Милан - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 08.01.2023

Сандро Тонали обещает защищать Скудетто до последней капли пота. И вправду, чемпион немало страдает в нынешнем сезоне, главным образом от травм, играет не лучшим образом, много пропускает, но держится наверху. Такая настойчивость позволила ему приблизиться к "Наполи" на расстояние пяти очков. Но в то же время "Ювентус" приблизился со страшной скоростью и на данный момент вышел на второе место. Так что и сегодня "россонери" нельзя терять очки.

8 января. 21:45. Серия А. 17-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома"

Главный арбитр: Давиде Масса

# КОМАНДА И В Н П О 1 Наполи 16 13 2 1 41 2 Ювентус 17 11 4 2 37 3 Милан 16 11 3 2 36 4 Интер 17 11 1 5 34 5 Лацио 16 9 3 4 30 6 Рома 16 9 3 4 30 7 Аталанта 16 8 4 4 28

Темп "Милана" и вправду очень хорош. Семь побед, ничья и поражение в последних девяти турах. С другой стороны, в семи из этих туров он пропускал, а пять из семи побед получились сложными. Особенно тяжело в гостях. Начал он 2023-й год в Салерно, создав больше моментов, чем в любом другом матче лиги в сезоне. Но в итоге победил лишь со счетом 2:1 и нервничал. Да и дома два последних матча выиграны с таким же счётом на последних минутах.

"Рома" нервничает с самого начала сезона. Она никак не может наладить игру в атаке, в последних семи матчах лиги лишь однажды забивала более одного мяча. Да и тогда - команде, которая рано осталась вдесятером. Ее уже не видят фаворитом в борьбе за Топ-4. В последних шести матчах она успела проиграть дома "Наполи" и "Лацио" (по 0:1) и дважды сыграть вничью. Стратегия унылой игры с перекрытием обороны и редкими атаками работает не всегда.

Такая стратегия сработала в первом матче нового года. Удалось забить быстрый гол "Болонье" со спорного пенальти и затем тянуть, обороняться и не пропустить до финального свистка. Правда, зрелище вышло удручающим, а на последних секундах форварду Абрахаму пришлось выносить мяч с линии собственных ворот, за что партнёры по команде благодарили его в соцсетях.

Следует отметить, что в матчах против грандов обе команды играют неровно. "Милан" дома уже успел проиграть "Наполи", зато выиграл у "Ювентуса" и "Интера". В гостях сыграл вничью с "Аталантой". "Рома" же в гостях переиграла "Интер" и не проиграла "Ювентусу", а вот дома уступила и "Аталанте", и "Лацио", и "Наполи" (всем - со счетом 0:1).

Команда Жозе Моуриньо, разумеется, не любит доминировать, владеть мячом. Против "Болоньи" владела 39 процентов времени. В целом она 12-я в лиге в этом компоненте. Команда Стефано Пиоли четвёртая, но скорее по принуждению. Она также предпочитает быстрые вертикальные атаки, а не перекатывание мяча. Кто кого поймает. В таком матче забить первым, тем более ранний гол, весьма важно. Такой может решить судьбу противостояния довольно быстро.

Кстати, Моуриньо этот матч пропускает из-за дисквалификации, но без него четыре последних матча "Рома" выиграла. В том числе и у "Болоньи". В клубе шутят, что ассистент Жозе Сальваторе Фоти, руководивший командой в этих матчах, уже стал её талисманом.

Последние пять матчей лиги команд

Статистика

"Милан" выиграл четыре из пяти последних матчей у "Ромы", пятый сыграв дома вничью 3:3. Выиграл шесть из девяти последних при двух ничьих и поражении. Выиграл три подряд. Четырёх побед подряд над этим соперником он не одерживал с 1990-го года

"Милан" забивал "Роме" в девяти матчах лиги на всех полях подряд. В десяти таких подряд он не забивал ей с 1972-го года. В последних четырёх очных матчах забивали обе. В 14-ти из последних 18-ти очных матчей лиги на "Сан Сиро" "Милан" забивал, в 16-ти из этих 18-ти забивала "Рома"

В нынешнем сезоне "Милан" дома в лиге в восьми матчах выиграл семь раз и проиграл лишь однажды. В последних 11-ти матчах Серии А дома он выиграл десять раз и проиграл однажды

"Рома" в гостях в нынешнем сезоне в лиге добыла пять побед и две ничьи, проиграв однажды. В последних пяти таких матчах на её счету четыре победы и ничья

"Милан" выиграл у "Ромы" 78 матчей - больше, чем у кого-либо в Серии А в истории. С другой стороны, 95 гостевых голов "Ромы" в ворота "россонери" - её рекорд

"Рома" не пропускала лишь в одном из семи последних гостевых матчей лиги против всех, "Милан" не пропускал лишь в одном из шести последних домашних

"Милан" - лучший в лиге в нынешнем сезоне по голам с игры (28), "Рома" - лучшая по проценту голов со стандартных положений (42, то есть восемь из 19-ти)

Рафаэль Леау никогда не забивал в трех матчах лиги подряд. Сегодня это может произойти

Пауло Дибала в карьере в Серии А добыл против "Милана" семь голов и пять ассистов. Больше по схеме "гол+пас" он набрал лишь против "Удинезе" (17)

Кадры

Маньян, Ребич, Кьер, Балло-Туре, Крунич, Флоренци, Ориги, Мессиас, Златан травмированы. При этом, можно сказать, почти весь первый состав "Милана" здесь. Кроме вратаря. А как раз это может быть важно, поскольку Чиприан Татарушану уже грубо ошибался против "Ромы". Зато капитан Калабрия начал год на поле, и Пиоли считает его ум и лидерские качества крайне важными для команды.

В Салерно особенно отличался треугольник Тонали-Диас-Леау, создав очень много и записав свое имя на голах и/или ассистах. Жиру не записал, но моменты имел и горит желанием реализовать. Насколько он устал после Чемпионата Мира - другой вопрос. Возможно, сильно. Возможно, по ходу матча придётся менять его. Впрочем, Шарль Де Кетеларе в Салерно наконец-то показал хороший футбол и умеет играть на этой позиции.

У "Ромы" дилемм больше. Все чаще Абрахам остаётся в запасе, и его команда играет с "фальшивой девяткой". В среду он больше запомнился как защитник. Но, похоже, вернётся в стартовый состав. Дибала, Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини поддержат его. Они очень опасны, хотя и очень нестабильны в атаке. Пауло и Николо покинули поле в среду преждевременно из-за травм, но вроде в порядке. Под вопросом новичок Сольбаккен, также Камара и Белотти.

19-летний дебютант Тахирович играл в среду в центре поля. Но вряд ли он сохранит место на поле. Вряд ли выйдет сразу и сверхопытный Матич. Слева тогда играл атакующий Эль-Шаарави. Сейчас выйдет склонный к обороне Залевски?

"Милан": Татарушану, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Залевски, Дибала, Дзаньоло, Абрахам

Прогноз: Милан - Рома 2:1

Все билеты на матч проданы, и Пиоли очень рассчитывает на поддержку. Также он отмечает, что его команда много забивает в первые 15 минут матчей (лучшая в лиге с семью голами), а в таком это важно. Но и "Рому" очень хвалит, напоминая, что осенью уже побеждала на "Сан Сиро" "Интер". Может быть все, что угодно. Тем более, что ожидается сильный дождь. Учитывая статистику, разумно ставить на победу хозяев, но гораздо разумнее - на "обе забьют".