Рома - Эмполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 04.02.2023

Серия из шести матчей "Ромы" без поражений подряд прервалась двумя 1:2 подряд. Причем если первое Жозе Моуриньо и его команда восприняли чуть ли не как победу, то второе уже ожидаемо назвали полным провалом. Как бы то ни было, календарь и соперники не ждут, и в субботу "джаллоросси" проведут свой третий матч за семь дней. Дома, но против кусачего соперника, в январе уже набиравшего очки против "Лацио" и "Интера".

4 февраля. 19:00. Серия А. 21-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Эмполи"

Главный арбитр: Федерико Дионизи

В Неаполе против "Наполи" "Рома" выступила и вправду мощно. Не развалилась после раннего пропущенного, удивляла высоким прессингом, сравняла счет в последней стадии матча. Моуриньо заявил, что после такого поражения уверен в команде даже больше, чем до матча и гордится подопечными. Добавляя, что помешала удержаться и не пропустить в самой концовке лишь куцая скамья запасных.

Она помешала и в Кубке дома против "Кремонезе". О чем Жозе также заявил. Он предоставил необходимый отдых Смоллингу, Матичу, Дибале и Абрахаму, и команда провела ужасный первый тайм. Португальский специалист даже ушёл в раздевалку еще на 43-ей минуте. В начале второго тайма состоялись четыре замены со сменой тактической схемы, но из-за такого бардака римляне тут же пропустили второй и уже не вернулись.

"Эмполи" из Кубка уже вылетел, а в лиге как раз выдал свою серию из шести матчей без поражений. В частности, в январе сыграл вничью в гостях с "Лацио", хотя уступал ещё на 82-ой минуте, а также победил в гостях "Интер", даже до удаления в составе соперника на сороковой минуте переигрывая его. В последнем туре он полностью переигрывал "Торино" дома до 81-ой, но оказался в роли "Лацио" и упустил 2:0.

До седьмого, Еврокубкового, места сейчас три очка и три места, и симпатичная команда выглядит не слабее "Удинезе", "Торино" и "Болоньи". Впрочем, ее наставник Паоло Дзанетти твердо заявляет, что единственная цель на сезон - выживание в Серии А. Он признал, что уровень игры в первые 70 минут против "Торино" был "стратосферическим", но и указал на общий итог.

Смелая интенсивная игра "Эмполи" с высоким прессингом и налаженным выходом в контратаку через короткий пас может доставить немало проблем "Роме". Тем более уставшей сейчас и мало создающей и забивающей всегда. С другой стороны, таких открытых соперников она умеет ловить на контратаках или стандартных положениях. А Моуриньо призывает её выйти на поле с "болью от поражения от "Кремонезе" в крови", то есть злой.

Кадры

Ожидается возвращение всех лидеров в стартовый состав, хотя не все здоровы. Кроме, возможно, Матича, которому могут предпочесть юных и энергичных Бове и Тахировича. Абрахам и Дибала постараются реабилитироваться за крайне неудачную игру в Неаполе. Стефан Эль-Шаарави как раз играл там хорошо и забил и может найти место как на позиции левого латераля, так и в атаке.

Капитан Лоренцо Пеллегрини играет с травмой и не получил отдых даже в среду. Но отказаться от него Моуриньо не может себе позволить.

Николо Дзаньоло по-прежнему исключен из команды, да ещё и раздобыл больничный от врача до конца месяца с диагнозом о психологическом состоянии. А вот Рик Карсдорп, похоже, прощен и может оказаться в заявке впервые с октября. Впервые в заявке может оказаться и январский новичок защитник Диего Льоренте.

В "Эмполи" должен вернуться на левый фланг обороны Паризи, отбывший дисквалификацию. А также опорник Хендерсон после такой же. Хотя неясно, сдвинет ли он Бандинелли. Возможно, выйдут оба, и тогда, как и с "Интером", команда Дзанетти сыграет не с двумя форвардами, а с двумя атакующими полузащитниками. Справа в обороне конкурируют Эбуэхи и Стоянович.

Молодой талант Бальданци, забивший "Интеру", должен сыграть под нападающим/и. А в атаке главные кандидаты - Сатриано и Капуто.

В январе команду пополнили игроки атаки Виньято и Пикколи, а ушёл Байрами.

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Кристанте, Бове, Залевски, Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Абрахам

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Луперто, Де Винтер, Паризи, Акпа-Акпро, Марин, Бандинелли, Хендерсон, Бальданци, Капуто

Прогноз: Рома - Эмполи 2:1

В лиге дома "Рома" ещё не теряла очки в этом сезоне против команд ниже Топ-8. У "Эмполи" она выиграла восемь матчей из последних девяти на всех полях при одной ничьей. А дома во всей истории в Серии А и вовсе выиграла у него 12 из 14-ти при двух ничьих. Впрочем, просто не всегда было и в четырех из последних шести в лиге в Риме "Эмполи" забивал. Да и сейчас он сильнее, чем был когда-либо в 21-ом веке.

Минимальная победа "Ромы" - хорошая ставка. Как и ее гол, а то и два со стандартных положений. Как и в целом "обе забьют".