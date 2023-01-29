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Последняя надежда лиги? Наполи - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 29.01.2023
Лучшие команды января до сих пор
Football Italia
Январское Солнечное дерби началось ещё три недели назад. Когда на пути на совершенно разные матчи своих команд на севере Италии болельщики "Наполи" и "Ромы" встретились и устроили побоище прямо на шоссе. Итоги - десятки арестованных, бурные обсуждения в парламенте, запрет на выезд болельщиков обеих команд на какие-либо матчи на три месяца. То есть фанам "Ромы" на сегодняшний матч билеты не продавали. Позволит ли это избежать драк?
29 января. 21:45. Серия А. 20-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Рома"
Главный арбитр: Даниэле Орсато
Телетрансляция - MEGOGO
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Наполи"
|19
|16
|2
|1
|46-14
|+32
|50
|2
|"Интер"
|20
|13
|1
|6
|40-26
|+14
|40
|3
|"Аталанта"
|20
|11
|5
|4
|39-23
|+16
|38
|4
|"Милан"
|19
|11
|5
|3
|35-24
|+11
|38
|5
|"Лацио"
|19
|11
|4
|4
|35-15
|+20
|37
|6
|Рома
|19
|11
|4
|4
|25-16
|+9
|37
С команды "Ювентус" снято 15 очков.
В игровом плане матч также может получиться весьма бурным. "Наполи" завершил первый круг с 50-ю очками, побив различные рекорды. Наиболее интересный - 12 очков преимущества над ближайшим преследователем ни у кого на этой стадии не было за последние 29 лет. Жозе Моуриньо вчера даже прямо заявил, что неаполитанцы уже взяли Скудетто и поздравил их с этим. Впрочем, мы ведь знаем о способностях Моура в психологических войнах.
В сущности, видя страдания "Милана" и "Интера" и снятие очков с "Ювентуса", "Рому" сейчас называют единственной, кто способен хотя бы изобразить погоню за "Наполи". Она единственная, кто в первых четырёх турах 2023-го года набрала больше очков - 10:9. После слабой игры дома против "Болоньи" (1:0), а также слабых 86-ти минут против "Милана" в гостях вернулась на 2:2 и далее уже переиграла "Фиорентину" и "Специю" увереннее - по 2:0.
"Наполи" же за это время успел проиграть "Интеру" совершенно по делу, увереннее, но не блестяще выиграть два матча со счетом 2:0, также в одном из них играя в численном большинстве, вылететь из Кубка от "Кремонезе", но и разгромить "Ювентус" дома со счетом 5:1 в одном из своих лучших выступлений в истории.
Последние матчи
"Наполи"
- 04.01.2023. Серия А. Интер - Наполи 1:0
- 08.01.2023. Серия А. Сампдория - Наполи 0:2
- 13.01.2023. Серия А. Наполи - Ювентус 5:1
- 17.01.2023. Кубок Италии. Наполи - Кремонезе 2:2 (пен)
- 21.01.2023. Серия А. Салернитана - Наполи 0:2
"Рома"
- 04.01.2023. Серия А. Рома - Болонья 1:0
- 08.01.2023. Серия А. Милан - Рома 2:2
- 12.01. 2023. Кубок Италии. Рома - Дженоа 1:0
- 15.01.2023. Серия А. Рома - Фиорентина 2:0
- 22.01.2023. Серия А. Специя - Рома 0:2
Кадры
Моуриньо даже объявил стартовый состав команды, чего он никогда не делает. Хотя его и так можно было легко угадать. Правый защитник Челик дисквалифицирован, ещё один - Карсдорп - исключен из команды. Потому на этот фланг переместится Залевски, а слева выйдет ставший глубоким запасным Спинаццола. В центре поля опытный Матич, а не юные Бове и Тахирович. Также вернётся капитан Лоренцо Пеллегрини, пропускавший тренировки из-за травмы.
Наибольшее внимание - на Пауло Дибалу. Он в январе тащит команду в атаке. Выдал два ассиста в Специи. Моуриньо, хваля игроков "Наполи", заявил одновременно, что такого как Дибала у Лучано Спаллетти нет. И с ним тяжело спорить. Аргентинец ни разу в карьере не забивал в Неаполе и вообще "Наполи" за 7.5 лет в Серии А забил лишь один мяч. Пора? Тэмми Абрахам также набрал форму. Он забил в Специи. Забил там и Стефан Эль-Шаарави.
