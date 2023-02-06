Салернитана - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 07.02.2023

В 18-ом туре Серии А "Салернитана" и "Ювентус" потерпели тяжёлые поражения на футбольном поле. Первая - 2:8 от "Аталанты", второй - 1:5 от "Наполи". А через несколько дней их ещё и тряхнуло в кабинетах. У второго сняли 15 очков за финансовые махинации, первая уволила главного тренера, но вернула его через два дня. Опомниться от такого было непросто, но последний свой матч обе выиграли. Что это означает в плане очного матча?

7 февраля. 21:45. Серия А. 21-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Ювентус"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

После тех провалов "Ювентус" хорошо выступил в Кубке. Переиграл дома "Монцу" (2:1) и "Лацио" (1:0). Против последнего в четверг он играл в свой типичный футбол. Прежде всего перекрывал оборону, усыплял игру. Сумел забить в раздевалку благодаря ошибке соперника, во втором тайме спокойно отзащищался с 39-ю процентами владения мячом, не позволив "лациале" ничего. Он в полуфинале и надеется оттуда прорваться в Еврокубки.

А вот в лиге он позволил "Аталанте" (3:3) и "Монце" (0:2) слишком много. Против первой вытащил ничью на характере, а против второй дома провел отвратительный первый тайм (Массимилиано Аллегри говорил, что он никогда такого от своей команды не видел). Во втором собрался, но в целом из 21:3 по ударам по воротам не извлёк ничего. Аллегри после него рассуждал, как трудно переключиться в голове на новую ситуацию, на борьбу за выживание.

Он называет матч в Салерно прямой битвой против вылета.

Наставник "Салернитаны" Давиде Никола, правда, называет такие заявления психологической войной, отмечая, что разница в качестве между командами огромна. Вместе с тем, считает, что в отдельном матче его команде есть что предложить, говорит, что с помощью единства, жертвенности и взаимной помощи может победить.

Никола считает, что победа в Лечче, где не выиграли в январе "Милан" и "Лацио", а также 0:2 от "Наполи" до этого - признаки прогресса и желает его продолжить. Прогресса прежде всего в обороне после того 2:8.

В первом круге "Салернитана" просто вынесла "Ювентус" в Турине в одни ворота в первом тайме, вела со счетом 2:0. Но все же пропустила второй мяч на 93-ей минуте и сразу же пропустила ещё один. Отмененный ВАРом. Та отмена вызвала скандал, поскольку телекамеры уловили Кандреву возле углового флажка, что сломало офсайд. В ВАР же заявили, что у них камеры под таким углом не было. Скандал был огромный и "Ювентус" официально требовал переиграть матч.

Кадры

У туринцев отсутствуют Бонуччи, Погба, Милик, Паредес. Ничего нового. Душан Влахович вернулся в ужасной форме, но форму набирают лишь одним способом - игрой. То же касается и Федерико Кьезы. Хотя у обоих есть конкуренты. Кен, Ди Мария. Возможен также выход троих, то есть переход с 3-5-2 на 3-4-3.

У кампаньцев не сыграют Дьомбер, Фасио, Мадзокки, Маджоре и Радованович. В Лечче команда перешла с 3-5-2 на 4-4-2 и интересно увидеть, сохранит ли новую схему против гранда. Диа и Пьонтек, как всегда, очень опасны в побеге от защитников, Вильена подключается вторым темпом, Кандрева и пасует с фланга, и пробивает с 16-20 метров.

"Салернииана": Очоа, Самбия, Бронн, Троост-Эконг, Брадарич, Кандрева, Бохинен, Л. Кулибали, Вильена, Диа, Пьонтек

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Куадрадо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Влахович, Ди Мария

Прогноз: Салернитана - Ювентус 1:2

Аллегри отмечает заполненный стадион и атмосферу, хвалит соперника. Самому сопернику ещё нужно набирать очки в борьбе против вылета. Но и "Ювентусу" нужно, ведь неясно, сколько ему ещё снимут. Провал с "Монцей" должен разбудить его, его оборона одна из лучших в лиге, оборона "Салернитаны" худшая. А дома, на "Ареки", "гранатовые" не побеждали с 22-го октября. Скорее всего, они проиграют.