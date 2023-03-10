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Специя - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 10.03.2023
Слишком ли отвлечет "Порту?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" явно завидует "Милану" и желает также выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Для этого нужно добыть результат в Порту. Однако и до вторника есть матч. В лиге, где положение шаткое. Второе место, но всего в трех очках над пятым. Забывать о Серии А и о предстоящем матче нельзя. Тем более, что он состоится в гостях, где "нерадзурри" всегда тяжело. Против команды, которая отчаянно борется за выживание и нуждается в очках.
10 марта. 21:45. Серия А. 26-ой тур
Специя. "Альберто Пикко"
"Специя" - "Интер"
Главный арбитр: Ливио Маринелли
Состояние команд
Предыдущий матч "Интера" получился довольно спокойным. Без феерии, без чрезмерных усилий удалось победить крепкий "Лечче" и не пропустить от него (2:0). Проблема в том, что матч состоялся в Милане, где подопечные Симоне Индзаги и до этого играли мощно и уверенно. А вот в гостях они будто другая команда - зажатая, нервная, неуверенная. Выиграли лишь один матч лиги из четырех последних - камбеком против "Кремонезе" из зоны вылета.
После поражения в предыдущем гостевом матче в Болонье функционеры клуба провели экстренную беседу с Индзаги, требуя немедленно улучшить игру в гостях. А капитан Лаутаро Мартинес заявил, что игра была недостойной "Интера".
"Специя" будет очень рада вызвать такую же реакцию в стане гранда после своего матча. Она лишь на 17-ом месте, в трех очках над 18-ым, не побеждала в последних семи матчах на всех полях. Но дома борется крепко. На ее стадионе приезжие команды не любят играть и побеждали лишь четырежды в 13-ти матчах. В феврале "Наполи" победил здесь со счетом 3:0, а "Ювентус" - 2:0, но оба гранда оставили немало комплиментов сопернику.
Массимилиано Аллегри даже не понял, как его команда умудрилась добыть такой результат в такой игре и благодарил своего вратаря.
В последних двух матчах командой руководит новый тренер. При Леонардо Семпличи она сыграла со счетом 2:2 в Удине и 0:0 дома против "Вероны" в прямой битве против вылета. Причём Семпличи оба раза остался доволен желанием команды атаковать и забивать до последних минут. Теперь же он, признавая качество соперника и называя его состав сильнейшим в лиге, указывает и на его потери очков против "Монцы", "Эмполи", "Сампдории", "Болоньи".
В первом тайме дома "Специя" оказывала давление на всех грандов. Правда, против них в нынешнем сезоне набрала на всех полях лишь одно очко (когда "Аталанта" отыгралась в Специи с 0:2 в самой концовке), но проиграла в гостях "Милану" и "Наполи" лишь на 89-ой минуте. Ее защитник Келвин Амиан вспоминает, что этих же "Наполи" и "Милан" в предыдущем сезоне переигрывала и хочет наконец-то достичь такого результата и в нынешнем.
Последние матчи команд
Специя (все - в Серии А)
5.02. Специя - Наполи 0:3
11.02. Эмполи - Специя 2:2
19.02. Специя - Ювентус 0:2
26.02. Удинезе - Специя 2:2
5.03. Специя - Эллас Верона 0:0
Интер
13.02. Сампдория - Интер 0:0 (лига)
18.02. Интер - Удинезе 3:1 (лига)
22.02. Интер - Порту 1:0 (Лига Чемпионов)
26.02. Болонья - Интер 1:0 (лига)
5.03. Интер - Лечче 2:0 (лига)
Статистика
- "Интер" и "Специя" встречались девять раз. Восемь побед на счету первого, еще один матч завершился вничью. Последние три матча "нерадзурри" выиграли с результатами 2:0, 3:1 и 3:0, правда, прямо перед этим в апреле 2021-го сыграли в Специи вничью - 1:1
- "Специя" не побеждала в последних семи матчах, потерпев четыре поражения, но в последних четырех проиграла лишь однажды при трех ничьих
- В гостевых матчах в нынешнем сезоне во всех турнирах "Интер" побеждал шесть раз, трижды сыграл вничью и шесть раз проиграл. В том числе в последних четырех выиграл и проиграл по одному разу, также дважды сыграл вничью. В последних шести полное равенство - по две победы, ничьи и поражения. В последних двух гостевых он не забивал
- "Специя" в домашних матчах в нынешнем сезоне во всех турнирах четырежды победила, семь раз сыграла вничью и четырежды проиграла. Правда, в последних пяти не забила ни единого мяча
- Мбала Нзола - лучший бомбардир "Специи" в нынешнем сезоне с 11-ю голами. Кроме него, ни один игрок команды не забил более двух мячей
Кадры
В "Интере" ожидается ротация. В обороне Думфриз, Ачерби и даже вратарь Онана могут уйти в запас. Почти не играющие Д'Амброзио и Ханданович и немало играющий Де Фрай готовятся. Брозович должен заменить в центре поля Чалханоглу или Мхитаряна. Даже в атаке Лаутаро Мартинес может уйти в запас в пользу Джеко и Лукаку, хотя тандем боснийца и бельгийца выглядел слабо. Эдин и вовсе не забивал с 18-го января.
Димарко вроде бы вернулся, но к стартовому составу не готов. Шкриньяр и Корреа еще не вернулись.
"Специи" ротация не нужна, но мешают травмы. Крайние защитники Холм и Бастони так и не вернулись, их коллега Моутинью не готов для первых 11-ти, Реца дисквалифицирован. Возможно, слева выйдет Феррер, отыгравший в сезоне всего 90 минут. В атаке ожидаются трое из четырех - Верде, Шомуродов, Гьяси, Нзола. Семпличи требует от других игроков, кроме Мбалы, начать забивать.
Кое-какие проблемы у лидера центра поля Экдаля и опорника/защитника Ампаду. Шанс для Виктора Коваленко? Украинец получил 15 минут в матче против "Вероны", играл очень активно, подавал штрафные и угловые, появлялся везде, дважды пробил по воротам. В случае вылета Альбина и Итэна шансы Виктора выше, чем у более атакующих Журковски и Мальдини и молодого Эспозито.
"Специя": Драговски, Амиан, Николау, Кальдара, Феррер, Экдаль, Бурабия, Агудело, Гьяси, Шомуродов, Нзола
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла, Мхитарян, Гозенс, Джеко, Лукаку
Прогноз: Специя - Интер 1:2
В "Специи" рассчитывают на проблемы "Интера" в гостях и против неграндов, на его ротацию и отвлеченность на "Порту", на помощь своего жаркого стадиона. Семпличи призывает искать очки и в таком матче, играть смело, агрессивно, не сидеть в обороне. Все это должно принести прекращение серии без забитых дома. Может принести и ничью. Но скорее всего, "Интер" не захочет ехать в Порту без победы.
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