Николо Дзаньоло остался вне заявки. Сага/мыльная опера вокруг его поведения и трансфера занимала умы всех в "Роме". Моуриньо даже заявил, что "к сожалению, он остаётся в клубе, в котором не хочет играть и тренироваться". В Риме надеются, что забудут об этой саге на время матча. Надеются, что забудут и о новой. О Крисе Смоллинге, якобы желающем уйти из команды уже сейчас.
Моуриньо на предматчевой пресс-конференции пришлось много говорить о Дзаньоло, Карсдорпе, Смоллинге, о слухах о своём возвращении в Англию в следующем сезоне. На "Наполи" времени не осталось.
У "Наполи" вернулся сенсация сезона Хвича Кварацхелия, как и Пеллегрини, пропускавший тренировки и также не попавший в стартовый состав в предыдущем матче. Виктор Осимхен попадает и в состав, и в ворота - 11 голов в десяти последних турах лиги. Он сейчас неудержим. Центр поля Лоботка-Ангисса-Зелински также на пике формы. Дилеммы, весьма привычные, лишь на правом фланге атаки и левом фланге обороны. Политано-Лосано-Элмас и Руи-Оливера.
Всегда готовы усилить игру также Распадори, Симеоне и Ндомбеле.
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи, Лоботка, Зелински, Ангисса, Политано, Осимхен, Кварацхелия
"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски, Кристанте, Матич, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Абрахам
Прямая речь
Лучано Спаллетти, главный тренер "Наполи":
"Это прямой матч на вершине турнирной таблицы, критический в борьбе за Скудетто. Игра, которой можно будет наслаждаться и на тактическом, и на индивидуальном уровне. Мы должны всегда играть одинаково, скромно и идти шаг за шагом. Нельзя относиться к игре поверхностно. Нужно терпение в движении мяча, нужен баланс.
У них есть такой практичный тренер как Жозе Моуриньо и такой игрок как Пауло Дибала, который может найти разрывы в обороне. Против них ты никогда не можешь чувствовать, что победа у тебя в руках, не можешь успокаиваться. "Рома" также очень мощна и сильна в стандартных положениях, быстра в контратаках. Если кто-то у нас собрался почивать на лаврах, видя Моуриньо и "Рому", он сразу же проснулся".
Жозе Моуриньо, главный тренер "Ромы":
"Наполи" уже выиграл Скудетто, заслуженно. Поздравляю их. Они замечательная команда с отличным тренером и никто уже не сможет напугать их. Мы попытаемся достичь результата, но любой результат не помешает им выиграть чемпионат. Скудетто уже у них".
Статистика
- В Серии А "Наполи" и "Рома" встречались 151 раз. Счет по победам - 47:52 при 52-ух ничьих. Разница мячей - 174:191. В Неаполе счет по победам 33:19 при 23-ех ничьих. Разница мячей - 103:75. В последних шести очных матчах на всех полях "Наполи" не проигрывал - четыре победы и две ничьи
- "Рома" не проигрывала в последних шести турах. До того уступив "Лацио" в дерби - 0:1. Также в Топ-матчах в этом сезоне у неё 0:1 дома от "Аталанты" и "Наполи", зато в гостях - 2:1 над "Интером", 2:2 с "Миланом" и 1:1 с "Ювентусом". "Наполи" проигрывал в 16-ом туре "Интеру" в гостях - 0:1, в 18-ом разгромил дома "Ювентус" - 5:1. Его другие результаты против грандов - в гостях 2:1 над "Аталантой", "Лацио" и "Миланом", 1:0 над "Ромой"
- В шести из последних семи матчей лиги с участием "Ромы" забивалось менее трех мячей. В седьмом третий мяч был забит лишь на 87-ой минуте
- "Наполи" забил как минимум два гола в семи из восьми своих последних матчей лиги
- "Наполи" не проигрывал в 12-ти последних домашних матчах лиги - десять побед и две ничьи. "Рома" не проигрывала в последних семи гостевых - пять побед и две ничьи
Котировки букмекеров
Прогноз: Наполи - Рома 1:1
Массимилиано Аллегри - не меньший специалист по постановке "автобусов", чем Моуриньо, но получил в Неаполе пять. И все же португальцу скорее удастся сковать соперника, чем нет. Как делал во всех трех предыдущих матчах против него. Много голов и много опасных моментов не должно быть, а решит игру либо индивидуальный блеск Дибалы, Кварацхелии, Осимхена, либо какой-то случайный рикошет. Ничья выглядит логичной.
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