Лацио - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 24.01.2023

19-й тур и первый круг Серии А завершат "Лацио" и "Милан". Обе начали 2023-й год бурно, причем большей частью с отрицательными эмоциями. Впрочем, их положение в турнирной таблице остается весьма перспективным. Не для борьбы за Скудетто, но за Топ-4. Особенно - после поражения "Интера" вчера. Так что вроде бы можно играть довольно свободно. Что окажется сильнее - математика или психология?

24 января. 21:45. Серия А. 19-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Милан"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Телетрансляция - MEGOGO

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Наполи" 19 16 2 1 46-14 +32 50 2 "Милан" 18 11 5 2 35-20 +15 38 3 Рома 19 11 4 4 25-16 +9 37 4 "Интер" 19 12 1 6 38-25 +13 37 5 "Аталанта" 19 10 5 4 37-23 +14 35 6 "Лацио" 18 10 4 4 31-15 +16 34

В "Милане" психология явно побеждает. Все же он чемпион, обязан защищать Скудетто, бороться и за другие трофеи. А он в январе успел вылететь из Кубка от "Торино", проиграть в одни ворота Суперкубок "Интеру" (0:3). Потерять выигрышный матч против "Ромы" с 87-ой по 93-ю минуты. Еле отыграться в Лечче после отвратительного первого тайма. То есть он не побеждал уже в четырех матчах во всех турнирах подряд.

Ощущения вокруг "россонери" и вправду паршивые. Сам Стефано Пиоли признает, что его подопечные действуют не как команда, а поодиночке, говорит прежде всего о ментальной проблеме. Эксперты также отмечают все это, кроме того - крайне слабую оборону с восемью пропущенными в четырех матчах. И задают тренеру вопросы о сытости игроков после Скудетто. Болельщики бушуют из-за отказа руководства усилиться сейчас, в январе.

Победа над "Салернитаной" в первом матче года, в принципе, также непростая (2:1), уже забыта. Совершенно забыто и то, что все это время "Милан" вообще-то идет в лиге вторым. И даже от темпа предыдущего сезона, чемпионского, отстает лишь на одно очко.

У "Лацио" наоборот. Он начал год плохо, потеряв 1:0 против того же "Лечче" и проиграв. Затем потерял 2:0 дома против "Эмполи" после 82-ой минуты. Маурицио Сарри начал кричать на игроков, применять нецензурную лексику даже на пресс-конференциях, говорил о их ментальной усталости. А на трансферы здесь никто и не надеется, хотя такие вопросы также задают. На них Сарри вынужден отвечать шутками.

Зато у "бьянкочелести" в последних матчах наблюдается прогресс. Они победили "Сассуоло" со счетом 2:0 в лиге и "Болонью" со счетом 1:0 в Кубке. В обоих матчах создав мало, играя медленно. Но очень хорошо прикрывая оборону, действуя солидно, собранно, взросло. Победив даже без вновь травмированного капитана Чиро Иммобиле. И Сарри такое возвращение команды, такая качественная работа понравилась.

"Милан" не лучший, но один из лучших в лиге и по ударам по воротам, и по владению мячом. "Лацио" по ударам один из худших, да и по владению не совсем команда Сарри - восьмой. Арриго Сакки говорит, что для чемпиона очень важно вновь стать доминирующей командой на протяжении всех 90-та минут. Удастся ли? И даже если да - удастся ли при этом не пропускать контратаки, в которых "Лацио" очень силен?

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Кадры

В прессе немало говорили о том, что Пиоли захочет усилить центр поля и добавит опорника вместо Диаса. Вранкса или Побегу. Однако тренер на прямой вопрос об этом ответил "нет". Таким образом, 4-2-3-1 останется. Калулу и Салемакерс вернутся в первые 11. Пьерр играет слабо в этом сезоне, но Кьер в среду сыграл не лучше. Тео Эрнандес вылетел. Потеря? Учитывая форму француза после возвращения с Чемпионата Мира - не факт.

Такие же проблемы у другого вице-чемпиона мира - Жиру. Он уже шесть матчей без голов за "Милан", чего ранее никогда не было. Возможно, Пиоли заменит его Ориги или Ребичем. Оба долго были травмированы, вернулись в плохой форме. Но в "Милане" сейчас все в плохой форме.

