Салернитана - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 21.01.2023

В случае победы сегодня "Наполи" наберет 50 очков по итогам первого круга и установит рекорд клуба. После 5:1 над "Ювентусом" в предыдущем туре такой исход выглядит единственным логичным. Впрочем, после той громкой победы в лиге состоялся матч Кубка. В котором неаполитанцы уступили дома в серии пенальти последней команде Серии А - "Кремонезе". Сумеют ли они оставить это поражение позади? Сумеет ли "Салернитана" оставить позади свою бурную неделю?

21 января. 19:00. Серия А. 19-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Наполи"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Бурная неделя "гранатовых" состояла из поражения от "Аталанты" со счетом 2:8. Продолжившего серию без побед до шести матчей. Две ничьи, четыре поражения. Красивая победа в гостях над "Лацио" (3:1) оказалась пирровой. После 2:8 главный тренер Давиде Никола был уволен. Причем не только из-за последних результатов, но и из-за разногласий насчёт целей команды. Он говорит о выживании в лиге как о главной цели, а владелец Данило Йерволино требует Топ-10.

В течение двух дней Йерволино успел переговорить с несколькими тренерами. Все они отказались возглавить команду и было принято решение... вернуть Николу. Тем не менее, спокойствия в клубе и команде нет, и тренера могут вновь уволить в любой момент. Ультрас клуба также спокойствия не добавляют, вывесив баннер с призывом к игрокам бороться за честь клуба и показать, что у них есть тестикулы. Иначе обещают преследовать их по всему городу.

В "Наполи" после 5:1 ожидаемо царила эйфория. Пресса и болельщики уже практически начали вешать ему золотые медали. И это, видимо, повлияло в плохую сторону. Как и ротация стартового состава, в котором остался лишь вратарь Мерет. В кубковом матче лидер лиги играл апатично, пропустил первым, затем сидел на 2:1 и пропустил на 87-ой минуте. На сотой остался в численном большинстве, но не забил и проиграл в серии пенальти.

Лучано Спаллетти был очень зол, признал недостаточную мотивацию игроков, игру ниже своих возможностей и в техническом плане. Слишком поспешную и неточную. Говорил и об усталости. Последнее как раз странно, учитывая игравший состав.

Сегодня он ожидает "две тысячи проблем" на "горячем тяжелом стадионе", но и реакцию игроков на неудачу в Кубке. А Никола обещает "харкать кровью за каждый мяч", бороться до "последней капли пота" и "продемонстрировать, что у нас есть характер и что мы команда". Йерволино требует играть агрессивно и с характером. Так что будет очень жарко. Тем более, что речь о дерби Кампаньи. Лишь бы погода не помешала. А ожидаются ливень и сильный ветер.

В предыдущем сезоне "Наполи" дома переиграл "Салернитану" со счетом 4:1, но в гостях - лишь со счетом 1:0.

Кадры

У "Наполи" заболел один из героев матча против "Ювентуса" и всего сезона Хвича Кварацхелия. Также травмирован Жезус. Второй не игрок стартового состава, а вот над заменой первого стоит подумать. Форвард Распадори на левом фланге? Или игрок центральной зоны Элмас? Или же вингер Лосано, который может подвинуть и Политано на правом фланге?

В отсутствие Хвичи вся тяжесть атаки падет на Виктора Осимхена. Лучший бомбардир лиги (12 голов) в монструозной форме. Но сумеет ли освободиться из-под опеки без помощи Кварацхелии?

У "Салернитаны" вылетели центральные защитники Фасио, Бронн и Радованович. Уже давно не играют Сепе, Мадзокки и Маджоре. Хотя бы вернулся Данилюк. Никола взвешивает возможность отказаться от игры в три центральных защитника и перейти на 4-3-3, схему, идентичную сопернику. Особое внимание на ветерана Кандреву, быстрого форварда Диа и на вратаря Очоа, которому вновь придётся часто спасать. Или часто пропускать. Или и то, и другое.

"Салернитана": Очоа, Данилюк, Ловато, Дьомбер, Брадарич, Вильена, Николусси Кавилья, Кулибали, Кандрева, Бонаццоли, Диа

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински, Политано, Осимхен, Элмас

Прогноз: Салернитана - Наполи 1:3

"Салернитана" не любит владеть мячом, но любит играть в очень быстрый острый футбол. Это может привести к 2:8, но может и к матчу вроде тех, что были против "Милана" и "Фиорентины", когда проиграла со счётом 1:2 и отчаянно боролась или как 2:2 против "Ювентуса". Учитывая обстоятельства, она будет отчаянно бороться и сегодня. Но и "Наполи" будет мотивирован. Обилие голов неминуемо.