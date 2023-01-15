Рома - Фиорентина: Анонс и прогноз матча Серии А на 15.01.2023

В четверг "Рома" и "Фиорентина" играли в Кубке. Обе победили, обе дома, обе со счетом 1:0, обе - кризисные генуэзские команды. Теперь они встречаются друг с другом в лиге, когда обязательно нужно побеждать. Римлянам нужно догонять Топ-4. Как раз после неудач "Милана" и "Ювентуса" предоставившую им шанс. Флорентийцы же отстают от них и от Еврокубковой зоны на восемь очков и должны начать догонять уже сегодня.

15 января. 21:45. Серия А. 18-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Антонио Джуа

3 Ювентус 18 11 4 3 37 4 Інтер 18 12 1 5 37 5 Лаціо 17 9 4 4 31 6 Аталанта 17 9 4 4 31 7 Рома 17 9 4 4 31 8 Удінезе 17 6 7 4 25 9 Фіорентина 17 6 5 6 23 10 Торіно 17 6 5 6 23 11 Монца 18 6 3 9 21

Темп "Фиорентины", в принципе, хорош. Она уже опомнилась от кошмарного начала сезона, когда была близкой к зоне вылета. В последних шести турах одержала четыре победы и проиграла лишь "Милану" в гостях на 89-ой минуте. Теперь можно говорить о тихом сезоне в Топ-10 лиги с более вкусными заданиями в Кубке Италии и Лиге Конференций. Или же попробовать все же догнать Топ-7.

Правда, уровень игры все ещё оставляет желать лучшего. Победы неуверенные, последняя в лиге, дома над "Сассуоло", добыта в добавленное время. В девяти из последних десяти туров Серии А команда Винченцо Итальяно пропускала. Победа в Кубке над слабой "Сампдорией" также не особо вдохновила. Болельщики недовольны. Из-за игры, из-за нежелания клуба усиливаться в январе. Ощущение проходного сезона команды им не нравится.

В принципе, "Рома" в похожей ситуации. Спортивный директор Тьягу Пинту заявил, что зимних трансферов не будет, и это Жозе Моуриньо не нравится. Игра его команды также весьма бледна. Она также постоянно пропускает в лиге (в шести из семи последних матчей). Также в семи из девяти во всех турнирах не забивала более одного мяча. От неё ожидают гораздо лучшей игры. И Моуриньо приходится отбиваться от атак на эту тему.

Из последних пяти матчей лиги она выиграла лишь один. В последнем даже пришлось ждать добавленного времени для ничьей. В первые 77 минут "волки" проигрывали "Милану" вчистую, в одни ворота. Но забили на 87-ой и 93-ей и вытащили 2:2. Очень важное и серьёзное достижение в плане характера. Улучшит ли оно игру? Далеко не факт.

"Фиорентина" вторая в лиге по владению мячом, причём с серьёзным отрывом от третьего места. Третья по ударам по воротам. Она всегда желает доминировать. "Рома" (седьмая по ударам, 12-ая по владению) никогда такого не желает. Она ищет контратаки. И стандартные положения. Оба гола "Милану", гол "Болонье" до этого, последний гол 2022-го года (против "Торино") пришли со "стандартов". В целом десять из ее 21-го в лиге.

Следует отметить, что "Рома" в лиге дома играет хуже, чем в гостях. Уже потерпела на "Олимпико" три поражения в восьми матчах, также однажды сыграла вничью. Забила лишь восемь мячей. А "Фиорентина" в гостях играет хуже, чем дома. Восемь очков в восьми матчах, в том числе четыре поражения. Семь забитых.

Кадры

Особую тревогу в "Роме" вызывает состояние капитана Лоренцо Пеллегрини. В четверг он был заменён в перерыве. Сегодня, скорее всего, в стартовом составе не выйдет. Что частично на руку Жозе, ведь позволяет ему укрепить центр поля. К Кристанте, скорее всего, присоединится Матич. Или Камара. Дибала, автор победного гола против "Дженоа", вернётся в стартовый состав.

Рядом с Пауло сыграет Дзаньоло, которого в четверг освистывали собственные болельщики, а Моуриньо яростно защищал. Сумеет ли слабо играющий сейчас Николо завестись? На флангах Залевски и Челик имеют преимущество над Спинаццолой и Эль-Шаарави. А в центре обороны дисквалифицированного Ибаньеса заменит Кумбулла.

Потери "Фиорентины" серьезнее. Сапонара, Мандрагора, Соттил, Кварта и Кабрал. Вратарь Терраччьяно вернулся, но готов ли он на сто процентов? В принципе, всем есть равноценные замены, но это для стартового состава. Вариантов усилить игру во втором тайме у Итальяно немного. Выпустит ли он с первых минут Нико Гонсалеса, которого усиленно торгует "Лестер"?

Интересно противостояние форвардов. Три гола Йовича в лиге и четыре Абрахама - гораздо меньше, чем ожидали от пришедших из "Реала" и "Челси". Без их прорыва вряд ли команды в этом сезоне могут рассчитывать на высокие достижения.

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Кумбулла, Челик, Кристанте, Матич, Залевски, Дибала, Дзаньоло, Абрахам

"Фиорентина": Голлини, Додо, Игор, Миленкович, Бираги, Амрабат, Данкан, Барак, Иконе, Куаме, Йович

Очные матчи

"Рома" и "Фиорентина" встречались в лиге 166 раз. Счет по победам - 57:49 в пользу первой при 60-ти ничьих. Разница мячей - 217:202. В Риме преимущество "волков" гораздо серьезнее - 40:15 по победам, 28 ничьих, разница мячей 132:83. Они побеждали в последних трех, также в восьми из последних десяти (при ничьей и поражении). В девяти из этих десяти забив как минимум два мяча.

Если отмечать динамику последних очных матчей во всех турнирах на всех полях, можно отметить четыре матча подряд в 2018-19 годах без поражений "Фиорентины". В том числе 7:1 дома в Кубке и 2:0 в гостях в лиге. Затем пять подряд выиграла "Рома". А последний, в мае - "Фиорентина", со счетом 2:0. Правда, тогда она играла дома, боролась за выход в Еврокубки, а "Рома" уже готовилась к финалу Лиги Конференций, забыв о лиге.

Также следует отметить, что в семи из последних девяти очных матчей во всех турнирах обе забивали. А в других двух хозяева поля выигрывали со счетом 2:0. У обеих по одной такой победе.

Прогноз: Рома - Фиорентина 2:1

Обе команды не способны много забивать, обе пропускают. Обе по игре в целом разочаровывают. Хотя и собранны, организованны. Ожидается равный матч. В котором в пользу хозяев заполненный стадион, опыт Моуриньо, индивидуальное качество таких игроков как Дибала. И ситуация в турнирной таблице, ведь "Рома" все ещё очень хочет зацепиться за Топ-4, а "Фиорентина" особых задач не видит. "Обе забьют" - лучшая ставка.