У "Лацио" по-прежнему не будет играть Иммобиле. Фелипе Андерсон вновь выйдет на позиции "фальшивой девятки". Получалось в последних двух матчах неплохо - по голу в каждом именно с этой позиции. Педро и Дзакканьи помогут на флангах. Вновь они. Не случайно Сарри говорит, что усталость этой "тройки" когда-то вылезет команде боком. Неужели сейчас?

В центре поля Луис Альберто наконец-то нашел общий язык с Сарри и наконец-то добавляет. А Милинкович-Савич как раз в последнее время несколько сдал. Вернется ли вовремя? Большие матчи он любит.

Капитан "Милана" до лета 2022-го Алессио Романьоли впервые сыграет против команды, в которой провел семь лет. За команду, за которую болеет с детства.

"Лацио": Проведель, Лаццари, Казале, А. Романьоли, Марушич, Катальди, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро, Фелипе Андерсон, Дзакканьи

"Милан": Татарушану, Калабрия, Калулу, Томори, Дест, Беннасер, Тонали, Салемакерс, Диас, Леау, Ребич

Прямая речь

Стефано Пиоли, главный тренер "Милана"

"Мы должны предолеть эти проблемы со скромностью, компактностью, единством и страстью. Должны вернуться и вновь стать Топ-командой. Наш фундамент прочен, мои игроки сильны, за два-три матча невозможно потерять игру. Но нужно во всем добавлять. И прежде всего - в ментальном плане. Нужно вернуть радость нашей игры. В такой ситуации можно жаловаться, а можно отреагировать. Уверен, что мы сделаем второе".

Маурицио Сарри, главный тренер "Лацио"

"Я беспокоюсь, потому что "Милан" очень силен. Они получили пощечины три раза и отреагируют сильно. Лучше бы они выиграли Суперкубок со счетом 3:0. Против них всегда тяжело, а теперь они еще более мотивированы. Мы не должны недооценивать их из-за их проблем. Я не очень верю в их плохую форму. Мы проиграли им все три матча в предыдущем сезоне. Но с тех пор выросли. Увидим, насколько. У нас будет отличный шанс".

Статистика

В восьми из последних девяти матчей лиги с участием "Милана" были забиты более двух мячей

Четыре матча "Милана" без побед во всех турнирах - повторение худшей серии в каденции Стефано Пиоли

В 2023-ем году команды провели шесть матчей в лиге. В пяти из них обе и забивали, и пропускали. Лишь "Лацио" в предыдущем туре против "Сассуоло" не пропустил

Дома в лиге "Лацио" начал сезон четырьмя победами и поражением от "Наполи", однако затем в четырех матчах одержал лишь одну победу при двух ничьих и поражении. "Милан" в гостях начал тремя победами и двумя ничьими, однако затем одержал лишь одну победу в четырех матчах при двух ничьих и поражении

В Серии А "Лацио" и "Милан" встречались 158 раз. Счет по победам - 30:69 при 59-ти ничьих. Разница мячей - 179:251. В Риме счет по победам - 20:23 при 36-ти ничьих. Разница мячей - 104:94.

"Милан" выиграл пять из шести своих последних матчей против "Лацио" во всех турнирах, забив во всех победных как минимум два мяча. В сезоне 2019/20 в лиге команды обменялись гостевыми победами - 2:1 в пользу "Лацио" и 3:0 в пользу "Милана". В сезоне 2020/21 "Милан" победил дома со счетом 3:2 благодаря голу Тео Эрнандеса в самой концовке, а в гостях проиграл со счетом 0:3. В сезоне 2021/22 "Милан" выиграл дома со счетом 2:0, а в гостях - со счетом 2:1 благодаря голу Сандро Тонали в самой концовке. Также в предыдущем сезоне они встречались в Кубке в Милане. "Россонери" победили - 4:0

Котировки букмекеров

Прогноз: Лацио - Милан 2:2

В предыдущем сезоне "Милан" полностью переиграл "Лацио". Но и тогда в Риме победу пришлось ждать до самого конца. В целом в последние годы в матчах между ними было что угодно - гостевые победы обеих, драматичные победы, разгромы. "Лацио" начал выходить из кризиса, но не слишком ли поверил, что уже вышел? "Милан" будет искать реванш за последние провалы, но не слишком ли глубок его кризис?

Ничья, обе забьют, как минимум три гола в матче - лучшие ставки.