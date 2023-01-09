Первый и не последний матч без Малиновского? Болонья - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.01.2023

"Аталанта" начала этот тренд. В 16-ом туре она вернулась с 0:2 на 2:2 в абсолютно проигрышном матче в Специи, забив в добавленное время. В 17-ом то же сделали против ее конкурентов в борьбе за Еврокубки - "Интер", "Лацио" и "Милан" пропустили в добавленное время и также сыграли 2:2. Остаётся завершить работу и сократить отставание от них и от "Ромы", вернувшейся на 2:2 на "Сан Сиро". Вот только теперь нужна не 2:2, а победа.

9 января. 21:45. Серия А. 17-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Аталанта"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Сейчас бергамцы просто не выглядят способными побеждать. В шести последних турах им удалось такое однажды, также они проиграли четыре матча. Лишь камбек в Специи помешал антирекорду эры Джан Пьеро Гасперини - четырем поражениям подряд. И камбек совершенно незаслуженный. В первом тайме команда Гасперини просто катала мяч и пропускала контратаки, в третьей четверти матча даже отдала инициативу и чудом не пропустила третий.

При этом тренер заявляет, что для него все работало в Специи, кроме пропущенных голов и команда сохраняла структуру. А когда тренеры не видят проблемы при таких результатах - обычно их дни сочтены. Гаспа, разумеется, сейчас никто не уволит. Но такое его отношение, его скандальные заявления вроде того, что "Аталанта" вообще не должна по нынешнему составу и статусу клуба играть в Еврокубках, сильно раздражают руководство.

В "Болонье" динамика противоположная. Тьяго Мотта сменил в сентябре покойного Синишу Михайловича, начал слабо, но постепенно нашёл ритм. 2022-ой год он закончил четырьмя победами в пяти матчах, сразу перед этим дал настоящий бой "Наполи" в Неаполе - 2:3. Дал такой и "Роме" в Риме в среду, владел мячом 61 процент времени и очень доволен тем, что подопечные играли на чужой половине поля.

# КОМАНДА И В Н П О 4 Интер 17 11 1 5 34 5 Лацио 16 9 3 4 30 6 Рома 16 9 3 4 30 7 Аталанта 16 8 4 4 28 8 Удинезе 17 6 7 4 25 9 Фиорентина 17 6 5 6 23 10 Торино 16 6 4 6 22 11 Болонья 16 5 4 7 19 12 Эмполи 16 4 6 6 18 13 Лечче 16 4 6 6 18 14 Монца 17 5 3 9 18

Правда, "Болонья" создала мало и проиграла со счетом 0:1, но первые очки против команд Топ-7 в сезоне кажутся близкими. Тем более, что впервые в сезоне будет играть против команды Топ-7 не в гостях, а дома. Да и проиграла она в Риме во многом из-за судейства. Мотта очень зол на назначенный пенальти в дебюте матча, считает, что Пауло Дибала симулировал и что в пользу его команды не назначили более явный. И он недалек от истины.

"Болонья" седьмая по владению мячом, а "Аталанта" - 14-ая. Ясно, кто из них любит доминировать. А вот по ударам по воротам бергамцы десятые и на пять мест выше соперника. То есть обе не так часто доводят атаки до ума. Также Мотта отмечает агрессию и быстрые контратаки соперника, от своих также требует побольше двигаться, быстрее пасовать. Так что многое будет зависеть от скорости и реализации, от отдельных эпизодов.

Последние матчи команд в лиге

Статистика

"Аталанта" не проиграла "Болонье" в 12-ти из 13-ти последних очных матчей. В том числе в пяти последних. Хотя просто обычно не было. Результаты этих пяти - 1:0, 2:2, 5:0, 0:0, 1:0

В последних четырёх турах Серии А "Аталанта" пропускала как минимум два мяча. "Болонья" в последних шести пропускала более одного лишь однажды - в гостях от "Интера"

"Болонья" проиграла лишь один матч лиги дома в этом сезоне - четыре победы, три ничьи. В том числе выиграла три последних. "Аталанта" проиграла лишь один в гостях - пять побед, две ничьи. Правда, в последних пяти у бергамцев лишь две победы

"Болонья" проиграла все шесть матчей командам Топ-7 в этом сезоне. Правда, все они состоялись в гостях. В предыдущем сезоне последние четыре матча против таких на всех полях она не проиграла. Перед этими четырьмя уступив "Аталанте" дома со счетом 0:1 из-за гола 19-летнего Сиссе на 82-ой минуте

Кадры

С реализацией у "Болоньи" явно будут проблемы, поскольку её лучший бомбардир и лидер атаки, автор восьми голов Марко Арнаутович травмирован. Также травмированы второй и третий форвард Барроу и Зиркзее. Так что будет играть "фальшивая девятка". Сориано? Сансоне? Мотта заявил, что все его игроки атаки могут играть в её центре, упомянул и о юном форварде Раймондо.

Есть потери и в обороне - Де Сильвестри и Бонифаци.

У "Аталанты" нет латералей Дзаппакосты и Соппи и форварда Муриэля. Нет в заявке и Руслана Малиновского. Как сообщают, сегодня он должен прибыть в Марсель для подписания контракта с "Олимпиком". Последний матч украинца за "Богиню" уже сыгран? Попали в заявку первый вратарь Муссо, защитник Демираль и форвард Сапата, но неясно, готовы ли они играть с первых минут.

"Болонья": Скорупски, Пош, Сумаро, Лукуми, Ликояннис, Медель, Фергюсон, Орсолини, Сориано, Эбишер, Сансоне

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Паломино, Скальвини, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Меле, Пашалич, Лукман, Хойлунд

Прогноз: Болонья - Аталанта 2:2

Мотта играл у Гасперини в "Дженоа" и в "Интере" и отлично его знает. "Болонья" в лучшей форме, играет дома, всегда создаёт проблемы "Аталанте". Будет играть и за Михайловича в первом домашнем матче после его кончины. Хотя осталась без форвардов. "Аталанта" же в гостях играет лучше, чем в Бергамо, а камбек в Специи может её вдохновить. Еще одна 2:2?