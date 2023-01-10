Буффон вновь на авансцене. Интер - Парма. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 10.01.2023

Одним из первых легендарных матчей в карьере Джанлуиджи Буффона, матчем, после которого получил кличку "Супермен", была встреча с "Интером" в Серии А в марте 1998-го года. Тогда Джиджи остановил в том числе пенальти от Роналдо и принес "Парме" победу. Прошло почти 25 лет, и сегодня он вновь встречается с "Интером". На этот раз - на "Сан Сиро" и в Кубке Италии. Возможно, он на этом стадионе в последний раз в карьере. Сумеет ли вновь блеснуть?

10 января. 22:00. Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Парма"

Главный арбитр: Алессандро Пронтера

Те славные дни "Пармы" ушли безвозвратно. Ныне она второй год пытается вернуться в Серию А и выходит не очень. Шестое место в девяти очках позади второго, ведущего к выходу напрямую. В последних шести матчах (Серия Б не прерывалась во время Чемпионата Мира) она побеждала лишь однажды. Все эти матчи Буффон пропустил. В сущности, он не играл с первого октября из-за травмы. Вернулся как нельзя вовремя, к первому матчу команды в новом году, да еще такому.

В Кубке, разумеется, "крестоносцы" выглядят лучше, раз дошли до этой стадии. Выбили "Салернитану" из Серии А, победив ее в гостях со счетом 2:0, и "Бари" из своей лиги с 1:0 дома.

"Интер" в лиге также на не лучшей позиции. На краю Топ-4, в десяти очках позади лидера. Завершил 2022-ой год он, в отличие от "Пармы", мощно, шестью победами в семи матчах, а 2023-ий начал отличной игрой и победой над "Наполи". После которой объявили о его возвращении в борьбу за Скудетто. Но все эти комплименты сыграли с ним злую шутку, поскольку уже через три дня он не переиграл скромную "Монцу" (2:2). Пропустив автогол на 92-ой минуте.

В миланском клубе сейчас злы, прежде всего на арбитров и ВАР. Не обращая внимание на то, что в Монце сыграли не стройно, не мощно, не лучше, чем соперник, в предыдущем сезоне игравший в одном дивизионе с "Пармой". Превратят ли они свою злость в мотивацию? Или же позволят ей захлестнуть себя?

Следует напомнить, что "Интер" - действующий обладатель Кубка. При этом и в предыдущем победном сезоне первая стадия далась ему тяжело. "Нерадзурри" были на пороге поражения дома от "Эмполи", сравняли счет на 91-ой минуте и дожали в овертайме (3:2). В позапрошлом сезоне также понадобился овертайм в 1/8 (против "Фиорентины"), а в 2017-ом году они прошли "Порденоне" из Серии С лишь в серии пенальти. Так что у "Пармы" есть шансы.

Последние очные матчи

"Интер" не побеждал "Парму" в последних пяти очных матчах в Милане. Четыре ничьи и поражение.

Кадры

У "Интера" немало травмированных. Брозович, Лукаку, Ханданович, Чалханоглу, Барелла. Главный тренер "Пармы" Фабио Пеккья также заявил, что особо боится Эдина Джеко и надеется, что тот не сыграет. Похоже, его желание сбудется, по крайней мере, в плане стартового состава. Но чемпионы мира Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа попытаются компенсировать отсутствие боснийца. Также, возможно, отдых получат Дармиан, Мхитарян, Шкриньяр.

У "Пармы" все в сборе и Пеккья не собирается проводить ротацию, желая сыграть со всей мощью. Опытные защитники Симоне Романьоли и Осорио готовы к битве. В атаке следует отметить Мана и Инглезе, активно игравших за команду еще в Серии А и Франа Васкеса с его опытом в "Севилье" и "Палермо".

"Интер": Онана, Д'Амброзио, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Асллани, Гальярдини, Мхитарян, Гозенс, Лаутаро Мартинес, Х. Корреа

"Парма": Буффон, Дель Прато, С. Романьоли, Осорио, Остерволд, Сом, Юрич, Эстевес, Васкес, Ман, Инглезе

Прогноз: Интер - Парма 2:1

Пеккья говорит об энтузиазме, о редком шансе, о том, что в клубе скучают по золотым временам. А Gazzetta Di Parma пишет о вечере "между мечтами и воспоминаниями". Мотивация "Пармы" будет заоблачной. Тем более, что сегодня День Рождения ее владельца Кайла Краузе. Пеккья обещает интенсивную игру и прессинг его команды, даже владение мячом. Злой после "Монцы" "Интер" также должен играть быстро. На обилие голов или "обе забьют" стоит ставить.