Специя - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 19.02.2023

"Ювентус" не может надолго создать спокойную атмосферу вокруг себя. Уже трижды Массимилиано Аллегри объявлял о начале нового сезона для команды, но всякий раз этого хватало всего на 2-3 удачных и спокойных матча. На этот раз после трех побед без пропущенных пришла ничья 1:1 дома с "Нантом" в Лиге Европы, разбудив ненадолго уснувших демонов. Визит во Францию на следующей неделе будет огненным. Но ведь до него ожидает ещё один выезд.

19 февраля. 19:00. Серия А. 23-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Ювентус"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

10 Монца 23 8 5 10 29 11 Ювентус 22 13 5 4 29 12 Эмполи 22 6 9 7 27 13 Фиорентина 22 6 6 10 24 14 Сассуоло 23 6 6 11 24 15 Лечче 22 5 9 8 24 16 Салернитана 22 5 6 11 21 17 Специя 22 4 7 11 19 18 Эллас Верона 22 4 5 13 17

Две из трех побед состоялись со счетом 1:0, причём неделю назад от "Фиорентины" дома пришлось отбиваться. В четверг "Юве" вновь открыл счет, вновь попытался сидеть на 1:0, вновь создал в редких атаках, но не реализовал (дважды попадал в каркас ворот), но на этот раз пропустил в контратаке "Нанта" и не победил. Еще и пенальти на последних секундах за явную игру соперника рукой не был назначен, поскольку арбитр усмотрел фол в атаке.

В последние дни Аллегри пришлось не раз раздражённо отвечать на вопросы о такой игре команды, о любви к 1:0. Он признал, что команда остановилась, заснула после забитого, играла крайне медленно, пасовала со скоростью "один километр в час". При этом яростно требовал от журналистов просмотреть статистику прошлых лет, его первой каденции и понять, что он вовсе не тренер 1:0. Но какое значение сейчас имеет далекое прошлое?!

Сегодня придется отвлечься от Лиги Европы на "Специю". Местная команда долго чувствовала себя довольно комфортно в борьбе против вылета. Начала 2023-й год 2:2 с "Аталантой" (и отскочили там бергамцы) и в целом пятью очками в трех матчах. Однако затем набрала одно в четырех, и боссы клуба поспешили уволить Луку Готти. Решив не обращать внимание на то, что три из этих четырёх состоялись против "Наполи", "Ромы" и "Болоньи" в гостях.

Новый главный тренер еще не назначен, и сегодня команду на поле выведет бывший помощник Готти Фабрицио Лорьери. Изменять тактическую схему он, похоже, не собирается. То есть 3-5-2.

В первом круге стадион "Специи" считался одним из самых домашних. Сложность игры на компактном "Альберто Пикко", где трибуны и болельщики висят над самим полем, отмечали все соперники. Однако завершили круг "орлята" 0:2 от "Ромы", а второй начали 0:3 от "Наполи". Хотя в обоих матчах несомненно боролись и доставляли соперникам проблемы. Удастся ли "Ювентусу" продлить такую серию? Аллегри на провокационный вопрос об 1:0 в Специи ответил, что хочет 3:0.

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Кадры

"Юве" нужна ротация. Аллегри уже объявил, что сыграют второй вратарь Перин, запасной защитник Ругани (Бремер дисквалифицирован), запасной форвард Кен. Кьеза не сыграет, как говорит тренер, из-за усталости. А Бонуччи ещё не готов к стартовому составу. Проблемы у Фаджоли, и потому выход Паредеса кажется логичным.

Похоже, туринцы вернутся к 3-5-2. И дело не только в отсутствии Кьезы, но и в потребности отдыха для Анхеля Ди Марии.

У "Специи" отсутствуют Журковски, Эспозито и один из лучших в команде - правый латераль Холм. Под вопросом ведущий форвард Нзола, хотя он в заявке. Виктор Коваленко вернулся после двух туров отсутствия, но вернулся и Ампаду, опережавший его в иерархии, когда оба были здоровы. Ампаду, Бурабия, Агудело, Экдаль и Коваленко - такова основная обойма опорников на этот матч. Трое из них начнут с первых минут.

"Специя": Драговски, Амиан, Николау, Кальдара, Гьяси, Ампаду, Бурабия, Агудело, Реца, Верде, Шомуродов

"Ювентус": Перин, Данило, Ругани, Сандро, Куадрадо, Локателли, Паредес, Рабио, Костич, Влахович, Кен

Статистика

"Ювентус" выиграл все пять матчей Серии А у "Специи". В трех из них не пропустив. В двух последних гостевых забивал как минимум три мяча - 3:2 и 4:1. В первом круге дома забил на девятой и 92-ой минутах - 2:0. Результаты всех пяти матчей - 4:1, 3:0, 3:2, 1:0, 2:0

"Специя" не забивала дома никому в последние 329 минут. Это длиннейшая такая текущая серия в лиге. Серия "Сампдории" составляла 731, но она была прервана вчера

В первых девяти домашних матчах лиги в сезоне "Специя" проиграла лишь однажды, шесть раз сыграв вничью и дважды выиграв. В двух последующих проиграла дважды с общим счётом 0:5

Из последних шести гостевых матчей в лиге "Ювентус" выиграл пять. Четырежды со счетом 1:0, в предыдущем гостевом - 3:0 у "Салернитаны". Поражение состоялось в Неаполе со счетом 1:5

"Специя" ещё не забивала в этом сезоне силами игроков, вышедших на замену. "Ювентус" забил два таких мяча

В своей карьере в Серии А Душан Влахович играл против "Специи" пять раз и забил ей пять мячей. Правда, все забитые состоялись дома

"Ювентус" пропускал в 16-ти матчах в этом сезоне во всех турнирах. В 14-ти из них он не победил. Не победил в последних девяти гостевых, в которых пропускал, если считать и концовку предыдущего сезона

Котировки букмекеров

Прогноз: Специя - Ювентус 1:2

"Специя" без тренера, но это как раз может послужить дополнительной мотивацией. Кроме того, она знает, что может упасть в зону вылета, если проиграет. Дома она точно получит поддержку и поборется, надеясь, что "Ювентус" слишком задумается о "Нанте" и слишком увлечется ротацией. Потому игра должна быть плотной. Можно рискнуть и поставить на то, что хозяева не только пропустят, но и забьют.