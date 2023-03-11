Наполи - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 11.03.2023

Покатится ли "Наполи" после первого домашнего поражения в сезоне в лиге? Потерпит ли сразу же второе? Вылетит ли "Аталанта" из борьбы за попадание в Лигу Чемпионов в следующем сезоне? Встречи неаполитанцев и бергамцев обычно одни из наиболее ярких и весёлых в лиге, с обилием голов и поворотами сюжета. Но сейчас впервые за семь лет одна из команд кажется гораздо сильнее другой. Подтвердится ли это?

11 марта. 19:00. Серия А. 26-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Аталанта"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

1 Наполи 25 21 2 2 65 2 Интер 26 16 2 8 50 3 Лацио 25 14 6 5 48 4 Рома 25 14 5 6 47 5 Милан 25 14 5 6 47 6 Аталанта 25 12 6 7 42 7 Ювентус 25 15 5 5 35

После поражения от "Лацио" "Наполи" сохранял спокойствие. Опираясь на статистику того матча - 65:35 по владению мячом, 14:5 по ударам по воротам. Лучано Спаллетти заявил, что в плане характера, стараний его подопечные абсолютно не разочаровали и всегда держали руки на руле. А после матча выглядели крайне злыми и разочарованными, что обещает мотивацию и желание реабилитироваться далее.

Лидер лиги и вправду не выглядел выключенным. Скорее как раз слишком спешил. И пропускал контратаки. Спаллетти говорил о бардаке и нетерпении в перепасовках, об отсутствии качества в конкретном матче. А то, что у "Наполи" в целом есть качество, мы видели в этом сезоне уже не раз и не десять.

Вот у "Аталанты" как раз выделяется отсутствие качества. Она просто недостаточно сильна, недостаточно высокого уровня. Злости также не хватает, она часто выключается и выглядит будто безразличной. В матче против "Удинезе" проспала первый тайм и должна была пропустить. А во втором давила, к концу матча набрала 17:5 по ударам по воротам и 67:33 по владению мячом, но реализовать не смогла.

При этом Джан Пьеро Гасперини не особо пытается разбудить игроков. Говорит, что доволен их выступлением против "Удинезе", что даже доволен результатом, поскольку сохранил гандикап над ним в борьбе за шестое место. Также заявляет, что "Аталанте" в нынешнем сезоне не хватает техники и качества, она не способна пробиться в Топ-4 лиги и нечего её сравнивать с грандами. Отмечая, правда, что играет с ними на высоком уровне.

В двух последних гостевых матчах "Аталанта" встречалась с грандами. "Милан" переиграла по владению мячом, но сумела нанести лишь три удара по воротам и в игровом плане была разгромлена. "Лацио" же проиграла по владению со счетом 40:60, но как раз раздавила его. В целом в нынешнем сезоне она гораздо более консервативна, гораздо меньше ищет мяч. А "Наполи" максимально доминирует против всех.

Последние матчи команд

Наполи

12.02. Наполи - Кремонезе 3:0 (лига)

17.02. Сассуоло - Наполи 0:2 (лига)

21.02. Айнтрахт - Наполи 0:2 (Лига Чемпионов)

25.02. Эмполи - Наполи 0:2 (лига)

3.03. Наполи - Лацио 0:1 (лига)

Аталанта (все матчи - в лиге)

4.02. Сассуоло - Аталанта 1:0

11.02. Лацио - Аталанта 0:2

19.02. Аталанта - Лечче 1:2

26.02. Милан - Аталанта 2:0

4.03. Аталанта - Удинезе 0:0

Статистика

Поражение от "Лацио" прервало серию "Наполи" из восьми побед подряд в лиге, а также серию Виктора Осимхена из восьми туров лиги подряд с забитыми

"Аталанта" набрала лишь четыре очка в пяти последних турах Серии А. Это её второй такой отрезок в нынешнем сезоне и четвёртый с четырьмя очками и меньше с начала 2022-го года

В последних 15-ти матчах лиги между "Наполи" и "Аталантой" была зафиксирована лишь одна ничья. Восемь побед у первого, шесть - у второй. После этой ничьей в октябре 2019-го в Неаполе команды одержали по три победы. В том числе по одной победе в Неаполе

Два домашних матча лиги подряд "Наполи" не проигрывал "Аталанте" с 1997-го года. В субботу это может произойти

В восьми из девяти последних очных матчей лиги забивали обе команды. "Аталанта" забивала во всех девяти. В восьми из этих девяти в целом команды забили более двух мячей, в пяти из них - более трех "Наполи" - лучшая команда лиги по забитым мячам с розыгрышей угловых - 13. "Аталанта" - худшая команда из Топ-6 Серии А по пропущенным с таких - пять

Кадры

Левый защитник Руи дисквалифицирован, правый вингер Лосано травмирован. Так что кое-какая ротация ожидается. Но в целом Спаллетти заявляет, что после поражения и отдыха посреди недели не хочет слишком много менять, поскольку хочет сразу же победить. Ударный тандем Осимхен-Кварацхелия должен выйти с первых минут.

В "Аталанте" Хатебур вылетел до окончания сезона, Коопмейнерс вернётся лишь в апреле. Потеря последнего, лидера центра поля, весьма существенна. Также проблемы у запасного форварда Сапаты, у защитников Паломино и Скальвини. Хотя последние двое, скорее всего, будут готовы. Лукман - третий бомбардир лиги, но не забивал в шести последних матчах во всех турнирах.

Латераль Дзаппакоста ещё пару дней назад казался вылетевшим, но в последние пару дней существенно добавил.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка, Ангисса, Зелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия

"Аталанта": Муссо, Толой, Джимсити, Скальвини, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Бога, Лукман, Хойлунд

Прогноз: Наполи - Аталанта 2:1

"Наполи" отвлекает матч Лиги Чемпионов против "Айнтрахта" в среду. В целом "Аталанте" сегодняшний матч нужнее, поскольку ей нужно из последних сил цепляться за зону ЛЧ. Впрочем, она как раз не выглядит командой, которая желает цепляться. А неаполитанцы очень злы после "Лацио" и не собираются беречь силы для "Айнтрахта". Боевой матч получится, но без сюрпризов.