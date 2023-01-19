Ювентус - Монца: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 19.01.2023

Большая победа и большое поражение одинаково опасны для будущих матчей. "Наполи" оглох от медных труб после своего 5:1 над "Ювентусом" и сразу же вылетел из Кубка дома. Oт "Кремонезе" из зоны вылета Серии А. "Юве" также должен играть с новичком лиги, но с гораздо более сильным. На 14 очков более сильным. Еще и которому проиграл в сентябре. Еще и думая о важнейшем матче лиги против "Аталанты" в воскресенье. Что из всего этого выйдет?

19 января. 22:00. Кубок Италии. 1/8 финала

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Монца"

Главный арбитр: Ивано Пеццуто

Серия из восьми побед без пропущенных мячей в лиге прервалась жестоко. Впервые с 1993-го года "Ювентус" пропустил пять мячей в одном матче Серии А. Теперь "Наполи" убежал к Скудетто, а туринцы борются сразу с пятью командами. "Аталанта" - одна из них, и потому матч против нее крайне важен. В случае поражения и побед "Интера" и "Лацио" "бьянконери" даже слетят на шестое место по итогам 19-го тура. Завершать первый круг таким образом очень не хочется.

Кроме того, вчера официально в клубе сменилось руководство. Андреа Аньелли, Павел Недвед и весь Совет Директоров ушли, и многие хотят услышать и обсудить планы Джанлуки Ферреро и его Совета.

Удастся ли на фоне всего этого сосредоточиться на Кубке? Удастся ли избежать судьбы "Милана" и "Наполи", уже вылетевших на этой стадии? Удастся ли вернуть реально мощную оборону? И улучшить реально слабую атаку, забившую "Кремонезе" на 91-ой минуте с прямого штрафного и "Удинезе" на 86-ой силами центрального защитника?

"Монца" победила тот самый "Кремонезе" в предыдущем туре лиги. Также в гостях, но забив ему три мяча до 55-ой минуты. И лишь затем пропустив два. А до этого в начале 2023-го года не проиграла "Интеру" дома, вытащив 2:2 в добавленное время, не проиграла и "Фиорентине" в гостях. Команда бывшего игрока "Ювентуса" Раффаэле Палладино и бывших боссов "Милана" Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани в отличном настроении, далека от зоны вылета и может подумать о Кубке.

В первом своем матче на посту и во взрослой тренерской карьере в целом Палладино переиграл как раз "Ювентус" - 1:0. Оставленный вдесятером дурацким ударом локтем Анхеля Ди Марии еще до свистка на перерыв. Тогда Массимилиано Аллегри покидал поле под полицейским эскортом, и атмосфера в команде была отвратительной. Сейчас до матча в Неаполе она была очень хорошей. Успела ли испортиться после 1:5 настолько, что команда вновь проиграет "Монце"?

Следует напомнить, что для "Монцы" это уже третий матч в нынешнем розыгрыше Кубка. В двух первых она переиграла "Фрозиноне" и "Удинезе" с одинаковым счетом 3:2. Причем последнего переиграла в гостях.

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Более всего Аллегри критиковали после 1:5 за две вещи. Выход Федерико Кьезы на позиции правого латераля и игнорирование молодежи, очень много помогавшей команде во время серии из восьми побед. Первую ошибку он признал, вторую, как считают СМИ, должен признать сегодня на поле. Суле должен выйти на позиции правого латераля, Гатти - в обороне, Миретти и Фаджоли могут получить шанс в центре поля, Кен - в атаке. А вот Кьезу, скорее всего, поберегут на "Аталанту".

"Монца" также произведет определенную ротацию. Кандидатами на место в составе являются второй вратарь Краньо (хотя Ди Грегорио может и сохранить место), экс-игрок "Шахтера" Марлон, арендованный у "Юве" Филиппо Раноккия, бывший игрок сборной Италии Сенси, оправившийся от стотысячной травмы в карьере. Возможно, Кольпани сдвинет другого правого латераля Самуэле Биринделли, сына игрока "Ювентуса" 90-х Алессандро Биринделли.

Особое внимание - на недавних игроков сборной Италии Иццо, Пессину, Петанью и Капрари. Они знают, как играть большие матчи.

Обе команды играют с тремя центральными защитниками. При этом "Монца" обычно играет и с тремя игроками атаки, а "Ювентус" - лишь с двумя.



"Ювентус": Перин, Гатти, Данило, Бремер, Суле, Паредес, Фаджоли, Рабио, Костич, Кен, Миретти

"Монца": Краньо, Иццо, Марлон, Мари, Кольпани, Пессина, Мачин, Раноккия, Карлос Аугусто, Чуррия, Петанья

Прогноз: Ювентус - Монца 2:1

"Монце" и "Наполи" "Ювентус" проиграл в гостях. Дома же он завершил 2022-ой год в лиге 3:0 ("Болонья"), 4:0 ("Эмполи"), 2:0 ("Интер") и 3:0 ("Лацио"). Правда, в 2023-ем начал в Турине лишь 1:0 над "Удинезе" с голом в концовке. А в целом думает о чем угодно и о Кубке - в последнюю очередь. Если "Торино" и "Кремонезе" смогли выбить грандов, "Монца" также способна. Забить способна точно. Но все же от молодежи "Юве" ожидаешь большего порядка и желания.