуччи травмирован уже давно. Зато вернулся Сандро. Он, Гатти, Ругани, Данило - из этих выберут трех центрдефов. Травмирован и Куадрадо, так что правого латераля вновь сыграет молодой Суле либо даже Кьеза с первых минут. Также травмирован ведущий форвард Влахович.

Из хороших новостей набор физической формы финалистами Чемпионата Мира Паредесом, Рабио и Ди Марией. Хотя последний вряд ли готов к "старту". И форма и настроение Милика. Интересно, кто составит ему компанию. Форвард Кен, который также в форме? Или, как в Кремоне, опорник по амплуа Миретти?

У "Удинезе" вновь не сыграет лидер команды Деулофеу. Значит, вновь выйдут двое других форвардов Бету и Саксесс. Вопрос в том, выйдет ли в центре поля атакующий Самарджич или третий опорник. Внимание на латералей - бывшего игрока "Ювентуса" Перейру и принадлежащего "Тоттенхэму" Удоджи. Они атакуют гораздо острее, чем латерали "Юве". В среду второй ассистировал первому, что спасло от поражения дома от "Эмполи" (1:1).

Статистика

"Ювентус" выиграл семь своих последних домашних матчей против "Удинезе" во всех турнирах. Забивая в каждом как минимум два мяча. Пять последних таких он выиграл с разницей более одного мяча

"Удинезе" проиграл "Ювентусу" 65 матчей в Серии А. Никому он не проигрывал больше

В пяти из семи своих последних матчей Серии А "Ювентус" завершал первый тайм вничью. Все семь он в итоге выиграл

"Удинезе" не побеждал в восьми своих последних матчах лиги - шесть ничьих и два поражения

"Ювентус" не проиграл в 11-ти своих последних домашних матчах лиги - семь побед и четыре ничьи

Аркадиуш Милик - лучший в Серии А с 2004-го года по процентам реализации штрафных ударов среди тех, кто реализовал хотя бы три. Он забил четыре из 12-ти попыток. "Ювентус" в нынешнем сезоне первый в лигах Топ-5 по забитым прямыми штрафными ударами - три

Прогноз: Ювентус - Удинезе 2:1

"Удинезе" упрям. Он сейчас вроде бы в плохой форме, не побеждает, но и почти не проигрывает. Умеет отыгрываться, не разваливается после пропущенных. Умеет играть против грандов. И все же "Юве" дома, поймал волну, уверен в себе, верит, что начал свой традиционный спурт, который может длиться месяцами. Легко не будет, возможно, победа будет незаслуженной. Но она состоится.

Ставить лучше на два или три гола в матче или обилие угловых. В среду команды заработали по восемь корнеров.