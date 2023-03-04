Фиорентина - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 04.03.2023

Ровно пять лет назад скончался капитан "Фиорентины" Давиде Астори. В тот трагический день Стефано Пиоли был главным тренером "фиалок". Сегодня он приезжает во Флоренцию во главе "Милана". Команды, где Давиде воспитывался и дебютировал на взрослом уровне. Говоря, что капитан всегда с ним и что визиты в этот город всегда будут для него особенными. Сегодняшний, в годовщину, точно таким будет, и вряд ли Стефано и все те, кто знал Давиде, сдержат эмоции.

4 марта. 21:45. Серия А. 25-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Милан"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

3 Інтер 24 15 2 7 47 4 Мілан 24 14 5 5 47 5 Рома 24 13 5 6 44 6 Аталанта 24 12 5 7 41 7 Ювентус 24 15 5 4 35 8 Болонья 24 10 5 9 35 9 Торіно 24 8 7 9 31 10 Удінезе 24 7 10 7 31 11 Монца 24 8 5 11 29 12 Фіорентина 24 7 7 10 28 13 Емполі 24 6 10 8 28 14 Сассуоло 24 7 6 11 27

"Милан" подходит к матчу на волне четырех побед подряд во всех турнирах без пропущенных. Адский январь с 18-ю пропущенными остался позади. Правда, в трех первых матчах новой серии вопросы оставались. Прежде всего - о контроле над игрой, о центре поля. Нередко контроль терялся. Но в последнем матче "Аталанта" была раздавлена уже с демонстрацией чемпионской силы. Давлением и доминированием в первом тайме, обороной и разящими контратаками во втором.

"Фиорентина" выступает не сериями, а турнирами. В Кубке в полуфинале, в Лиге Конференций в двух матчах против "Браги" набрала разницу мячей 7:2. А вот в Серии А выдала серию из шести матчей без побед - две ничьи и четыре поражения, застряла во второй десятке. Потому в целом настроение в клубе не лучшее. Правда, серию прервала 3:0 в Вероне и надеется, что начала новый путь в целом. Прежде всего - что научилась реализовывать многочисленные моменты.

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно очень доволен улучшением игры, прорывом в реализации, но заявляет, что против чемпиона нужно выдать лучшую версию самих себя в плане и борьбы, отношения к делу, и качества. Показанного против "Вероны", как он считает, не хватит. Там и вправду счет не по игре, и все могло завершиться даже потерей очков. Важнейшим Итальяно считает сохранение концентрации. Пиоли требует от своих того же.

"Фиорентина" - вторая в лиге по владению мячом и ударам по воротам, сразу после "Наполи". "Милан" по владению лишь седьмой. Но закрываться, разумеется, "россонери" не будут. Будут пытаться постоянно перехватывать и убегать. А перехватов, если вспомнить, что в Вероне "фиалки" выдали ужасный процент точных передач - 71, ожидается немало. В целом матч будет качелями, борьбой с переходом инициативы из рук в руки.

Последние матчи команд

"Фиорентина"

12.02. Серия А. Ювентус - Фиорентина 1:0

16.02. Лига Конференций. Брага - Фиорентина 0:4

19.02. Серия А. Фиорентина - Эмполи 1:1

23.02. Лига Конференций. Фиорентина - Брага 3:2

27.02. Серия А. Эллас Верона - Фиорентина 0:3

"Милан"

5.02. Серия А. Интер - Милан 1:0

10.02. Серия А. Милан - Торино 1:0

14.02. Лига Чемпионов. Милан - Тоттенхэм 1:0

18.02. Серия А. Монца - Милан 0:1

26.02. Серия А. Милан - Аталанта 2:0

Статистика

"Милан" и "Фиорентина" встречались 178 раз. Первый ведет по победам - 79:51 при 48-ми ничьих. Во Флоренции счет по победам 36:27 в пользу второй при 25-ти ничьих

"Милан" выиграл два последних матча лиги против "Фиорентины" и может выиграть три подряд впервые с 2011-го года. В восьми последних очных матчах он забивал и может забить в девяти подряд впервые с 1951-го года

"Фиорентина" выиграла лишь три из последних 16-ти домашних матчей против "Милана" (шесть ничьих, семь поражений), но выиграла последний со счетом 4:3. В последних восьми очных матчах во Флоренции в лиге она трижды победила, трижды сыграла вничью и дважды проиграла. Причем единственная победа в этих восьми матчах с разницей более одного мяча на ее счету - 2:0 в 2015-ом году

"Фиорентина" пропускала в восьми последних домашних матчах лиги против всех. Ее худшая серия с 2005-го года (9)

"Фиорентина" - любимый соперник Златана Ибрагимовича (11 голов). Если забьет сегодня - станет самым возрастным автором гола в истории "Милана" - 41 год и 152 дня. Сейчас таковым является Алессандро Костакурта - 41 и 25. В номинации "самый возрастной участник матча как игрок "Милана" Ибра уже обошёл Билли неделю тому

В нынешнем сезоне без Рафаэля Леау средний набор очков "Милана" падает с 2.2 до 1.4

Кадры

Без дисквалифицированного Леау "Милан" обычно выглядит гораздо слабее. Но в последнее время он тормозил команду. Перед ассистом против "Аталанты" не выдавал ни ассиста, ни гола в семи матчах. Интересно посмотреть, как чемпион справится без него. И без травмированного Диаса. Де Кетеларе и Ребич, разочаровывающие в этом сезоне, получат шанс. Шарля все ждут. Пиоли говорит, что он в лучшей форме в сезоне и нужен лишь гол, чтобы прорвало.

На других позициях как раз комплектация лучше. Крунич дисквалифицирован, но как раз вернулся Беннасер. Калабрия и Флоренци вернулись. Возможно, первый сдвинет Мессиаса, хотя тот с позиции латераля забивал в двух последних матчах. Габбия приболел, но он далеко не игрок стартового состава. Маньян проведет второй матч с октября после того, как в первом ему не понадобилось совершать сейвы. Златан и Ориги готовы усилить центр атаки, если Жиру не справится.

Пиоли в целом говорит, что никакой ротации перед выездом в Лондон к "Тоттенхэму" в рамках Лиги Чемпионов в среду не будет.

"Фиорентина" теоретически может прибегнуть к ротации, учитывая, что в Лиге Конференций идет лучше, чем в лиге. Там ожидает турецкий "Сивасспор". Данкан, Куаме, Кастровилли могут выйти с первых минут сегодня. Возможно, Йович, ставший вторым форвардом позади Кабрала. Точно не сыграет левый защитник Терзич, но его заменит Бираги, забивший гол с центра поля в Вероне. Зато возвращается лидер центра обороны Миленкович.

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Миленкович, Игор, Бираги, Амрабат, Данкан, Барак, Гонсалес, Кабрал, Куаме

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Де Кетеларе, Ребич, Жиру

Прогноз: Фиорентина - Милан 1:1

"Фиорентина" - сложный соперник. Особенно дома и, в частности, для "Милана". В последние недели она остановила "Лацио" (тот самый, которому "россонери" проиграли со счетом 0:4) и уступила в гостях "Ювентусу" лишь со счетом 0:1, играя хорошо. Сам "Милан" еще и будет думать о "Тоттенхэме". Его реализация по-прежнему хромает, а реализация "Фиорентины" вроде бы наладилась. Уж точно никто не победит с разницей более одного мяча.