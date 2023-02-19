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Специя - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 19.02.2023
Помеха между матчами Лиги Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" не может надолго создать спокойную атмосферу вокруг себя. Уже трижды Массимилиано Аллегри объявлял о начале нового сезона для команды, но всякий раз этого хватало всего на 2-3 удачных и спокойных матча. На этот раз после трех побед без пропущенных пришла ничья 1:1 дома с "Нантом" в Лиге Европы, разбудив ненадолго уснувших демонов. Визит во Францию на следующей неделе будет огненным. Но ведь до него ожидает ещё один выезд.
19 февраля. 19:00. Серия А. 23-й тур
Специя. "Альберто Пикко"
"Специя" - "Ювентус"
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна
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Две из трех побед состоялись со счетом 1:0, причём неделю назад от "Фиорентины" дома пришлось отбиваться. В четверг "Юве" вновь открыл счет, вновь попытался сидеть на 1:0, вновь создал в редких атаках, но не реализовал (дважды попадал в каркас ворот), но на этот раз пропустил в контратаке "Нанта" и не победил. Еще и пенальти на последних секундах за явную игру соперника рукой не был назначен, поскольку арбитр усмотрел фол в атаке.
В последние дни Аллегри пришлось не раз раздражённо отвечать на вопросы о такой игре команды, о любви к 1:0. Он признал, что команда остановилась, заснула после забитого, играла крайне медленно, пасовала со скоростью "один километр в час". При этом яростно требовал от журналистов просмотреть статистику прошлых лет, его первой каденции и понять, что он вовсе не тренер 1:0. Но какое значение сейчас имеет далекое прошлое?!
Сегодня придется отвлечься от Лиги Европы на "Специю". Местная команда долго чувствовала себя довольно комфортно в борьбе против вылета. Начала 2023-й год 2:2 с "Аталантой" (и отскочили там бергамцы) и в целом пятью очками в трех матчах. Однако затем набрала одно в четырех, и боссы клуба поспешили уволить Луку Готти. Решив не обращать внимание на то, что три из этих четырёх состоялись против "Наполи", "Ромы" и "Болоньи" в гостях.
Новый главный тренер еще не назначен, и сегодня команду на поле выведет бывший помощник Готти Фабрицио Лорьери. Изменять тактическую схему он, похоже, не собирается. То есть 3-5-2.
В первом круге стадион "Специи" считался одним из самых домашних. Сложность игры на компактном "Альберто Пикко", где трибуны и болельщики висят над самим полем, отмечали все соперники. Однако завершили круг "орлята" 0:2 от "Ромы", а второй начали 0:3 от "Наполи". Хотя в обоих матчах несомненно боролись и доставляли соперникам проблемы. Удастся ли "Ювентусу" продлить такую серию? Аллегри на провокационный вопрос об 1:0 в Специи ответил, что хочет 3:0.
Кадры
"Юве" нужна ротация. Аллегри уже объявил, что сыграют второй вратарь Перин, запасной защитник Ругани (Бремер дисквалифицирован), запасной форвард Кен. Кьеза не сыграет, как говорит тренер, из-за усталости. А Бонуччи ещё не готов к стартовому составу. Проблемы у Фаджоли, и потому выход Паредеса кажется логичным.
Похоже, туринцы вернутся к 3-5-2. И дело не только в отсутствии Кьезы, но и в потребности отдыха для Анхеля Ди Марии.
У "Специи" отсутствуют Журковски, Эспозито и один из лучших в команде - правый латераль Холм. Под вопросом ведущий форвард Нзола, хотя он в заявке. Виктор Коваленко вернулся после двух туров отсутствия, но вернулся и Ампаду, опережавший его в иерархии, когда оба были здоровы. Ампаду, Бурабия, Агудело, Экдаль и Коваленко - такова основная обойма опорников на этот матч. Трое из них начнут с первых минут.
"Специя": Драговски, Амиан, Николау, Кальдара, Гьяси, Ампаду, Бурабия, Агудело, Реца, Верде, Шомуродов
"Ювентус": Перин, Данило, Ругани, Сандро, Куадрадо, Локателли, Паредес, Рабио, Костич, Влахович, Кен
Статистика
- "Ювентус" выиграл все пять матчей Серии А у "Специи". В трех из них не пропустив. В двух последних гостевых забивал как минимум три мяча - 3:2 и 4:1. В первом круге дома забил на девятой и 92-ой минутах - 2:0. Результаты всех пяти матчей - 4:1, 3:0, 3:2, 1:0, 2:0
- "Специя" не забивала дома никому в последние 329 минут. Это длиннейшая такая текущая серия в лиге. Серия "Сампдории" составляла 731, но она была прервана вчера
- В первых девяти домашних матчах лиги в сезоне "Специя" проиграла лишь однажды, шесть раз сыграв вничью и дважды выиграв. В двух последующих проиграла дважды с общим счётом 0:5
- Из последних шести гостевых матчей в лиге "Ювентус" выиграл пять. Четырежды со счетом 1:0, в предыдущем гостевом - 3:0 у "Салернитаны". Поражение состоялось в Неаполе со счетом 1:5
- "Специя" ещё не забивала в этом сезоне силами игроков, вышедших на замену. "Ювентус" забил два таких мяча
- В своей карьере в Серии А Душан Влахович играл против "Специи" пять раз и забил ей пять мячей. Правда, все забитые состоялись дома
- "Ювентус" пропускал в 16-ти матчах в этом сезоне во всех турнирах. В 14-ти из них он не победил. Не победил в последних девяти гостевых, в которых пропускал, если считать и концовку предыдущего сезона
Котировки букмекеров
Прогноз: Специя - Ювентус 1:2
"Специя" без тренера, но это как раз может послужить дополнительной мотивацией. Кроме того, она знает, что может упасть в зону вылета, если проиграет. Дома она точно получит поддержку и поборется, надеясь, что "Ювентус" слишком задумается о "Нанте" и слишком увлечется ротацией. Потому игра должна быть плотной. Можно рискнуть и поставить на то, что хозяева не только пропустят, но и забьют.
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