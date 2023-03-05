Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 05.03.2023
Всегда непредсказуемый
ANSA
Матчи между "Ромой" и "Ювентусом" невозможно классифицировать, подвести под какую-либо статистику. Почти в каждом из них происходит что-то другое. Причем часто это даже не зависит от стадиона, на котором они играют. Сегодня туринцы приезжают в Рим в ситуации, когда лига для них не на первом месте. Но может выйти на такое, если победят. А для римлян лига значит все. Как это повлияет на матч?
5 марта. 21:45. Серия А. 25-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Ювентус"
Главный арбитр: Фабио Мареска
|2
|25
|14
|6
|5
|48
|3
|24
|15
|2
|7
|47
|4
|25
|14
|5
|6
|47
|5
|24
|13
|5
|6
|44
|6
|25
|12
|6
|7
|42
|7
|24
|15
|5
|4
|35
|8
|24
|10
|5
|9
|35
Состояние команд
Классифицировать, определить состояние "Ромы" и сейчас сложно. Массимилиано Аллегри отметил, что она пропустила лишь пять мячей дома в лиге с начала сезона и одержала четыре победы без пропущенных в четырех последних. К этому можно добавить и впечатляющую победу над "Зальцбургом" (2:0). Но ведь три своих последних Топ-матча дома "волки" проиграли. Со счетом 0:1. А еще вылетели из Кубка дома от "Кремонезе".
Против австрийцев в Лиге Европы они впечатлили в обоих матчах. Но в домашних турнирах буксуют. В последнем домашнем матче лиги еле переиграли "Верону" из зоны вылета (1:0). А в двух последних гостевых сыграли вничью с "Лечче" и проиграли тому же "Кремонезе". Причем в Кремоне выступили ужасно. И Жозе Моуриньо чувствовал это, в обоих таймах уходя в раздевалку еще до свистка арбитра, а также выполнив четыре замены сразу.
Сегодня он должен был пропустить матч из-за удаления в Кремоне. После которого даже угрожал подать в суд на четвертого арбитра. В итоге судейский комитет решил дорасследовать это дело и отсрочил двухматчевую дисквалификацию. Так что Моур сегодня будет на тренерской скамье.
Определить состояние "Ювентуса" гораздо легче. Оно замечательное. Шесть побед и ничья в последних семи матчах во всех турнирах. Последние три матча выиграны с общим счетом 9:2. Последний впервые в сезоне выигран с камбеком, причем тогда, в дерби "Юве" дважды уступал в счете, но победил - 4:2. Пусть и силами двух голов и ассиста центральных защитников. И в дерби, и в Нанте в Лиге Европы он выглядел раскрепощенно.
Вместе с тем, не следует забывать о том, что совсем недавно - дома против "Нанта", против "Специи", против "Фиорентины" (то есть во время вот этой последней удачной серии) выглядел крайне невзрачно, проваливал отрезки, сидел на 1:0, слишком глубоко оборонялся. Скатиться в такой Аллегризм он всегда способен. А его последние Топ-матчи также не особо вдохновляют - выцарапанная ничья 3:3 дома с "Аталантой", 1:5 в Неаполе...
Обе команды играют с тремя центральными защитниками. Обе страшно не любят владеть мячом. "Рома" - десятая по этому показателю, "Ювентус" - 13-й. Просто будут отдавать друг другу мяч, пытаться перехватить и контратаковать. Обе обожают стандартные положения - на двоих в лиге забили 29 голов с них и уступают в этом компоненте лишь "Наполи". На эти аспекты следует обратить внимание прежде всего.
