Последняя надежда лиги? Наполи - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 29.01.2023

Январское Солнечное дерби началось ещё три недели назад. Когда на пути на совершенно разные матчи своих команд на севере Италии болельщики "Наполи" и "Ромы" встретились и устроили побоище прямо на шоссе. Итоги - десятки арестованных, бурные обсуждения в парламенте, запрет на выезд болельщиков обеих команд на какие-либо матчи на три месяца. То есть фанам "Ромы" на сегодняшний матч билеты не продавали. Позволит ли это избежать драк?

29 января. 21:45. Серия А. 20-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Рома"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Телетрансляция - MEGOGO

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Наполи" 19 16 2 1 46-14 +32 50 2 "Интер" 20 13 1 6 40-26 +14 40 3 "Аталанта" 20 11 5 4 39-23 +16 38 4 "Милан" 19 11 5 3 35-24 +11 38 5 "Лацио" 19 11 4 4 35-15 +20 37 6 Рома 19 11 4 4 25-16 +9 37

С команды "Ювентус" снято 15 очков.

В игровом плане матч также может получиться весьма бурным. "Наполи" завершил первый круг с 50-ю очками, побив различные рекорды. Наиболее интересный - 12 очков преимущества над ближайшим преследователем ни у кого на этой стадии не было за последние 29 лет. Жозе Моуриньо вчера даже прямо заявил, что неаполитанцы уже взяли Скудетто и поздравил их с этим. Впрочем, мы ведь знаем о способностях Моура в психологических войнах.

В сущности, видя страдания "Милана" и "Интера" и снятие очков с "Ювентуса", "Рому" сейчас называют единственной, кто способен хотя бы изобразить погоню за "Наполи". Она единственная, кто в первых четырёх турах 2023-го года набрала больше очков - 10:9. После слабой игры дома против "Болоньи" (1:0), а также слабых 86-ти минут против "Милана" в гостях вернулась на 2:2 и далее уже переиграла "Фиорентину" и "Специю" увереннее - по 2:0.

"Наполи" же за это время успел проиграть "Интеру" совершенно по делу, увереннее, но не блестяще выиграть два матча со счетом 2:0, также в одном из них играя в численном большинстве, вылететь из Кубка от "Кремонезе", но и разгромить "Ювентус" дома со счетом 5:1 в одном из своих лучших выступлений в истории.

Последние матчи

"Наполи"

04.01.2023. Серия А. Интер - Наполи 1:0

08.01.2023. Серия А. Сампдория - Наполи 0:2

13.01.2023. Серия А. Наполи - Ювентус 5:1

17.01.2023. Кубок Италии. Наполи - Кремонезе 2:2 (пен)

21.01.2023. Серия А. Салернитана - Наполи 0:2

"Рома"

04.01.2023. Серия А. Рома - Болонья 1:0

08.01.2023. Серия А. Милан - Рома 2:2

12.01. 2023. Кубок Италии. Рома - Дженоа 1:0

15.01.2023. Серия А. Рома - Фиорентина 2:0

22.01.2023. Серия А. Специя - Рома 0:2

В первом круге в Риме Моуриньо удалось сковать "Наполи", перекрыть его. Понадобился поздний удар Осимхена с острого угла в стиле Марко Ван Бастена в финале Евро-1988 для победы. А в предыдущем сезоне "везувиани" дважды Моура победить не удалось - 1:1 дома с пропущенным в добавленное время и 0:0 в гостях. Должно получиться сковать и сейчас. С другой стороны, "Ювентус" ехал в Неаполь 13-го января после восьми побед подряд без пропущенных...

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Кадры

Моуриньо даже объявил стартовый состав команды, чего он никогда не делает. Хотя его и так можно было легко угадать. Правый защитник Челик дисквалифицирован, ещё один - Карсдорп - исключен из команды. Потому на этот фланг переместится Залевски, а слева выйдет ставший глубоким запасным Спинаццола. В центре поля опытный Матич, а не юные Бове и Тахирович. Также вернётся капитан Лоренцо Пеллегрини, пропускавший тренировки из-за травмы.

Наибольшее внимание - на Пауло Дибалу. Он в январе тащит команду в атаке. Выдал два ассиста в Специи. Моуриньо, хваля игроков "Наполи", заявил одновременно, что такого как Дибала у Лучано Спаллетти нет. И с ним тяжело спорить. Аргентинец ни разу в карьере не забивал в Неаполе и вообще "Наполи" за 7.5 лет в Серии А забил лишь один мяч. Пора? Тэмми Абрахам также набрал форму. Он забил в Специи. Забил там и Стефан Эль-Шаарави.

Николо Дзаньоло остался вне заявки. Сага/мыльная опера вокруг его поведения и трансфера занимала умы всех в "Роме". Моуриньо даже заявил, что "к сожалению, он остаётся в клубе, в котором не хочет играть и тренироваться". В Риме надеются, что забудут об этой саге на время матча. Надеются, что забудут и о новой. О Крисе Смоллинге, якобы желающем уйти из команды уже сейчас.

Моуриньо на предматчевой пресс-конференции пришлось много говорить о Дзаньоло, Карсдорпе, Смоллинге, о слухах о своём возвращении в Англию в следующем сезоне. На "Наполи" времени не осталось.

У "Наполи" вернулся сенсация сезона Хвича Кварацхелия, как и Пеллегрини, пропускавший тренировки и также не попавший в стартовый состав в предыдущем матче. Виктор Осимхен попадает и в состав, и в ворота - 11 голов в десяти последних турах лиги. Он сейчас неудержим. Центр поля Лоботка-Ангисса-Зелински также на пике формы. Дилеммы, весьма привычные, лишь на правом фланге атаки и левом фланге обороны. Политано-Лосано-Элмас и Руи-Оливера.

Всегда готовы усилить игру также Распадори, Симеоне и Ндомбеле.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи, Лоботка, Зелински, Ангисса, Политано, Осимхен, Кварацхелия

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски, Кристанте, Матич, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Абрахам

Прямая речь

Лучано Спаллетти, главный тренер "Наполи":

"Это прямой матч на вершине турнирной таблицы, критический в борьбе за Скудетто. Игра, которой можно будет наслаждаться и на тактическом, и на индивидуальном уровне. Мы должны всегда играть одинаково, скромно и идти шаг за шагом. Нельзя относиться к игре поверхностно. Нужно терпение в движении мяча, нужен баланс.

У них есть такой практичный тренер как Жозе Моуриньо и такой игрок как Пауло Дибала, который может найти разрывы в обороне. Против них ты никогда не можешь чувствовать, что победа у тебя в руках, не можешь успокаиваться. "Рома" также очень мощна и сильна в стандартных положениях, быстра в контратаках. Если кто-то у нас собрался почивать на лаврах, видя Моуриньо и "Рому", он сразу же проснулся".

Жозе Моуриньо, главный тренер "Ромы":

"Наполи" уже выиграл Скудетто, заслуженно. Поздравляю их. Они замечательная команда с отличным тренером и никто уже не сможет напугать их. Мы попытаемся достичь результата, но любой результат не помешает им выиграть чемпионат. Скудетто уже у них".

Статистика

В Серии А "Наполи" и "Рома" встречались 151 раз. Счет по победам - 47:52 при 52-ух ничьих. Разница мячей - 174:191. В Неаполе счет по победам 33:19 при 23-ех ничьих. Разница мячей - 103:75. В последних шести очных матчах на всех полях "Наполи" не проигрывал - четыре победы и две ничьи

"Рома" не проигрывала в последних шести турах. До того уступив "Лацио" в дерби - 0:1. Также в Топ-матчах в этом сезоне у неё 0:1 дома от "Аталанты" и "Наполи", зато в гостях - 2:1 над "Интером", 2:2 с "Миланом" и 1:1 с "Ювентусом". "Наполи" проигрывал в 16-ом туре "Интеру" в гостях - 0:1, в 18-ом разгромил дома "Ювентус" - 5:1. Его другие результаты против грандов - в гостях 2:1 над "Аталантой", "Лацио" и "Миланом", 1:0 над "Ромой"

В шести из последних семи матчей лиги с участием "Ромы" забивалось менее трех мячей. В седьмом третий мяч был забит лишь на 87-ой минуте

"Наполи" забил как минимум два гола в семи из восьми своих последних матчей лиги

"Наполи" не проигрывал в 12-ти последних домашних матчах лиги - десять побед и две ничьи. "Рома" не проигрывала в последних семи гостевых - пять побед и две ничьи

Котировки букмекеров

Прогноз: Наполи - Рома 1:1

Массимилиано Аллегри - не меньший специалист по постановке "автобусов", чем Моуриньо, но получил в Неаполе пять. И все же португальцу скорее удастся сковать соперника, чем нет. Как делал во всех трех предыдущих матчах против него. Много голов и много опасных моментов не должно быть, а решит игру либо индивидуальный блеск Дибалы, Кварацхелии, Осимхена, либо какой-то случайный рикошет. Ничья выглядит логичной.