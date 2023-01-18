Милан - Интер: Анонс и прогноз матча Суперкубка Италии на 18.01.2023

Звучит невероятно, но лишь дважды в истории "Милан" и "Интер" встречались в финалах Кубков. В финале Коппа Италия-1977 и в Суперкубке-2011. Кроме того, обе команды, установившие доминирование города Милана в последние два года, в нынешнем сезоне страдают, испытывают трудности. Настолько, что Tuttosport даже говорит о "трофее, спасающем сезон".

18 января. 21:00. Суперкубок Италии

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Международный стадион имени короля Фахда"

"Милан" - "Интер"

Главный арбитр: Фабио Мареска

"Милан" подходит к матчу в худших форме и настроении. Потеря 2:0 над "Ромой" после 86-ой минуты, вылет из Кубка дома от "Торино" после 120-ти минут игры, 2:2 в Лечче после кошмарного первого тайма мгновенно вызвали ощущение кризиса. Стефано Пиоли заявил, что до перерыва в Лечче его команда делала все неправильно и он хотел заменить многих. Капитан Давиде Калабрия говорил о необходимом, но весьма неприятном разговоре игроков после матча.

Тренеру приходится отбиваться от вопросов об обороне, пропустившей уже шесть мячей в четырех матчах нового года, и о голоде, отсутствии мотивации команды: "Как может исчезнуть голод у молодой команды после всего одного трофея?" Он говорит о преувеличенной, слишком драматичной реакции вокруг на пару матчей, не считает, что "Милан" переживает тяжёлый период. "Мы здесь играем за трофей, продолжаем наш клубный путь наверх".

"Интеру" сейчас также непросто. Он начал год как раз громкой победой - над "Наполи", полностью перекрыв и переиграв безоговорочного лидера Серии А тактически. Однако затем упустил победу в Монце в добавленное время, спасся от поражения дома от команды из Серии Б в Кубке лишь на 89-ой минуте и затем дожал в овертайме. Победил аутсайдера Серии А ("Верону") дома с трудом, забив ранний гол, но после этого прекратив играть.

Симоне Индзаги также приходится отбиваться от вопросов. Об обороне, пропустившей в гостях в лиге и Лиге Чемпионов в этом сезоне 25 мячей в 12-ти матчах. В целом о состоянии команды, об отсутствии стабильности. Он как раз считает, что команда стабильна, организованна, что восемь побед и ничья в десяти последних турах лиги - отличные результаты и признаки ее хорошего состояния, постоянства. Отмечает солидность в матче против "Вероны".

Что будет сегодня? Как говорят оба тренера, у каждой команды будут свои отрезки доминирования и кризиса. Пиоли считает, что все решит качество. Как действий, так и решений. Предсказать и вправду невозможно. В последних двух дерби в лигах инициатива переходила из рук в руки, "Милан" в итоге совершил два камбека и победил, а вот в полуфинале Кубка в 2022-ом году первый матч был скучной нулевкой, а второй - полной победой "Интера" - 3:0.

Интересно, что для Индзаги это третий Суперкубок в Саудовской Аравии. Два предыдущих он выиграл. Но на этот раз его и команду поместили в другую гостиницу, что разозлило тренера. Что ж, многие футболисты суеверны, верят в удачу.

Кадры

Николо Барелла и Генрих Мхитарян уже окончательно оправились от травм и должны занять места в центре поля. Рядом с бывшим игроком "Милана" Хаканом Чалханоглу. Марцело Брозович - все ещё нет. В обороне Индзаги сейчас предпочитает возрастных итальянцев Дармиана и Ачерби, а не голландцев Думфриза и Де Фрая. Слева также итальянец - молодой и стремительный Димарко.

В атаке Ромелу Лукаку на пути к возвращению, но вряд ли уже сейчас. Так что Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес должны выйти с первых минут вновь. На них особое внимание, ведь аргентинец забил в 2023-ем году уже три мяча, а босниец забил "Наполи".