Где смотреть матч
Статистика
- В 2017-20 годах в восьми очных матчах обе команды добыли по три победы. В частности, по одной гостевой. Также два матча завершились вничью. Однако после этого в четырех матчах "Ювентус" одержал три при одной ничьей. В последнем в Риме он уступал на 69-ой минуте со счетом 1:3, но в итоге победил со счетом 4:3. А в первом туре сезона 2022/23 в Турине забил на второй минуте, но пропустил на 69-ой - 1:1
- "Ювентус" забивал "Роме" в восьми последних очных матчах на всех полях и не проигрывал ей в пяти последних. "Рома" забивала "Ювентусу" в семи из последних девяти матчей на всех полях и в семи из последних восьми дома
- "Рома" побеждала и не пропускала в четырех последних домашних матчах лиги. "Ювентус" победил и не пропустил в шести из семи последних гостевых. Седьмой - тот самый 1:5 от "Наполи"
- "Ювентус" забил в нынешнем сезоне в лиге 16 мячей со стандартных положений, "Рома" - 13. В этом компоненте они в Топ-3 лиги, уступая лишь "Наполи" с его 17-ю
- Серия "Ювентуса" из матчей лиги, в которых пропускал и не побеждал, прервалась на 11-ти 4:2 над "Торино"
Последние матчи команд
"Рома"
11.02. Лечче - Рома 1:1 (лига)
16.02. Зальцбург - Рома 1:0 (Лига Европы)
19.02. Рома - Эллас Верона 1:0 (лига)
23.02. Рома - Зальцбург 2:0 (Лига Европы)
28.02. Кремонезе - Рома 2:1 (лига)
"Ювентус"
12.02. Ювентус - Фиорентина 1:0 (лига)
16.02. Ювентус - Нант 1:1 (Лига Европы)
19.02. Специя - Ювентус 0:2 (лига)
23.02. Нант - Ювентус 0:3 (Лига Европы)
28.02. Ювентус - Торино 4:2 (лига)
Кадры
В "Роме" под вопросом капитан Лоренцо Пеллегрини из-за болезни. В заявку он должен попасть, но со стартовым составом сложнее. Его может заменить Эль-Шаарави или Вейналдум, набирающий форму после тяжелой травмы. Тэмми Абрахам, из-за травмы лица не игравший в стартовом составе в лиге с 11-го февраля, наконец-то должен вернуться. Хотя будет играть в маске. Возвращается и Крис Смоллинг после дисквалификации.
Наибольшее внимание - разумеется, на Пауло Дибалу. Безоговорочного лидера "Ромы". И по забитым мячам в лиге (восемь, еще и плюс шесть ассистов), и по игре. Его противостояние с предыдущим клубом сегодня будет еще острее, если учесть его сотрудничество со следствием в одном из дел против "Ювентуса" о финансовых махинациях. Аргентинец заявил, что клуб до сих пор должен ему деньги.
У "Юве" в центре поля возвращаются Миретти от травмы и Локателли от дисквалификации. Погба дебютировал в сезоне в дерби. Но Аллегри уже заявил, что Поль пока что готов лишь как игрок ротации. Так что тройку опорников легко предсказать. Легко предсказать и тройку центральных защитников. А с травмой Де Шильо - и двух латералей. А в атаке Кьеза - серьезный претендент, но вряд ли он сейчас сдвинет Ди Марию.
Наибольшее внимание - на Анхеля. Он провел замечательный февраль, но в дерби, несмотря на ассист, играл менее ярко. Вернется? Вернется ли Душан Влахович, не забивавший в восьми из десяти своих последних матчей во всех турнирах?
"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски, Кристанте, Матич, Спинаццола, Дибала, Вейналдум, Абрахам
"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Куадрадо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Ди Мария, Влахович
Котировки букмекеров
Прогноз: Рома - Ювентус 2:2
Ныне такое ощущение, что "Ювентус" нашел свой путь, а "Рома" его потеряла. В случае победы сегодня туринцы сократят отставание от римлян до шести очков, и это при том, что у них сняли 15. С другой стороны, римляне вернутся в Топ-4 в случае победы. Так что борьба ожидается нешуточная. Но яркая. Последние два очных матча в Риме завершились с результатами 2:2 и 3:4. Еще один 2:2?
Популярное сейчас
- Пощекотали нервы. ПСЖ - Нант 4:2. Видео голов и обзор матча
- Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2
- Артета: Невероятно счастлив, это было просто безумие
- Фиорентина - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 04.03.2023
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО