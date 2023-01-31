Интер - Аталанта: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 31.01.2023

Три из четырёх последних финалов Кубка Италии не обходились без "нерадзурри". В 2019-ом и 2021-ом годах "Аталанта" проиграла их, в 2022-ом "Интер" выиграл. Миланцы ещё и добавили Суперкубки-2022 и -2023, выведя своего наставника Симоне Индзаги на второе место в истории по кубковым итальянским трофеям - шесть. Лишь Массимилиано Аллегри впереди. Джан Пьеро Гасперини же желает выиграть свой первый и тем самым увенчать золотую эру "Аталанты".

31 января. 22:00. Кубок Италии. 1/4 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Отличные кубковые результаты "Интера" вовсе не означают отличную игру. В январе такая была продемонстрирована в Суперкубке разгромом "Милана" (3:0). Но не в Кубке, где дома против "Пармы" из Серии Б гол Лаутаро Мартинеса на 88-ой минуте перевёл игру в дополнительное время, а там понадобился удар Ачерби головой с линии штрафной. Два кубковых финала в предыдущем сезоне он также выиграл лишь в овертайме (оба - у "Ювентуса").

В январе в целом он невзрачно выглядел против "Пармы", "Монцы", "Вероны", "Эмполи" и "Кремонезе". Предпоследнему дома проиграл, играя с сороковой минуты вдесятером (0:1), у последнего в субботу выиграл в гостях с трудом, вернувшись на 2:1 после раннего пропущенного. Он ныне второй в лиге, но лишь в двух очках над пятым местом. Потому в клубе тревожатся за судьбу места в Топ-4, и напряжение перед Миланским дерби в воскресенье возрастает.

Впрочем, вдохновляют его отличные выступления против грандов в последних матчах. Кроме "Милана", а январе был переигран "Наполи". Со счетом 1:0, но тактически уверенно. Единственное поражение неудержимых неаполитанцев в лиге этом сезоне. А в последнем матче перед перерывом, в ноябре, в Бергамо была переиграна "Аталанта" - 3:2.

"Аталанта" завершила 2022-й год четырьмя поражениями в пяти матчах. В том числе дома от "Лацио" (0:2), "Наполи" (1:2) и "Интера" (2:3). Полторы недели назад в гостях у шокированного снятием 15-ти очков "Ювентуса" забила ранний гол, но в итоге сыграла 3:3. Впрочем, она ныне в совсем иной форме. После вымученных 2:2 в Специи и 2:1 в Болонье (камбек) раздавила "Салернитану" (8:2), ту же "Специю" в Кубке (5:2), добавила 2:0 над "Сампдорией".

Она теперь лишь в двух очках в лиге позади "Интера". И говорят, что вернулась "Аталанта" 2018-21 годов, забивающая много и легко, играющая быстро, агрессивно, прессингующая высоко. Сейчас она очень опасна. Впрочем, и пропускает много. Миланцы также пропускают много, но скорее в гостях. Дома в 14-ти матчах в сезоне пропустили восемь мячей. И также способны играть агрессивно. Способны и перекрыть соперника, как сделали с "Наполи".

Ожидается безумно интересный матч.

Последние матчи команд

Кадры

Скандал вокруг Милана Шкриньяра не утихает. Сегодня он может все же перейти в "Пари Сен-Жермен". Будет очень странно, если появится в стартовом составе. В Кремоне он не играл из-за удаления против "Эмполи". Играл Дармиан. Возможно, сегодня выйдет Д'Амброзио. Хотя он глухой запасной. Возможно, неудачно отыгравшего в Кремоне и усталого Ачерби заменит Де Фрай, а левого латераля Димарко - экс-игрок "Аталанты" Гозенс.

Ожидается также отдых для Мхитаряна. Тем более, что Барелла отбыл дисквалификацию. Говорят, что отдохнёт даже Джеко. Но, учитывая ужасную форму Лукаку и Корреа, а также отличную связку Эдина с Лаутаро Мартинесом (они вытащили игру в Кремоне и официальный Твиттер "Интера" поместил их фото с подписью "смертельный дуэт"), вряд ли уход боснийца в запас будет разумным. Лаутаро, забивший шесть в шести последних матчах, точно никуда не уйдёт.

У "Аталанты" также проблемы в центре обороны. Демираль хочет уйти в "Интер" на место Шкриньяра, у Паломино и Скальвини повреждения. Последний все же вроде бы готов играть. Возможны изменения на флангах - сделавшие первый гол в субботу Хатебур и Меле отдохнут, Руджери, Соппи и Зортеа готовы играть. В центре поля или в атаке могут выйти Эдерсон и Пашалич вместо Де Роона или Бога. В атаке - Муриэль или Сапата вместо Хойлунда.

Здесь никуда не уйдёт Лукман. У него в лиге на один мяч больше, чем у Лаутаро - 12:11. В том числе и гол в субботу. Также дубль в 1/8 финала Кубка.

"Интер": Онана, Дармиан, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Барелла, Чалханоглу, Асллани, Гозенс, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Аталанта": Муссо, Толой, Джимсити, Скальвини, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Руджери, Пашалич, Лукман, Сапата

Статистика

"Интер" не проиграл "Аталанте" в восьми последних очных матчах. Три победы и пять ничьих. Не проиграл и восемь последних дома - пять побед и три ничьи

Из последних десяти матчей между командами три завершились со счетом 0:0, один - 1:0 и два - 1:1. Впрочем, последний завершился со счетом 3:2 в пользу "Интера". Он состоялся в ноябре в Бергамо. Лукман открыл счёт с пенальти, Джеко ответил дублем, затем Паломино забил в свои и в чужие ворота (в этом порядке). Последний очный матч в Милане завершился со счетом 2:2. Лаутаро и Джеко забили тогда у хозяев, Малиновский и Толой - у гостей

В 2023-ем году в шести матчах во всех турнирах разница мячей "Аталанты" - 22:10, разница "Интера" в семи - 11:5. В субботу оборона бергамцев не пропустила впервые в девяти матчах во всех турнирах

Дома во всех турнирах в нынешнем сезоне "Интер" выиграл 11 матчей (в том числе один в овертайме) и проиграл три. В том числе проиграл последний. "Аталанта" в гостях выиграла шесть, три свела вничью и один проиграла. В последних четырёх дважды сыграла вничью и по одному разу выиграла и проиграла

"Аталанта" - любимый итальянский соперник для Эдина Джеко. Ей он забил девять мячей

"Интер" выиграл пять своих последних матчей во всех турнирах, переходивших в дополнительное время

Прогноз: Интер - Аталанта 2:2, победа Интера в серии пенальти

"Интер" ныне выглядит менее сильным, менее спокойным и менее уверенным в себе, чем "Аталанта". Еще и думает о дерби. Хотя последнее игроки и тренеры опровергают. Зато играет дома, в 2022-2023 годах известен как безоговорочно лучший кубковый боец Италии. В Топ-матчах в целом в последнее время играл гораздо лучше, чем "Аталанта". Ожидается очень весёлый и драматичный матч. И если он затянется, у миланцев будет преимущество.