У "Милана" ожидаются больше сюрпризов. После провалов в обороне Пьер Калулу может отойти в запас. Если Симон Кьер, отыгравший в этом году лишь четыре минуты, готов физически. С ним на поле за 627 минут в этом сезоне команда пропустила лишь один мяч. Сандро Тонали в Лечче был дисквалифицирован, но сейчас вернётся. Также сомнения на правом фланге между Салемакерсом и Мессиасом, в центре - между Диасом и Де Кетеларе.

Тео Эрнандес в Лечче провел свой худший матч за "Милан". Забил в свои ворота, был заменён в перерыве. Он точно пожелает реабилитироваться. И в десятом своём дерби добыть первый гол или ассист.

Особое внимание, разумеется, на Рафаэля Леау. У него уже девять голов и девять ассистов и заработанных пенальти во всех турнирах в этом году. В том числе ассист и два гола в январе. В победном дерби в сентябре он был лучшим с двумя голами и ассистом. Оливье Жиру также забил тогда, забил и в решающем дерби в феврале (дважды). В январе он не забивал и выглядит уставшим после Чемпионата Мира, но в Лечче выдал ассист и был близок к голам.

Вернулись Ориги и Ребич, и это может помочь, когда понадобятся замены.

"Милан": Татарушану, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру

"Интер": Онана, Шкриньяр, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес

Статистика

"Милан" и "Интер" встречались во всех официальных турнирах 217 раз. Последний ведет по победам - 79:71, при 67-ми ничьих. Правда, выиграл лишь один из последних пяти очных матчей. В Кубке в апреле, со счетом 3:0. В других матчах "Милан" побеждал в лиге (3:2 и 2:1), устраивая камбеки, до этого в Серии А сыграл 1:1, а в Кубке - 0:0. Хотя следует отметить, что дважды подряд во всех турнирах "Милан" не побеждал "Интер" с 2011-го года

В кубковых соревнованиях в плей-офф (включая Лигу Чемпионов) исторически преимущество у "Милана". Восемь раз он выбивал соперника, четырежды уступал. В том числе победил в финале Кубка-1977 и Суперкубка-2011

71 процент предыдущих Суперкубков выигрывал чемпион. Ныне этим титулом владеет "Милан"

Криштиану Роналду - наиболее возрастной автор гола в истории Суперкубка. Он забил "Наполи" в 2021-ом году в возрасте 35-ти лет и 350-ти дней. Джеко и Жиру уже за 36 и они сегодня могут обойти его

В девяти своих первых дерби Рафаэль Леау не забивал. Затем же сделал дубль. Последний игрок "Милана", забивавший в двух дерби подряд до достижения 24-летнего возраста - Кака. Состоялось это в 2004-ом году

Лаутаро Мартинес может стать первым, кто забил в двух Суперкубках подряд с 2014-го года, когда такое достижение оформил Карлос Тевес. Автор второго гола год тому Алексис Санчес уже не в Италии

Лишь два тренера - Фабио Капелло и Марчелло Липпи - выигрывали Суперкубок четырежды. Симоне Индзаги может стать третьим

Прогноз: Милан - Интер 1:1, 1:2 в дополнительное время

Оба тренера говорят об удачном прошлогоднем походе, который хотят продолжить. Индзаги спросили, будет ли "Интер" искать реванш за поражения в лиге. Симоне напомнил о победе в Кубке между ними и вообще заявил, что лига абсолютно никак не влияет на Кубки. Об этом заявил и Пиоли. Потому худшая форма "Милана" ("Интер" вряд ли играет лучше, но результаты добывает) теоретически не должна иметь значение.

Обе много пропускают, потому должны и сегодня. Обе и очень устали, поэтому вряд ли мы увидим яркий матч. Скорее всего, увидим дополнительное время, как часто случается и в Кубке Италии в этом году. А в такое время Индзаги очень силен. Он выиграл оба овертайма у "Ювентуса" в 2022-ом году - в финале Кубка и в Суперкубке. В целом он отличный кубковый тренер с уже пятью такими трофеями. А для Пиоли это первый кубковый финал в карьере...