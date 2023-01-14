Лечче - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 14.01.2023

Вылет из Кубка Италии вокруг "Милана" восприняли чуть ли не как облегчение. Указывая на плотный календарь, эпидемию травм и общую усталость. Впрочем, "россонери" понимают, что дело и в общем невысоком уровне игры, что одним календарем не исправить. Да и в ближайшее время ожидает сложный выезд на юг страны, затем команда сразу летит в Саудовскую Аравию на матч Суперкубка, а затем - в Рим, к "Лацио". Выдержит ли она?

14 января. 19:00. Серия А. 18-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Милан"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Уже первый из визитов может стать фатальным. Поскольку "Лечче" в отличной форме. 2022-ой год он завершил семью очками из девяти возможных, в том числе победой над "Аталантой". Именно дома. 2023-й, вновь дома, начал камбеком против "Лацио" и победой с тем же счётом (2:1), затем поехал в Специю на стратегически важный матч в борьбе против вылета и уехал с 0:0. Причем героем матча стал голкипер "Специи" Драговски.

В сущности, "джаллоросси" сейчас далеки от борьбы против вылета. На 11-ом месте, в десяти очках над 18-ым. При том, что им твердо предрекали перед началом сезона итоговое 19-ое. Их оборона шестая в лиге, пропустила не больше, чем оборона "Милана" - 18. Атака, правда, забила в два раза меньше (16:33), но в нужные моменты свое дело знает. В целом ныне речь о крепком середняке, весьма опасном на родном стадионе.

Опасен "Лечче" ещё и из-за состояния самого "Милана". У него также 11 очков в пяти последних турах лиги, но ощущения совсем иные. Особенно - из-за потери 2:0 над "Ромой" после 87-ой минуты. После неё капитан Давиде Калабрия сказал: "Мы были дураками". Ну а затем последовал вылет из Кубка в среду дома от "Торино". Первый на такой ранней стадии с 2008-го года. Заставивший команду даже провести ночь на базе.

Забить "быкам" не смогли даже в численном большинстве с 70-ой до 120-ой минуты, ещё и пропустили в контратаке. До этого от "Ромы" пропустили два гола со "стандартов", подтвердив резюме худшей команды лиги по процентам пропущенных головой (35, "Лечче" второй снизу с 26-ю). До этого в Салерно чемпион должен был забивать 5-6, но в итоге пришлось нервничать в концовке и победа состоялась лишь со счетом 2:1.

"Милан" в нынешнем сезоне не отыграл ни одного легкого гостевого матча в лиге. Две ничьи, мучения вдесятером против "Сампдории", две победы в концовке над "Эмполи" и "Вероной", поражение от "Торино", 0:0 в Кремоне, 2:1 в Салерно. Последний как раз считается самым легким. Продолжит тренд? Или же продолжит "Лечче", дома проигрывавший в этом сезоне лишь "Интеру" (1:2 на 95-ой минуте) и "Ювентусу" (0:1)?

После того, что сделал "Наполи" с "Ювентусом" вчера, настроение "Милана" вряд ли улучшилось. Если он по-прежнему хочет защищать Скудетто. Впрочем, победа со счетом 1:0 дает ровно столько же очков, сколько и победа со счетом 5:1.





Кадры

Травмированные "Милана" потихоньку начинают возвращаться. В Лечче полетели Ориги, Кьер и Ребич. Последний, правда, вряд ли готов, а первых двоих в любом случае бросать с первых минут не станут. Должен вернуться первый состав. В "старте" в Кубке не появились Калабрия, Эрнандес, Леау, Жиру, Беннасер. Теперь появятся.

Не появится дисквалифицированный дирижер, лидер Тонали. Его заменит кто-то из силовых опорников - Вранкс или Побега, но без Сандро "Милан" явно будет слабее. Больше давления на Беннасера, на днях продлившего контракт с клубом до 2027-го года.

У "Лечче" отсутствуют три центральных защитника. Понграчич, Дермаку и Четин. Также, скорее всего, не сыграет форвард Сисей. Его позицию точно займет воспитанник "Милана" и арендованный у него Коломбо. Говорят о возвращении автора четырех голов в сезоне домой летом, и сегодня он точно захочет доказать, что достоин этого. Кстати, заявил, что праздновать, если забьет, не будет.

Вернулись после травм капитан Хьюлманд, Банда, Хельгасон.

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Баширотто, Умтити, Галло, Блен, Й. Гонсалес, Хьюлманд, Стрефецца, Коломбо, Ди Франческо

"Милан": Татарушану, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Побега, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру

Статистика

"Милан" и "Лечче" встречались во всех турнирах 39 раз. Первый победил 24 раза, второй - дважды, 13 матчей завершились вничью. В последних встречах в сезоне 2019/20 "россонери" победили в гостях со счетом 4:1, а дома сыграли вничью 2:2. В последних восьми матчах "Милан" не проигрывал "Лечче" - пять побед и три ничьи. Забив за это время 20 голов

В Лечче в Серии А "Милан" выиграл семь матчей, восемь свел вничью и один проиграл

"Лечче" не проиграл пять своих последних матчей лиги против всех. Большей серии не было с 2012-го года. Также он выиграл два своих последних матча лиги дома. Три таких подряд не было с 2004-го года

Среди вратарей с хотя бы восемью матчами в лиге в нынешнем сезоне Владимиро Фальконе второй по процентам отбитых ударов (75). Первый - кипер "Ювентуса" Войцех Щенсны с 89-ю. Эта статистика не включает 18-й тур

Прогноз: Лечче - Милан 1:1

"Лечче" последний в лиге и по ударам по воротам за матч, и по владению мячом. Он с радостью отдаст инициативу сопернику, у которого проблемы с позиционной атакой. "Милан" любит забивать рано, лучший в лиге по голам в первые 15 минут, но в концовке оседает. "Лечче", еще не забивавшему в первые 15 минут, пропустившему рано от "Лацио", но во втором тайме забившему ему дважды, это подходит. Он способен добыть ничью.